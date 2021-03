2

Para el rapero cubano Yotuel Romero (44 años), que empieza su carrera en solitario tras 20 años con el grupo Orishas, la familia es “un núcleo energético, el aliciente para salir a comerse el mundo”. A finales de febrero lanzó con varios artistas cubanos la canción Patria y vida, que le ha puesto en el punto de mira del Gobierno de su país. “En Cuba, el lema es ‘Patria o muerte’. O piensas como yo, o mueres. Yo no quiero o aceptar una doctrina impuesta, o morir. Eso va en contra de la libertad de expresión y es lo que reivindicamos con este tema musical. Queremos que el lema sea ‘Patria y vida”, explica esa tarde, cuando aún faltan dos semanas para que le reciban en el Parlamento ­europeo. “Para mí, promover con el ejemplo es lo más importante como padre. Que mis hijos me vean luchar contra la injusticia”.



Yotuel lleva jersey de Dior Men y el tratamiento para calmar la piel Sensitive Force Repairing Balm, de Biotherm Homme. Su hijo Yotuel, camiseta de H&M by Héctor Bellerín y pantalón de Primark.