Estilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

Si eres un apasionado de la horología, este kit para reparar relojes es todo lo que necesitas para convertirte en un verdadero artesano

Este kit tiene todo tipo de herramientas para manipular fácilmente distintos tipos de relojes analógicos

Las manos de una persona reparando un reloj de pulsera.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Ir a los comentarios

Hay aficionados al mundo de los relojes que disfrutan mucho más de tener un reloj parado, una correa demasiado larga o una pila agotada que de tener el reloj en perfecto estado. Al igual que las personas que pueden disfrutar de un kit para hacer velas o un juguete para hacer pulseras, a las personas que sienten pasión por los relojes también les encanta abrirlos, ajustarlos y poder sentir lo que siente un verdadero relojero cuando el trabajo no requiere una gran labor de ingeniería. Muchas veces, el problema que se puede presentar en un reloj analógico no es nada grave, sino algo que se puede solucionar fácilmente con un poco de paciencia si cuentas con las herramientas adecuadas.

Para que puedas solucionar los problemas que se puedan presentar en tu reloj o en el de tus amigos y familiares fácilmente desde casa, existe este kit para relojes que contiene todas las herramientas necesarias para poder realizar tareas de mantenimiento.

Kit reparar relojes sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 17,99€ EN AMAZON

Un kit pensado para reparaciones o ajustes básicos

Si alguna vez has querido cambiar la pila sin depender de un relojero o abrir la tapa trasera para poder ver y estudiar el mecanismo del interior de tu reloj, este kit es lo único que te faltaba para poder hacerlo fácilmente, sin tener miedo de dañar tu reloj. Incluye las herramientas necesarias que se usan en la mayoría de las reparaciones para abrir relojes, cambiar pilas, ajustar correas y quitar eslabones. Además, cuenta con una guía que te orienta paso a paso si no tienes experiencia previa, para evitar líos o accidentes que puedan dañar el dispositivo.

Cuenta con todo lo necesario para ajustar correas de cualquier tipo

Uno de los problemas más comunes cuando se compra un reloj de correa metálica o de cuero es que el tamaño no se ajuste bien a la muñeca de la persona para la que se compra el reloj. Este kit es la solución perfecta para que puedas ajustar una correa metálica o cambiar una correa de cuero fácilmente. Entre las 15 piezas que conforman este juego de herramientas se encuentran punzones, soporte para la correa, martillo y herramienta para barras de resorte, todo lo que necesitas para quitar eslabones o adaptar el reloj a cualquier muñeca sin salir de casa.

Kit reparar relojes sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 17,99€ EN AMAZON

Herramientas adaptadas a distintos tipos de relojes

Si lo que necesitas es abrir el interior del reloj para cambiarle la pila o inspeccionar el mecanismo, es cierto que no todos los relojes se abren igual, y a la hora de diseñar este kit, ese es un detalle que se ha tenido muy en cuenta. Incluye abridores para tapas con ranura, palanca para tapas a presión y destornilladores para tapas encajadas con tornillos, además de pinzas para manipular la batería con la precisión que caracteriza a los mejores relojeros. Además, el soporte para la caja ayuda a mantener el reloj fijo mientras lo estás manipulando, algo que se agradece especialmente, ya que cualquier resbalón, caída o arañazo puede dañar el reloj para siempre.

El kit para reparar relojes más valorado de Amazon

Con más de 25.000 reseñas y una valoración media de 4,4 sobre 5 estrellas, este kit para reparar relojes se ha convertido en el favorito para tener siempre a mano de los aficionados estos delicados objetos. Además de tener una excelente relación calidad-precio e incluir todo lo necesario para poder manipular tus relojes sin miedo a estropearlos, viene todo en una caja que es perfecta para guardar las herramientas y tenerlas todas a la vista cuando estés trabajando en tu reloj.

Kit reparar relojes sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 17,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Necesitas experiencia previa para usar este kit?

No, este kit cuenta con un manual que te ayuda a cambiar una pila o ajustar una correa fácilmente si es la primera vez que te atreves a manipular un reloj.

¿Puede usarse para otras cosas además de relojes?

Algunos destornilladores y puntas incluidos en el kit también sirven para pequeños tornillos, como los de las patillas de las gafas.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
