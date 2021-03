18

Los médicos internistas Sergio Diz (a la izquierda) y Fernando Hidalgo, en una planta de hospitalización de enfermos de covid. Diz, también microbiólogo, siente que la pandemia le ha enseñado muchas cosas, pero ha experimentado situaciones muy duras. No solo por el altísimo número de personas que fallecían. "Ha habido pacientes que me pedían que les sedara. No querían seguir siendo conscientes de lo que estaban pasando"., asegura. "La crisis ha hecho que se haya ido una avalancha de gente que aún no les tocaba irse". Cree que el hospital ha cambiado. "Somos más solidarios, más colaboradores, nos hemos conocido más".