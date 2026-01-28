La finca del duque de Hastings, la tienda de Madame Delacroix y otros lugares en Inglaterra donde revivir ‘Los Bridgerton’

Gran parte del rodaje de la serie se centra en la ciudad de Bath, reconocida como patrimonio de la Unesco por su arquitectura. En Londres están la residencia de la famosa familia aristocrática y el palacio de la reina Carlota

Los Bridgerton, la serie de Netflix inspirada en las novelas de Julia Quinn, vuelve este 29 de enero con una cuarta temporada. Un nuevo romance emerge entre el hermano más bohemio de la familia, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Beckett (Yerin Ha). Esta ficción se popularizó por las apasionadas historias de amor, la música pop adaptada a la época, los escándalos, el lujo y escenarios emblemáticos de la alta sociedad de Inglaterra durante el periodo de la Regencia ―a principios del siglo XIX, entre 1811 y 1820―. Y como toda serie de éxito, son muchos quienes se animan a visitar los lugares en los que se ha grabado.

Gran parte del rodaje Los Bridgerton se centra en la ciudad de Bath, donde es posible recorrer las calles que camuflan sitios como la tienda de los icónicos vestidos de Madame Delacroix o la casa de los Featherington. En el condado de Yorkshire merece la pena visitar la imponente finca del duque de Hastings, mientras que Londres ofrece nada menos que el hogar de la familia Bridgerton y el palacio de la reina Carlota. A continuación, detallamos las localizaciones en donde se puede revivir la fantasía Bridgerton. Seas fan o no, muchos de estos sitios están reconocidos como patrimonio mundial por la Unesco.

La Chiswick House en Londres durante el rodaje de 'Los Bridgerton'. Liam Daniel ( Netflix )

Bath: la tienda de Madame Delacroix o el hogar de los Featherington

Por sus termas romanas, edificios neoclásicos de estilo palladiano, sus calles, teatros y museos Bath es reconocida desde 1987 como patrimonio mundial de la Unesco. Y muchas de las escenas de las cuatro temporadas han sido grabadas en esta ciudad. La historia comienza con el romance entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque de Hastings (Regé-Jean Page), ellos cruzan miradas por primera vez en la sala de té de las Salas de Asambleas de Bath (Assembly Rooms). Los Salones Nuevos o Superiores, como se les conocía, ofrecían un lugar de encuentro y entretenimiento diario en el siglo XIX: bailes, conciertos, tés y juegos de azar. La alta sociedad acudía en masa a los Salones de Actos, incluyendo figuras como los novelistas Jane Austen y Charles Dickens, y el pintor Thomas Gainsborough.

La casa museo No. 1 Royal Crescent es el hogar de los Featherington y una de las obras más destacadas de la arquitectura georgiana. En 2025 ganó el premio a atracción turística pequeña del año de los Premios a la Excelencia. Y la casa de Lady Danbury es el museo Holburne, la primera galería de arte de Bath y en la que aún se pueden visitar sus obras de arte, que incluyen pinturas, esculturas y una gran colección de porcelana.

The Abbey Deli en Bath. Steve Vidler ( Alamy / CORDON PRESS )

La tienda icónica de vestidos Modiste Dress Shop, de Madame Delacroix, está en la plaza de Abbey Green, una de las protagonistas en la serie. En la vida real la tienda es The Abbey Deli, un local perfecto para tomar un té y un pastelito. Hay agencias como Brit Movie Tours, Expedia o Get Your Guide que ofrecen recorridos de una hora y media por las calles de Bath por los escenarios de la serie mientras se escucha su banda sonora.

Visitantes toman fotos durante una visita para descubrir los sets de la serie 'Los Bridgerton', en Bath. JUSTIN TALLIS ( AFP / GETTY IMAGES )

Yorkshire, la finca del duque de Hastings

El castillo de Clyvedon o la finca del duque Hastings, la residencia de Daphne Bridgerton y Simon Basset tras su boda, en la que tienen una convivencia muy íntima, es, en realidad, el castillo Howard, en el condado de Yorkshire. La residencia de 140 habitaciones tardó más de 100 años en construirse, y vale la pena visitar el interior y el exterior. Dentro hay salones lujosos espectaculares y colecciones impresionantes de arte, y fuera hay más de 1.000 hectáreas de jardines, lagos y templos, y hasta un premiado parque infantil (Skelf Island Adventure Playground). En 2025, el castillo ganó el Premio de Turismo Accesible e Inclusivo y el Premio a la Gran Atracción Turística del Año en los Premios de Turismo Visit York.

El interior del castillo Howard, en el condado de Yorkshire. Ian Dagnall ( Alamy / CORDON PRESS )

Londres, el hogar de los Bridgerton

La residencia de la familia Bridgerton es la Ranger’s House, ubicada en el sur del parque Greenwich de la capital británica. En el interior, los visitantes pueden ver la Colección Wenher, con más de 700 obras de artistas como Botticelli y Matsu. La colección incluye también joyería medieval, cerámica italiana, pinturas renacentistas, muebles franceses del siglo XVIII y retratos británicos. En la segunda temporada también se utilizaron la Hatfiel House ―donde la reina Isabel I pasó gran parte de su infancia― y el Wrotham Park, ambas en Hertfordshire, como la residencia de la familia protagonista de la historia.

El Greenwich Park también hay que visitarlo, fue el primer parque real de Londres y es patrimonio de la Unesco desde 1997. Aquí el visitante encontrará el Real Observatorio de Greenwich, famoso por marcar el meridiano cero. También ofrece unas vistas panorámicas de la ciudad desde la colina del observatorio y paseando por las zonas verdes, ideal para hacer un pícnic, se puede admirar el Roble de la Reina Isabel.

Una actriz caracterizada como la reina Carlota en el Painted Hall del Old Royal Naval College. Imageplotter ( Alamy / CORDON PRESS )

Muy cerca está el Old Royal Navy College, un lugar de rodaje recurrente de la serie. Este sitio también es patrimonio de la Unesco por su impresionante arquitectura. Este año, el Painted Hall, una obra barroca en el centro de la construcción, cumple 300 años. Vale la pena recorrer la galería Tudor, la capilla y los extensos jardines. A un lado se puede visitar el Museo Marítimo Nacional.

El Palacio de Hampton Court, la antigua morada del rey Enrique VIII. Chris Harris ( UIG / Getty Images)

El palacio de la reina Carlota que aparece en pantalla en realidad son dos escenarios distintos: por dentro es el Lancaster House de Westminster y por fuera, el Palacio de Hampton Court. En la primera localización se celebran todo tipo de eventos, desde cenas íntimas hasta cumbres internacionales. Su lujoso interior la ha llevado a ser sede de desfiles durante la semana de la moda de Londres y se ha utilizado para grabar muchas series y películas, como El libro de los secretos, Chrurchill en guerra, Sherlock Holmes: Juego de sombras, The Crown... En el Palacio de Hampton Court se puede hacer un recorrido por los apartamentos antiguos del rey Enrique VIII, visitar la capilla real, comer en los cafés del recinto y perderse por los jardines y sus laberintos.

El interior de la Lancaster House. Richard Gray ( Alamy / CORDON PRESS )

Para revivir la historia de amor de la segunda temporada entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley), hay que recorrer las más de 6.400 hectáreas del Windsor Great Park. Ideal para un paseo romántico en una carroza de caballos.