Europa en una mochila... virtual

Allá por 2018 cuando no había restricciones de movilidad, también teníamos limitaciones...

¿Cómo realizar un gran viaje con los estudiantes, con presupuesto limitado? ¿Cómo despertar la curiosidad por la cultura, los idiomas y el rico arte de nuestra vieja Europa? ¿Qué hacer para que se sientan ciudadanos de un espacio geográfico y cultural mucho mayor que el cotidiano? ¿Cómo contagiar la ilusión de convivir con ciudadanos y tradiciones diferentes, de más allá de las fronteras de nuestro país? ¿Cómo fomentar el ideal de la integración europea, utilizando algunos de los programas de viaje de la UE? ...

Estas y otras preguntas se las hacía Carolina Gutiérrez, profesora de Inglés del Instituto Público Vía Dalmacia de Torrejoncillo (Cáceres), al comenzar un nuevo curso escolar (2018/19). Este inicio abría un horizonte con mezcla de incertidumbre e ilusión. Tenía mucha tarea por delante.

Hablemos del profesorado y su trabajo Los alumnos de 4º B han visitado digitalmente Milán acompañados por su profesora de literatura Flor. IESO Vía Dalmacia Francisco Imbernon y Carmen Rodríguez "Las funciones del profesorado han ido cambiando, como el mundo que nos rodea. El profesorado ya no son aquellas personas que enseñaban las cuestiones básicas para poder acceder a la cultura con un libro único para todas las materias, sino que además se han convertido, en profesionales de la educación y del conocimiento donde las cuestiones sociales son muy importantes."

Francisco Imbernon y Carmen Rodríguez. Hablemos del profesorado y su trabajo

El deseo dar salida a estos interrogantes le impulsó a plantear un nuevo proyecto pedagógico para el centro. Se trataba de una iniciativa de trabajo transdisciplinar de restructuración y desarrollo del currículo, que adoptaba el nombre de “Interrail Digital”.

La propuesta fue defendida por Carolina, siendo aprobada por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura como proyecto de innovación. Una iniciativa que consiguió, además, no solo la aprobación del Claustro de profesores, sino la plena colaboración de todos para su desarrollo. El apoyo del equipo directivo fue claro, así como el impulso de José Pedro Martín Lorenzo, director del Instituto Vía Dalmacia.

El proyecto consistía en organizar el aprendizaje de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria del instituto a partir de tareas como... planificar itinerarios de viaje, valorar costes, organizar medios de transporte, hospedajes... en un largo trayecto virtual, en tren, por Europa, con una duración de 30 días. Todo ello dando cobertura a visitas de interés formativo que serían trabajadas curricularmente desde las diversas materias.

“Iniciamos el proyecto a principio de curso. En octubre, ya habíamos presentado la documentación para que la administración lo considerase de innovación. De esta manera obtuvimos el apoyo del Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Coria, Cáceres.

Me reuní con mis compañeros para conocer su disponibilidad a participar. El apoyo conseguido, me permitió iniciar su puesta en marcha. Acordamos que junto a mis estudiantes de segundo curso bilingüe definiríamos el itinerario de referencia. Más tarde, el resto de los profesores iría valorando cada destino de los contemplados en el itinerario, decidiéndose por aquel que mejor se adecuase a las temáticas de su materia. Entre todos construíamos el viaje virtual. Acordamos, también, que se trabajaría con todos los estudiantes, no solo los grupos más avanzados, sino con todos, los que tenían mayor nivel académico y los que tenían dificultades. Se abordaría, además, desde todas las materias”, relata Carolina Gutiérrez.

El viaje inicia su andadura en las aulas

Así se hizo. Se trabajó en todas materias, en todos los niveles de la ESO y en todos los programas y enseñanzas (PMAR y FPB). Se trataba de avanzar en la construcción de una consciencia internacional en todos los estudiantes.

Comunidad_Interrail La comunidad de Interrail Interrail.eu "¿Tienes 27 años o menos? Si la respuesta es 'sí', la gran noticia es que puedes adquirir un Pase Joven de Interrail. Te beneficiarás de un descuento de hasta el 25 % sobre los precios estándar para adultos. Esta es la mejor opción para mochileros y viajeros jóvenes que quieran vivir la gran aventura (de viajar por Europa) sin gastar mucho dinero." (Interrail.eu)



Discover_EU es un programa de la Unión Europea que da a los jóvenes la oportunidad de viajar por Europa y de esta manera contribuir a que, viajando, la juventud europea se familiarice con la identidad europea y se sensibilice acerca de los valores fundamentales de la Unión Europea.



Defender, consensuar, establecer y definir argumentalmente un itinerario de viaje para realizar con amigos “a lo mochilero”, utilizar la opción de ‘Interrail’ y alojarse de albergue en albergue, suena a aventura ¿Verdad? En esa expectativa reside una de sus virtualidades, su capacidad para motivar un trabajo de indagación en estudiantes de 12 a 16 años.

