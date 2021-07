16

Con la preocupación diaria de llegar a fin de mes y la dificultad de una vida sin círculo social, hay noches de muchas dudas. “Mis amigos me ofrecen trabajo en Kiev y me dicen que vuelva. Mi madre también me lo pedía hace cuatro años. Ahora ya no, aunque es porque no sabe cómo vivo aquí”, explica con una risa amarga.