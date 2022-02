13

Las horas pasan y la carreta de Villamarín pesa demasiado. Son casi 75 kilos. A ratos para y coge aire. Abre y cierra las manos para que no se le duerman y, con mucha ternura, le pide a algún viandante que la ayude a cargar de nuevo el carro de madera que le hicieron a medida a cambio del sueldo de una semana. “Siempre me guardo una piedra, por si no pasa nadie, hacer palanca en la rueda. Ya no tengo tanta fuerza para levantarlo sola”, cuenta con algo de timidez. Únicamente se detiene si encuentra basura a buen precio o alguna moneda.