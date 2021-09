13

"No encontramos ninguna dificultad cuando hay dinero. Pero en este momento, mi esposo no tiene trabajo, por lo que estamos luchando por conseguir todos los alimentos nutritivos para nuestra hija". Así lo explica la madre de Samira, de 23 meses, que come de un plato en su casa, en el área residencial de Rupnagar de Dacca, capital de Bangladés.