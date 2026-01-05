Un experto confirma si es mejor dejar la calefacción encendida o apagarla cuando se está ausente para ahorrar y cómo hacerlo

Te contamos cómo optimizar el consumo de la calefacción durante estos días.

Descubre cuál es la forma correcta para evitar que la factura de la luz se dispare durante esta temporada

No cabe duda de que estos últimos días están siendo los más duros del invierno. Se registran temperaturas mínimas y, en muchas zonas del país, se espera un temporal de nieve. Por esta razón, es casi inevitable encender la calefacción en casa, aunque esto pueda representar un gasto significativo a fin de mes.

Contar con calefactores eléctricos puede ser una buena alternativa para ahorrar, pero si tienes un sistema de calefacción de agua o caldera, existe un debate sobre cómo optimizar su consumo. Durante años se pensó que no cortar su funcionamiento durante todo el día era la manera idónea, pero algunos expertos en la materia afirman todo lo contrario.

A continuación te contamos si es mejor dejar o no encendida siempre la calefacción y cómo ahorrar en ello. Desde ya te adelantamos que un termostato inteligente puede ser la solución para evitar que la factura de la luz se dispare.

Calefacción en casa: ¿dejarla encendida o apagarla cuando no estamos?

“Aunque uno se baje a comprar el pan y vuelva a los 5 minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción”, afirma el ingeniero industrial Jorge Morales. El profesional también comentó, en la Cadena COPE, que es totalmente falso que dejarla encendida siempre es sinónimo de ahorro y esto se debe a que "cualquier sistema de calefacción consume energía cada vez que está funcionando“.

A esta visión se suma el analista económico José María Camarero, quien comenta que “si vamos a salir de casa, toca apagar la calefacción”. Además, hace hincapié en que es mucho más importante si el tiempo que se estará fuera del hogar es mayor.

¿Cómo ahorrar en calefacción correctamente?

“Si apagas la calefacción por la noche completamente, el ahorro podría llegar al 67%“, nos dicen desde la OCU. Además, también recomiendan abrigarse un poco en casa para así evitar el gasto energético, asegurando que la temperatura ideal es de 21ºC.

Por otra parte, Jorge Morales da el visto bueno al uso de los termostatos inteligentes. Esto gracias a que se convierte en la herramienta más práctica para poder controlar el consumo. Por tal motivo, encontramos uno de estos dispositivos que arrasa en Amazon y que podría convertirse en tu mejor inversión de la temporada.

El termostato inteligente que sí te ayuda a ahorrar en calefacción

El pequeño aparato incorpora un mando a distancia y puede ayudar a controlar la calefacción a través de una aplicación del móvil. Por si fuera poco, también es compatible con Alexa y Google Assistant, así que podrás encender o apagar el sistema solo con tu voz. No solamente te ayuda a optimizar el consumo, sino que lo hace todo mucho más sencillo.

Para poder adaptarse a diferentes necesidades, el termostato ofrece tres modos de programación: manual, diaria y temporal. Estas opciones también se pueden configurar de forma personalizada, así que podrás tener mayor seguridad cuando estás fuera de casa.

“Funciona perfectamente en una caldera de gasoil. Solo necesitas llevar 4 cables (neutro, fase y los dos que vienen de la caldera). Se pueden programar varias horas al día y también semanalmente“, reseña uno de los clientes satisfechos en Amazon. En esta plataforma, la ficha del producto supera las 1.000 valoraciones y tiene una nota media de 4,1 sobre 5 estrellas.

