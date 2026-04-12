Menos brillo, caída y fragilidad: cómo saber si tu cabello está estresado

Una alimentación equilibrada y cuidado capilar, algunas de las claves para tener un cabello sano.

El Dr. Néstor Pisano Cátera nos explica por qué sucede y cómo actuar para volver a tener un pelo saludable

Llevamos un ritmo de vida tan acelerado que empieza a pasarnos factura. Y es que el estrés tiene un impacto significativo en nuestra salud porque altera el equilibrio inmunitario y hormonal. De hecho, es en el cabello donde empezamos a notar los primeros estragos. Al principio puede parecer que el aspecto seco y quebradizo es consecuencia de una mala rutina capilar, pero lo que sucede es mucho más complejo: un cabello estresado no deja de ser un reflejo de un desajuste interno.

Las alarmas empiezan a sonar cuando notamos que se nos cae el pelo más de lo habitual. Si bien es algo que nos preocupa, tiene solución. Por eso hemos hablado con el Dr. Néstor Pisano Cátera, especialista en Cirugía capilar y miembro de Top Doctors Group, para que nos explique por qué se produce esto, cuáles son las señales que no debemos pasar por alto y la forma de mejorar nuestra salud capilar.

Cortisol, la hormona del estrés

Cuando pasamos por periodos de estrés, los niveles de cortisol se disparan, causando alteraciones en nuestro organismo. “Una unidad folicular es un pequeño órgano, no es solamente un pelo”, señala el doctor Pisano, haciendo hincapié en que el cabello no está exento de estos cambios. Si bien hay otros factores que influyen en la caída del pelo o en el empeoramiento de su estado, como una mala alimentación, el estrés es uno de los principales desencadenantes.

Ciclo de vida del cabello

Según el doctor Pisano, una de las patologías capilares relacionadas con el estrés es el efluvio telógeno. Recordemos que el ciclo vital del cabello tiene tres fases: crecimiento, transición y caída. Pues bien, normalmente nuestro cabello se encuentra en la primera fase, pero en periodos continuos de estrés, esto puede verse alterado.

“Vamos haciendo una transición: unos que crecen, otros que están y otros que caen. El efluvio por una situación de estrés puede generar una caída generalizada de pelitos que están en la misma fase o que todos lleguen a esa fase de caída rápidamente”, explica. Pueden pasar meses hasta que empezamos a notar los primeros síntomas porque el resultado no es inmediato. Lo que sí asegura el especialista es que, en este caso, “habitualmente es reversible”.

Señales de alarma

La más frecuente es la caída del pelo de forma anormal, pero también hay otros síntomas. Aparecen poco a poco, pero son evidentes. Empezamos a notar que nuestro pelo no es el de antes, que ha perdido volumen, brillo, las puntas están abiertas, es cada vez más fino, etc. Y es que el estrés no solo afecta a la estética de nuestro pelo, también puede dar lugar o empeorar otras afecciones capilares. Entre ellas, destaca el doctor Pisano, la dermatitis seborreica, la psoriasis o la caspa.

Son señales que no debemos pasar por alto, por lo que recomienda acudir a un especialista para una evaluación. “Para cada patología que aparece relacionada con el estrés, podemos buscarle una solución. Debemos realizarlo de forma individual porque no todos los casos son iguales. El estrés tiene su tratamiento y se puede volver atrás”, insiste.

¿Cómo desestresar el cabello?

Aunque lleve más o menos tiempo, lo importante es que hay solución. “Cuando termina una situación de estrés muy importante, comienza la readaptación, volver al foco cero”, dice el doctor Pisano. La gestión del estrés es crucial para nuestra salud capilar, pero también hay otras cosas a tener en cuenta: para detener la caída o mejorar el aspecto del pelo, es muy importante seguir una dieta equilibrada y cuidar el descanso. Como hemos mencionado antes, y es una idea en la que el doctor hace bastante hincapié, “el pelo de alguna manera es el reflejo de la salud”.

Otro punto clave es, nos comenta el doctor Pisano, el cuidado diario del pelo. Entre sus recomendaciones están las siguientes:

Lavar el cabello con productos adecuados.

No abusar del agua caliente.

Nutrirlo desde fuera.

Protegerlo de los rayos ultravioleta.

En este último punto incide el doctor, ya que “degenera el folículo” y provoca “un envejecimiento más rápido” del pelo. En base a estas recomendaciones, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado los productos que hay que seguir en la rutina capilar:

Para mantener el cuero cabelludo sano: exfoliante capilar de The Inkey

Elimina la grasa, las células muertas y los residuos del cuero cabelludo, dejándolo con un aspecto saludable. Aplicando este exfoliante nos aseguramos de que el resto de productos capilares sean más efectivos. Además, contiene ácido glicólico y actúa como sebo regulador: "Sentí por primera vez mi cuero cabelludo respirar porque tengo problema con el exceso de grasa“, dice una de las usuarias que lo ha probado.

