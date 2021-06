Jure Šumi: “La infraestructura verde da vida a las ciudades”

El pasado 27 de mayo se celebró el Día Europeo de las Infraestructuras Verdes. El encuentro virtual tuvo varios centenares de participantes y seis paneles de 30 ponentes, expertos académicos y empresariales y miembros de la Comisión y el Parlamento Europeo. Uno de los organizadores y ponentes fue Jure Šumi, presidente de la Asociación Eslovena de Infraestructuras Verdes, al que pudimos entrevistar a través de videoconferencia.

Pregunta. Como habitante en Liubliana, una ciudad con vida universitaria, con un río y zonas verdes, ¿cuáles son las principales acciones a tomar para mejorar su calidad de vida? Respuesta. La vida en Liubliana es agradable y muy vibrante. Es una capital bastante pequeña, con poco menos de 300.000 habitantes y una gran población estudiantil. La Universidad de Liubliana alberga a más de 35.000 estudiantes, por lo que puede imaginar lo que esto significa para la vida urbana especialmente durante el período de primavera y verano, donde los parques pequeños y grandes se convierten en áreas de ocio para que ellos y otros residentes disfruten de su vida.

A pesar de que Liubliana ya está haciendo mucho, todavía veo oportunidades de mejora. Tenemos suficientes parques para que la gente se relaje, pero hay muchas plazas y calles pavimentadas que solo requieren un poco de verde. Simplemente plantando algunos árboles y arbustos, la situación podría mejorar mucho.

En el ámbito de la nueva construcción, Liubliana ya tiene buenas regulaciones. Es obligatorio tener un techo verde si los edificios tienen techos de más de 400 metros cuadrados y cada edificio necesita tener ciertas áreas verdes alrededor. Todavía se puede hacer más, pero es un buen comienzo.

Jure Šumi

P. Desde el punto de vista de su actividad profesional, como constructor de edificios con infraestructuras verdes, ¿podría mencionar las barreras y posibilidades más significativas? R. En mi opinión, hay dos barreras principales que están estancando el desarrollo de la infraestructura verde.

En primer lugar, los beneficios holísticos que la infraestructura verde urbana está trayendo a las ciudades son relativamente poco conocidos. La gente, e incluso los funcionarios municipales, no es consciente de todos los efectos positivos de la naturaleza. Los beneficios van más allá de lo estético. La infraestructura verde da vida a las ciudades, reduce el sobrecalentamiento de los centros de estas, gestiona las aguas pluviales y elimina las peligrosas partículas de polvo del aire... Si los edificios están diseñados correctamente, los techos verdes en su parte superior pueden ser espacios de servicios adicionales para que los residentes disfruten de la naturaleza en casa.

No entender todos los beneficios nos lleva al segundo desafío. Agregar infraestructura verde es costoso. Como los beneficios aún no se reconocen, los inversores no están dispuestos a pagar mucho más por los "edificios verdes", ya que no están seguros de cómo vender el beneficio a los compradores potenciales. Ven la infraestructura verde más como un costo adicional que como una oportunidad para aumentar el valor del edificio. Creo firmemente que esa es nuestra tarea, convencer a los gobiernos nacionales y municipales, así como a los inversores y residentes, para que comprendan los beneficios de la infraestructura verde. Al final todos ganan: municipio, inversor, residente y, por encima de ello, la naturaleza.

Usted está involucrado en el análisis del paisaje para los países del sur de Europa y Oriente Medio. ¿Cómo ve el futuro de la infraestructura verde en esos países?

Dubai Jure Šumi

La implementación de infraestructuras verdes en esas geografías es definitivamente más exigente que en el resto de Europa. Las plantas necesitan sobrevivir largos períodos de calor y sequía. Pero, por otro lado, siempre se puede utilizar la oportunidad para experimentar con especies de plantas locales, que ya están adaptadas al medio ambiente local. Nosotros, los profesionales, debemos decir a los residentes lo que pueden esperar y lo que no. Concretar las expectativas siempre es crucial.

Como presidente de la Asociación Eslovena de Infraestructuras Verdes, usted se ocupa de las actividades de planificación en la ciudad y la colaboración entre el sector público y privado. Por favor, háganos saber algunas recomendaciones en ese campo. Hemos visto en los últimos dos años que las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Tratamos de ser muy proactivos al trabajar con el Gobierno, así como con los municipios. Nos estamos conectando con los más activos y desarrollamos casos de proyectos juntos y también combinamos nuestros esfuerzos para obtener algo de financiación nacional o de la UE. Hemos ayudado a un municipio a transformar el techo de una escuela en un jardín en la azotea con un aula abierta hacia ella. El proyecto obtuvo financiamiento nacional y también publicidad masiva en los medios de comunicación señalando todos los beneficios de la infraestructura verde. Ahora otros pueblos lo han visto y quieren hacerlo también...

Ofrecemos consultoría básica gratuita para los municipios que quieran ser más verdes. Los conectamos con empresas que pueden asesorarlos más en detalle y luego, finalmente, puedan también ejecutar los proyectos.

En este momento tanto las instituciones de la UE como el Parlamento están estableciendo algunas directrices relacionadas con las infraestructuras verdes urbanas y la calidad de vida. ¿Cuál podría ser el impacto en el mercado verde en el próximo futuro? La Unión Europea está progresando a un ritmo elevado. En estos momentos se están preparando muchas leyes en infraestructuras verdes. Permítanme señalar los tres documentos más importantes.

Dubai Jure Šumi

La estrategia sobre biodiversidad, que se encuentra actualmente en los procedimientos del Parlamento Europeo, exige planes obligatorios de aplicación de infraestructuras verdes en todos los municipios de la UE de más de 20.000 habitantes. Si esto se aprueba, que creo que lo hará, será un gran impulso para la ecologización de las ciudades.

Otro documento importante es la Estrategia de Adaptación Climática de la UE, que se ha adoptado a principios de 2021. La estrategia menciona claramente que la infraestructura verde urbana puede ser un elemento importante que ayude a adaptar las ciudades a los cambios climáticos.

Y luego está la Nueva Bauhaus de la UE, que pretende definir el futuro de nuestras ciudades. Se trata de sostenibilidad, inclusión y experiencia de vida. Estuve involucrado en la co-creación del futuro entorno de construcción y el resultado de la sesión de trabajo que tuvimos en abril fue que tenemos que incrustar verde en los edificios. Y hay muchos más documentos por venir que apoyarán la infraestructura verde. Queda un montón de trabajo para la industria verde. Para educar primero y luego para ejecutar.