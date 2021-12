Aquis Querquennis, el campamento romano que aparece y desaparece

Si de algo anda sobrada España es de restos romanos. Hispania fue una de joyas del Imperio y Roma levantó en nuestro suelo todo tipo de infraestructuras de las que han llegado a nuestros días multitud de evidencias, desde teatros a circos, pasando por anfiteatros, templos, calzadas, acueductos, termas, mansios…. He visitado la mayoría de ellas, pero pocas me han impactado tanto como este campamento romano de la Vía Nova, al sur de la provincia de Ourense, porque pese a estar declarado bien de interés cultural, que sea visible o no depende del nivel de las aguas de un pantano.