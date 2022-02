4

Sesiones de quimio

En los meses posteriores, el tumor continuó creciendo y Paola empeoró. En un entorno de creencias tradicionales y espirituales fuertemente arraigadas, familiares y amigos le instaron a aplicar todo tipo de remedios naturales que no lograron ninguna mejoría. Llegó un punto en que la joven dejó de comer y beber. Su madre quiso llevarla de nuevo al hospital, pero ella se negaba: "No quiero ir, por culpa de los doctores de aquí estoy mal. Si me hubieran atendido a tiempo nada de esto habría pasado".

La imagen está tomada en La Paz el 30 de agosto de 2019: Paola, con un gorro en la cabeza, durante una sesión de quimioterapia en el Hospital de Clínicas, ya después de la amputación de su pierna. Cada viaje a la capital boliviana desde Uyuni para someterse al tratamiento le suponía invertir casi diez horas de autobús en condiciones muy difíciles. En dos ocasiones tuvo que hacer varios kilómetros del trayecto caminando a causa de los cortes de carreteras.