La tarea les atraía y, de entrada, ya tenían mucho ganado para despertar el deseo de aprender. Algo que se podía comprobar a lo largo de todo su desarrollo en el Instituto Educación Secundaria Obligatoria (IESO) Vía Dalmacia de Torrejoncillo.

Las producciones de los estudiantes se hicieron públicas, estuvieron disponibles en Internet en dos páginas web, una para cada edición del proyecto. En el curso 2018/19, en la web “#Interrail Digital 2018/ 2019. Innovation Project” y en el 2019/20 en la de “Interrail Digital 2019/20. Proyecto de innovación”.

En grupos de cuatro estudiantes y con dos portátiles, trabajaron con la página virtual de planificación y reserva de viajes Go.euro. Localizaron aquellas estancias de interés que les ayudasen a descubrir Europa y sentirse ciudadanos europeos.

En la definición del itinerario se recurría a la modalidad de ‘Pase joven de Interrail’ promovido por el Programa DiscoverEU de la Unión Europea. Cada traslado en tren no tenía que pasar de nueve horas y en el caso de trayectos muy largos, debían buscar horarios de trenes de desplazamiento nocturno, procurando en este caso adquirir billetes de coche-cama.

ampliar foto Un viaje en tus manos SILVIA CAMPOS / IESO VÍA DALMACIA, TORREJONCILLO

Docentes y estudiantes de todo el instituto hicieron suyo el proyecto... “era una oportunidad de aprender de manera interdisciplinar un montón de contenidos, estrategias, habilidades... incluyendo, siempre, a todos”. Comenta Carolina.

Estudiantes de la sección bilingüe del Instituto y del resto no bilingüe, de PMAR y de Formación Profesional Básica, encontraron su espacio en el proyecto y se sintieron participes de este trabajo común. Podían adentrase en las singularidades culturales y humanas de cada rincón de Europa que decidían visitar.

Un viaje desde el ordenador

No se engañaban, sabían que viajar ‘en digital’ era soñar con un ordenador, pero también sabemos que la creación se estimula en los límites, tratando de superar obstáculos.

La imaginación se activa cuando se buscan respuestas a situaciones que interesan, más allá de las dificultades. En esta ocasión podían aprovechar aprendizajes anteriores y utilizar otros nuevos, ponerlos a prueba y resolver un problema que despertaba su interés.

A este trabajo de indagación incorporaron condicionantes reales. En este caso, la necesidad de ajustarse a un tiempo máximo de 30 días y que el presupuesto total no superase los 1200€. Para ir concretando el contenido y la infraestructura de cada estancia, se partía de un itinerario común que elaboró un único grupo que, como ya hemos apuntado, fue la clase de 2º de la ESO de la Sección bilingüe junto a su profesora de inglés a Carolina Gutiérrez.

Las ideas y resultados de las indagaciones se intercambiaban en clase utilizando siempre el inglés como idioma de comunicación. La planificación la hacían con horarios reales de trenes y no se olvidaron, en ningún momento, de los condicionantes de tiempo y presupuesto.

ampliar foto Itinerarios de referencia utilizados en los cursos académicos 2018/19 y 2019/20 IESO VÍA DALMACIA, TORREJONCILLO

Carolina comenta... “Los estudiantes trabajaban en grupos de hasta cuatro, presentando sus propuestas de itinerario al resto de la clase. Fue todo reto, tuvieron que defenderlas en inglés. En la búsqueda de los destinos debían tener en cuenta los límites de horas establecidos por trayecto. Debían justificar por qué habían optado por unos destinos y no por otros y cuáles eran los motivos por los que deseaban pasar más día en un determinado lugar.

Al final, fue la propuesta defendida por María Bueso y María Moreno la que consiguió convencer al resto de la clase. La expusieron públicamente en la emisora radio del Instituto (Radio Alfares). Grabaron dos intervenciones, una en inglés y otra en castellano”. Os invitamos a escucharlas.

Destino elegido, inicio de un nuevo proyecto

Cada grupo de clase y cada docente abordaba uno de los destinos del itinerario y los trabajaba desde la perspectiva curricular de su materia. Por ejemplo, el profesorado de biología incluía en las estancias visitas a museos de ciencias naturales. El profesorado de idiomas se centraba más en el folklore y en los recursos lingüísticos necesarios para comunicarse en el hotel, en el restaurante, en las taquillas de compra de entradas…

En este marco, el idioma inglés era un magnifico recurso, y avanzar en su dominio todo un reto. Los aprendizajes en la materia de Geografía e Historia llegaban a ser imprescindibles. Dominar la comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y Literatura iba a ser muy necesario a la hora de escribir los relatos, los diarios de viaje, difundirlos en la web e informar a la comunidad de Torrejoncillo.

