Andrés García-Carro Jubilado e influencer

VEJEZ SIN COMPLEJOS

— Si hace una década alguien le hubiera dicho que a los 90 años se volvería la sensación más improbable de internet, seguramente hubiera mostrado escepticismo.

— Este exfuncionario y antiguo agregado cultural de España en países como Argentina se ha vuelto uno de los rostros predilectos de las campañas de moda en los últimos tres años.

— Andrés o The Spanish King (su alias en redes) vivía como jubilado en su A Coruña natal hasta que su nieta, la fotógrafa Celine Van Heel, le hizo unas fotos en el portal y las publicó en la edición china de la revista L’Officiel. “Poco después me llamaron de American Express para hacerme una sesión de fotos y ya no sé muy bien qué pasó, pero me he vuelto un modelo cotizado”, replica con picardía.

— Su tupé canoso y una mirada Zoolander le han valido un cameo en un vídeo de C. Tangana, una colección cápsula de Zara y hasta una aparición en MasterChef Abuelos. “Surja lo que surja, digo que sí a todo. A mi edad, sería una tontería hacer lo contrario”.

El influencer posa con abrigo de peluche teñido de Celine para Hedi Slimane.