EmprendedoraEs descendiente de la tribu indígena de los cañaris (del sur de Ecuador), un pueblo matriarcal donde las mujeres son las líderes de la sociedad. En 1983 llegó a Nueva York y desde entonces no ha parado de trabajar para la comunidad de inmigrantes latinoamericanos. Cuenta que sus tres hijos son su red de apoyo. “Mi maestra en la vida ha sido mi hija Jennifer. Me ayudó a levantarme cuando sufría por la separación de su padre. Ahora me siento siempre fuerte y poderosa”. Hoy es dueña de un restaurante en Queens y desde su cocina solidaria da almuerzos a trabajadores de la construcción, herrería y marmolería.

En la imagen, Lucila Dotan, con tocado circular blanco de Marco, sombrero de Emily Ridings, camisa de John Hadeed para Space Lace, falda bordada de la modelo, falda de crinolina de Screaming Mimis Vintage, falda de mimbre de Emily Ridings y tela verde de la fotógrafa.