San Sebastián (7-9 enero, 2019). 1º C Lengua Castellana y Literatura. IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo

La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de la ESO se convertía en un magnífico espacio curricular con el que primar la vertiente práctica de los conocimientos adquiridos.

Trabajo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de la ESO IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo

Dialogar y trabajar en equipo era la estrategia precisa para organizar cualquier indagación y plantear la exposición y defensa de cada estancia. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación adquirían sentido como entorno de gestión e investigación y como recurso expositivo.

En la materia optativa de Economía de 4º de la ESO la visita de la ciudad, en este caso la localidad francesa de Lyon, fue el reclamo perfecto para acompañar la descripción de la visita con un presupuesto de gastos.

Presupuesto. Economía 4º ESO | IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo

En Educación Plástica, Visual y Audiovisual, los estudiantes de 3º de la ESO replicaron en clase lo que habían planteado en la realidad virtual: “Una mañana dibujando en la Piazza della Signoria de Florencia”.

Una mañana dibujando en la Piazza della Signoria de Florencia Florencia. Coordenadas en Google Maps: 43.80571745772315, 11.313003030208215 Estudiantes de 3º de la ESO en Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Profesora: Susana Santos Donoso. Los estudiantes han pasado una mañana muy agradable en la Plaza de Florencia rodeados de Arte. Esculturas tan importantes como el David de Miguel Ángel Buonarroti, la obra de Perseo con la cabeza de Medusa de Benvenuto Cellini o el Rapto de las Sabinas de Juan de Bolonia entre otras, han fascinado a los alumnos.



Tras un pequeño Tour por los lugares más emblemáticos de Florencia, nos hemos sentado en la Plaza de Florencia. Cada uno ha decidido sentarse con su cuaderno de viaje, ante alguna de las obras que pueden encontrarse en la Piazza della Signoria, han sacado sus lápices y han comenzado a dibujar…

(Susana Santos Donoso, profesora del IESO Vía Dalmacia).

La oportunidad surgió en los alumnos de 4º de la ESO que, con motivo del viaje fin de curso, realizaron, en este caso, la visita real a Praga y a Berlín. Posteriormente elaboraron un montaje audiovisual en el que detrás de las imágenes con sus fotos, a modo de Croma, utilizaron imágenes de edificios singulares (la Catedral de San Vito, la Puerta de Brandemburgo, el Puente de San Carlos…). Simulaban un paseo a pie, en el que hacían un alto para hacer posados delante de los edificios singulares.

Preparando la estancia en Barcelona, los estudiantes de Ciencias Sociales de 2º de la ESO junto a su profesora Gloria Leticia Jaraíz preparan guiones de diálogo entre estudiantes donde se trataban cuestiones históricas, culturales y tradiciones de la ciudad escogida. Redactaban el diálogo y luego lo representaban grabándolo en vídeo.

“Judith: Buenos días, Emma / Emma: Buenos días /J: He localizado unos billetes a muy buen precio para ir a Barcelona y visitar el barrio gótico ¿Quieres venirte? / E: Por mi bien, ¿cuándo sería? / J: Nos iríamos un jueves, para poder llegar a Lyon el viernes / E: Vale, ¿y qué haríamos allí? / J: Iríamos a visitar algunos monumentos del barrio gótico / E: Vale, para ello deberemos saber un poco sobre Barcelona. / J: Te voy a hablar un poco sobre Barcelona. Barcelona es una ciudad de España. Es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se encuentra al noreste de España. El rey Jaime I originó el municipio de Barcelona en el 1249 / E: Pues yo te voy a comentar datos actuales sobre Barcelona. Su extensión es de 101,9 km2. Según el INE en 2019 había 5.664.579 habitantes. Los barrios principales son el Barrio Gótico, la Rambla, el Born, el Raval... algunas de las cosas más importantes de Barcelona hoy en día, son la Sagrada Familia, la Pedrera-Casa Milà, Casa Batalló...”

En Inglés de 4º de ESO confeccionaron un comic bilingüe...

Comic bilingüe, 4º ESO Inglés. Pof. Antonio Jesús Barrado | IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo

Los alumnos de 4º B escogieron la ciudad de Milán y en la materia Lengua y Literatura Castellana junto a su profesora Flor Barroso prepararon una presentación promocional.

Los alumnos de 4º B han visitado digitalmente Milán, acompañados por su profesora de literatura Flor Barroso | IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo

Y así una larga relación de producciones de los estudiantes (vídeos teatralizados, relatos literarios, presentaciones…)

En la ronda de entrevistas con docentes que recogemos en la siguiente grabación de vídeo, podemos observar el valor pedagógico otorgado al proyecto y su significado como mejora profesional y el potencial que enceirra para una más que necesaria reestructuración curricular.

Continuará...

Versión para profesionales en ResearchGate (Descargar en pdf).



Accede al repositorio de experiencias de “Escuelas en red".



Nuestro agradecimiento a la comunidad educativa del IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo por su apoyo a este tipo de experiencias innovadoras.