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Exfoliante de The Inkey. Cortesía de Amazon

Para un lavado suave cada dos días: champú Fuerza y Volumen de Nuggela & Sulé

Una vez hemos limpiado en profundidad, ahora toca pasar al champú. Este contiene cebolla roja y glucógeno marino, que, gracias a sus activos, reducen la inflamación del cuero cabelludo, estimulan el riego sanguíneo y nutren el folículo piloso. Así, no solo fortalece el cabello, también estimula su crecimiento y reduce la caída. Otra de sus grandes cualidades es que aumenta el volumen y la densidad del cabello para mejorar su aspecto.

Champú Fuerza y Volumen de Nuggela & Sulé. Cortesía de Amazon

Para una mayor hidratación: mascarilla Kérastase Genesis Masque Reconstituant

“La mejor mascarilla que he probado”, asegura una usuaria en el comercio electrónico. No es de extrañar que sea una de las favoritas en Amazon. Esta mascarilla está diseñada para aquellas melenas debilitadas y propensas a la caída capilar. Su fórmula está enriquecida con extracto de raíz de jengibre, células nativas de flor de Edelweis y aminexil: una combinación muy eficaz para proporcionar mayor nutrición, reparar y engrosar la fibra capilar, y hacerla más resistente. Gracias a ello, el pelo se quiebra menos y tiene una textura suave.

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Mascarilla Kérastase Genesis Masque Reconstituant. Cortesía de Amazon

Para revitalizar la raíz: tónico de Moroccanoil

Está formulado para mejorar la densidad y la fuerza del cabello, por lo que reduce la caída y la descamación a la vez que hidrata la melena. Contiene aceite de argán, un antioxidante natural muy nutriente. "Desde las primeras aplicaciones he notado mi pelo más fuerte“, comenta una compradora. Se aplica directamente en el cuero cabelludo, tanto en seco como húmedo.

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Tónico revitalizante de Moroccanoil. Cortesía de Amazon

Para nutrir en profundidad: sérum Kérastase Nutritive

Con más de 6.000 valoraciones en Amazon y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5, este sérum se ha convertido en uno de los productos más deseados. Contiene niacinamida, complejo vitamínico y proteínas de origen vegetal, la mezcla perfecta para revitalizar e hidratar tu cabello. Esto último es fundamental para recuperar la salud capilar y mejorar la textura. Se aplica y se deja actuar por la noche, y no necesita aclarado al día siguiente. "El cambio en la textura ha sido significativo. El cabello que antes estaba seco y dañado, ahora se ve suave y mucho mejor en general“, valora una compradora.

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Sérum Kérastase Nutritive. Cortesía de Amazon

Para proteger del calor: protector térmico UniqOne All in One de REVLON PROFESSIONAL

Es vital incorporar un protector térmico en la rutina. Cuando usamos el secador o la plancha, el calor debilita nuestro cabello, lo reseca y afecta a las puntas. Este producto de Revlon Professional, un superventas en Amazon, no solo ayuda a reducir el daño ocasionado por las altas temperaturas, también ofrece otros beneficios: protege, hidrata, fortalece, controla el encrespamiento, aumenta el brillo, aporta suavidad y frescura, entre otras cosas.

“Tiene un olor muy agradable, limpio y suave, que se queda en el pelo sin resultar pesado ni empalagoso. En cuanto a la eficacia, se nota desde la primera aplicación“, dice una de las más de 98.000 valoraciones en el comercio electrónico.

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Protector térmico UniqOne All in One de REVLON PROFESSIONAL. Cortesía de Amazon

Para sellar las puntas o un tratamiento más profundo: aceite de Jojoba de Kanzy

Es nutritivo, ligero e hidratante. Este aceite de jojoba es 100% orgánico y contiene ácidos grasos omega que reparan y fortalecen el cabello frágil. Es la guinda del pastel de una buena rutina capilar, ya que proporciona brillo, una suavidad extra y protección a las puntas.

Aceite de Jojoba de Kanzy. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre el cabello estresado

¿Cómo se aplica el aceite?

Se puede aplicar de medias a puntas, tanto en seco como húmedo. Para un tratamiento más profundo puedes mezclarlo con el champú o aplicarlo antes del lavado, masajeando unos minutos para luego aclararlo.

¿Puedo usar algún accesorio para el cabello durante los lavados?

Sí, un cepillo masajeador para estimular la circulación sanguínea y promover así el crecimiento del pelo. Puedes utilizarlo durante la exfoliación o con el champú.

¿Cada cuánto se pueden usar el exfoliante y la mascarilla?

El exfoliante se usa una o dos veces por semana. No se puede usar a diario porque puede provocar irritación. La mascarilla puede usarse dos o tres veces a la semana.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de abril de 2026.

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