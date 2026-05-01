Condenados a seis meses de cárcel dos activistas ultras por vincular sin pruebas a un diputado del PSOE con el ‘caso Tito Berni’

Realizaron “publicaciones falsas a sabiendas de su falsedad”. Un juzgado de León ha condenado a dos activistas de extrema derecha por vincular sin pruebas al secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, en la supuesta trama de corrupción liderada por el exsocialista Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni en el caso mediador que se investiga en Canarias. El juez impone una pena de seis meses de prisión a Alberto Royuela Fernández y a Juan Martínez Grasa —del canal de YouTube Expediente Royuela— como “autores responsables de un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias”. Y les obliga a pagar una indemnización de 2.000 euros más intereses. “Se hizo justicia”, ha publicado Cendón en su cuenta de X.

La sentencia, adelantada por El Periódico y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, llega tres años después del episodio y a raíz de un acuerdo de conformidad que alcanzaron —justo antes del juicio— los dos acusados y la Fiscalía con el visto bueno de Cendón. “Han aceptado una condena de seis meses de prisión y han reconocido, sin ambages, que se lo habían inventado todo”, ha recalcado el socialista en su publicación.

Fue en los meses previos a la campaña para las elecciones municipales de mayo de 2023 cuando los dos condenados —a través de su canal de YouTube— vincularon a Cendón con la trama de Tito Berni. Aseguraron que, junto a otros dos diputados socialistas, había participado en lujosas cenas en un restaurante madrileño en las que se gestaba el caso mediador, rodeado de “prostitutas” y “cocaína”. Dijeron, además, que el dirigente tenía dinero “fuera de España”, en un paraíso fiscal para así evadir impuestos. Aquel vídeo tuvo 3.360 visitas en las primeras 16 horas.

El juzgado de lo Penal Número 2 de León concluye que la difusión de esas “publicaciones falsas” dañó la imagen y el derecho al honor de Cendón. Además de la pena de prisión y la indemnización, el juez obliga a los acusados a publicar en el mismo canal de YouTube en el que lanzaron sus injurias y calumnias la sentencia por la que ahora se les condena.

El líder de los socialistas en León lamenta que en los últimos tres años haya tenido que “convivir con la infamia”, con “una acusación fabricada” y con “el daño injusto de quienes” intentaron “demoler” su nombre, su trayectoria y su honor. “¿Dónde están ahora quienes señalaron con tanta ligereza? ¿Quién repara el daño causado? ¿Quién restituye el honor puesto en duda durante tres años de ruido y sospechas?”. Cendón celebra que, en su caso, esta sentencia sirva para reparar lo vivido, pero recuerda que “no todo el mundo tiene la capacidad de resistir hasta el final frente a una mentira organizada para destruir al adversario”.

“Por eso conviene decirlo alto y claro: no todo vale en política”, ha subrayado el diputado, que insiste en que “intentar destruir la vida personal para obtener rédito político es la forma más baja de hacer oposición”. Fuentes socialistas se pronuncian en el mismo sentido y sostienen que con esta sentencia “se demuestra algo esencial”, que “frente a la mentira organizada, la verdad siempre acaba abriéndose camino”.