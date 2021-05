8

Durante 1965 se vivió una reivindicación del sonido Dylan. The Byrds colocaron en el número uno de ventas en Estados Unidos una versión 'folk-rock' de 'Mr. Tambourine Man', los Turtles triunfaban con un disco de debú donde adaptaban 'It Ain’t Me Babe' o 'Like a Rolling Ston'e, y Cher lanzaba su primer disco en solitario con hasta tres reinterpretaciones del repertorio dylaniano: 'All I Really Want to Do', 'Don’t Think Twice', 'It’s Alright' y 'Blowing In The Wind'. En la imagen, Dylan en 1965 bromeando con Cher y Sonny Bono, entonces pareja de la cantante y productor del disco.