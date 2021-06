5

Aterriza de nuevo en la moda en un momento en el que las redes sociales juegan un papel clave, pero confiesa que ella lo vive de otro modo: “Me abrí Instagram hace un par de años porque me insistieron mucho dos de mis mejores amigos, Ricky Martin y Jon Kortajarena. Yo misma llevo la cuenta, pero no soy muy activa porque no lo considero algo prioritario. Estoy en un momento en el que quiero desarrollar proyectos profesionales que reflejen mi esencia”, confiesa. En la imagen, viste albornoz de felpa y shorts de nailon de Prada. En la mano izquierda, reloj Tank Louis en oro rosa y correa de cuero, de Cartier, y pulsera Idalia en oro rosa, de Suarez. En la mano derecha, anillo Écrou en oro amarillo y anillo Clash en oro rosa, ambos de Cartier.