El doble sérum coreano en ‘stick’ que se ha convertido en tendencia y deja la piel jugosa al instante

Combina una fórmula hidratante y otra iluminadora en un formato versátil que se adapta al rostro, los labios y el cuello

No es ningún secreto que, dentro del universo skincare, los productos multifunción son de los más deseados porque marcan la diferencia: ahorran tiempo, simplifican la rutina facial y optimizan el espacio del neceser. Además, permiten tratar varias necesidades en un solo gesto.

Durante años se convirtieron en tendencia las rutinas coreanas de 12 pasos, pero seguirlas al pie de la letra resulta poco realista. Hoy en día, hay numerosos cosméticos con fórmulas eficaces, prácticas y con múltiples beneficios, como el famoso superventas sérum hidratante de COSRX.

Ahora llega otro producto coreano que promete revolucionar el cuidado de la piel. Hablamos del Double Serum All In One Multi Balm d’Alba. ¿Es un bálsamo o es un sérum? Por qué elegir uno cuando se puede ser ambos. Dermatológicamente probado, destaca por su práctico formato en stick que se puede utilizar tanto para el rostro como para los labios o incluso el cuello.

Double Serum All In One Multi Balm d’Alba. AMAZON

d’Alba doble sérum multibálsamo: así actúa en la piel

Este tratamiento todo en uno se encarga de mejorar la apariencia de la piel: hidrata, nutre, ilumina y aporta firmeza. También ayuda a difuminar ojeras, minimizar puntos negros y suavizar líneas de expresión.

Contiene dos sérums en uno que dejan un efecto buena cara inmediato: un 85% hidratante y reafirmante y un 15% iluminador. El resultado: un cutis revitalizado y radiante.

Piel revitalizada. AMAZON

¿Qué ingredientes lleva su fórmula coreana?

Un cosmético con sello coreano suele destacar por su combinación de activos, y el doble sérum d’Alba no es la excepción. El bálsamo incorpora el ingrediente icónico de la marca, la trufa blanca del Piamonte, rica en antioxidantes que ayudan a combatir los signos de la edad.

La fórmula se completa con vitamina C, clave para iluminar y unificar el tono; ceramidas y colágeno vegano, que contribuyen a mejorar la elasticidad y firmeza; y manteca de karité, conocida por sus propiedades nutritivas e hidratantes.

Método de uso

Su formato en stick facilita una aplicación rápida y precisa: basta con deslizarlo directamente sobre la piel.

Destaca por su versatilidad. Se puede utilizar en rostro, labios, cuello y zonas con tendencia a la sequedad, como codos, rodillas o nudillos. Además, se puede volver a aplicar a lo largo del día cada vez que se necesite y deja una sensación cómoda en todo momento.

Para diferentes zonas del cuerpo. AMAZON

El más codiciado entre los usuarios

¿Qué le ha llevado a ser el número uno en ventas? Una nota media de 4,4 estrellas, más de 4.000 reviews y una puntuación perfecta por parte del 71% de los usuarios. Cifras que reflejan la experiencia positiva de quienes ya lo han probado.

Descrito como “maravilloso en términos de calidad”, estas son algunas de las experiencias de compradores que le dan cinco estrellas sobre cinco:

“Es un sérum superinnovador que deja la piel con un brillo saludable inmediato. La combinación de sus componentes se siente premium y se absorbe de maravilla, dejando el rostro hidratado durante horas. es un mimo para la piel que realmente marca la diferencia en la textura y luminosidad. ¡Un 10 total!”.

“Es un aliado en mi rutina diaria. Me alivia la zona reseca de la ojera y el contorno de los labios. Lo reutilizo durante todo el día cada vez que noto sequedad”.

Preguntas frecuentes sobre d’Alba doble sérum multibálsamo

¿Su tamaño es compacto?

Sí. Cuenta con un formato pequeño, práctico para llevar en el bolso y reaplicar en cualquier momento.

¿Cómo es su textura?

Ligera y de rápida absorción. Se funde con la piel y deja un suave aroma cítrico floral.

¿Es vegano e hipoalergénico?

Sí. Está dermatológicamente testado, incluso en pieles sensibles, y cuenta con certificación vegana de la compañía italiana V-Label.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de abril de 2026.

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