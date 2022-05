20

Waleed fuma en el patio de la casa donde vive desde hace años gratis gracias al apoyo de la ONG clandestina Casa para el Bienestar de los Heridos. Ahmed, el fundador de la organización, asegura que no tienen fondos ni donantes, y que si no consiguen dinero pronto, tendrán que dejar la casa y decenas de heridos no tendrán un techo para dormir. En Reyhanli hay decenas de organizaciones encubiertas que ayudan a sirios y sirias heridas de guerra, pero que no están registradas por no poder asumir el coste de formalizarse.