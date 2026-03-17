Cristina Kirchner carga contra la Justicia por la causa Cuadernos: “Hay prácticas mafiosas”

La expresidenta argentina Cristina Kirchner salió este martes de su casa, donde cumple una condena de seis años por corrupción, para comparecer ante el tribunal que juzga si encabezó o no una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos. Fue la primera de los 87 imputados en la causa en declarar de forma presencial. Durante su defensa se declaró víctima de una “persecución política” y acusó a jueces y fiscales de usar “prácticas mafiosas” para lograr declaraciones contra ella y poder sentarla en el banquillo de los acusados. “Me parece que es un gran disparate esta causa. Me gustaría que me digan cómo fue, cómo me pagaron”, dijo desafiante sobre el mayor juicio por corrupción de la historia de Argentina, conocido como causa de los Cuadernos porque el punto de partida fueron las minuciosas anotaciones realizadas por un chófer del poder sobre el traslado de bolsos con dinero de un lugar a otro. “Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, concluyó.

Para Kirchner, este segundo juicio por supuesta corrupción que enfrenta es todavía menos sólido que el primero, en el que fue condenada por defraudación al Estado por irregularidades en la adjudicación de medio centenar de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, en el extremo sur de Argentina. “Vialidad es un poroto al lado de esto. Esta causa fue pergeñada. Alguien puede pensar que hay un Poder Judicial respetable. Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita”, agregó la política que gobernó Argentina entre 2007 y 2015.

Cristina Kirchner durante su declaración en Buenos Aires. Tomas Cuesta (REUTERS)

La defensa de la exmandataria consistió en denunciar la adulteración de la prueba central de la causa, los cuadernos del chófer Óscar Centeno, y en acusar al primer juez instructor, Claudio Bonadio, y al fiscal Carlos Stornelli de prácticas mafiosas. “Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, criticó. “Por esta causa me dieron vuelta las casas. ¿Dónde está la plata? Cómo, cuándo y dónde fueron todos los episodios que dicen. ¿Qué es eso de que se robaron un PBI? ¿Saben cómo vivo, cómo viven mis hijos?“, continuó Kirchner.

La fiscalía acusa a Kirchner de haber encabezado una red de recaudación de sobornos que comenzó su esposo y predecesor en el cargo, el ya fallecido expresidente Néstor Kirchner, vinculados a la obra pública y el transporte. Decenas de empresarios están imputados en la causa Cuadernos por presuntamente haber pagado a cambio de beneficiarse de contratos públicos.

Cristina Kirchner a su llegada a los tribunales en Buenos Aires. Nehuen Rovediello (EFE)

Ante el tribunal, la exmandataria denunció el doble rasero de la Justicia, a la que acusó de avanzar con celeridad en las causas que la tienen como protagonista y, en cambio, dormir las que están vinculadas a otros exmandatarios, como el conservador Mauricio Macri. Al finalizar su declaración, que se prolongó durante 50 minutos, rechazó contestar preguntas.

Decenas de simpatizantes acompañaron a la expresidenta a las puertas del tribunal y también frente a su casa, situada en el barrio porteño de Constitución. La líder opositora lleva nueve meses en arresto domiciliario y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, pero retiene un poder significativo dentro del peronismo.

Simpatizantes de Cristina Kirchner, en Argentina, este martes. Martin Cossarini (REUTERS)

En vísperas de su declaración, Kirchner acusó a la Justicia de obligarla a comparecer para desviar la atención de los escándalos políticos que acechan al Gobierno de Javier Milei y los problemas económicos que atraviesan numerosos argentinos. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo", escribió la política en sus redes sociales.