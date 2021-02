Los mejores despertadores con altavoz Bluetooth para escuchar música

Nuestra experta ha elegido despertador altavoz Energy Sistem Clock Speaker 4 como el mejor reloj altavoz Bluetooth de los cuatro analizados por su buen acabado, la calidad de su altavoz y las amplias posibilidades que ofrece como despertador y como reproductor.

¿Te gusta despertarte con la radio? ¿Con una canción que te motive desde bien temprano? ¡El pi-pi-pi de los clásicos despertadores es cosa del pasado! Con estos dispositivos puedes tenerlo todo. Y es que todos ellos cuentan con un altavoz Bluetooth para escuchar música.

Así, con tamaños muy compactos que hacen que puedan colocarse perfectamente en la mesilla, poseen grandes pantallas en las que ver la hora a cualquier hora del día o la noche, la posibilidad de configurar varias alarmas y tecnología inalámbrica para reproducir desde dispositivos móviles, entre otros.

Cuál es el mejor despertador altavoz Bluetooth

Para esta comparativa hemos elegido cuatro referencias de radio despertadores con altavoz que se adaptan perfectamente a esta descripción: Energy Sistem Clock Speaker 4 Wireless Charge (con una puntuación de 8,5), Hertzmann 40-2D-014 (6,5), JBL Horizon (8) y Vieta Pro Wake (6,5).

Entre las características que hemos valorado durante las pruebas se encuentran las siguientes:

- Diseño: calidad de la construcción, tamaño, ubicación de los controles y puertos…

- Pantalla: su tamaño, la calidad de visualización (y tamaño) de los caracteres, sus sistemas de iluminación (prestando especial atención a su uso durante la noche), etcétera.

- Posibilidades como despertador: número de alarmas que permite configurar, qué tipo de sonidos utiliza para despertarte y funciones adicionales como el temporizador para escuchar la radio antes de irse a la cama.

- Posibilidades como altavoz: desde qué fuentes reproduce, cómo se gestionan y cómo suena.

- Otros: características adicionales como, por ejemplo, la incorporación de una base de carga inalámbrica en su superficie o de puertos USB para recargar sus baterías.

Los mejores radio despertadores Bluetooth. Comparativa



Durante los últimos dos meses estos despertadores con altavoz Bluetooth nos han despertado cada mañana; con un uso aproximado de 15 días cada uno. De esta manera, ha sido posible poner a prueba la gestión de las alarmas y las distintas funciones relacionadas con su uso como despertador. Para la reproducción de música, por otro lado, hemos probado a escuchar temas de distinto estilo desde nuestro smartphone (un iPhone 12 Pro Max) a través de Bluetooth, pero también conectado por cable auxiliar (con adaptador) cuando se ha dado esa posibilidad. Del mismo modo, hemos utilizado tarjetas de memoria o llaves USB con canciones en MP3 a 320 Kbps y escuchado distintas emisoras de radio.

Su buen acabado, la calidad de su altavoz y las amplias posibilidades tanto para la configuración de alarmas como para la reproducción de música han convertido al despertador altavoz Energy Sistem Clock Speaker 4 Wireless Charge en ganador de esta comparativa.

Despertador con altavoz Energy Sistem Clock Speaker 4

Ficha técnica - Dimensiones: 11,4 x 22 x 14,5 cm - Peso: 1 Kg - Altavoz: 10 W 2.0 con realce de graves - Conexiones: USB, Micro SD y conector Jack de 3,5 mm - Otros: panel de carga inalámbrica, pantalla regulable en intensidad, radio FM con 50 presintonías

Con un diseño compacto y bien acabado, la firma lo cataloga como un altavoz con radio despertador integrado. Y es que, además de reproducir por Bluetooth la música procedente de cualquier dispositivo compatible, también lo hace a través de USB o tarjetas microUSB y cable jack, cuenta con radio FM y una batería interna para llevárselo a cualquier parte. Su pantalla es muy grande y muestra la hora y funciones activadas con total claridad. Posee tres niveles de iluminación para adaptarse a las preferencias del usuario; si te gusta la oscuridad absoluta, mejor apagarla durante la noche.

Como altavoz, es capaz de ofrecer sonido estéreo de calidad adecuada a este tipo de dispositivos, con 10 W de potencia y una gestión fácil de las distintas fuentes: desde uno de los botones situados en su parte superior se cambia entre las diferentes opciones. Como despertador, permite establecer dos alarmas independientes.

Como extra, en su parte superior dispone de una base de carga inalámbrica para un smartphone o auriculares compatibles. Por defecto está apagada y, para encenderla, hay que pulsar unos segundos la rueda de volumen. Se encenderá una luz en la superficie: roja si no hay dispositivo, azul si lo encuentra. Eso sí, es importante situarlo justo en el punto de carga ya que, de otra manera, no ‘hará nada’. También es relevante tener en cuenta que tarda mucho en llenar un iPhone, por poner un ejemplo: unas tres horas.

Lo mejor: amplias funciones como despertador y una interesante variedad de opciones de reproducción. Lo peor: la pantalla puede ser demasiado luminosa durante la noche y su base de carga es lenta. Conclusión: con un buen acabado, incorpora una amplia variedad de funciones que lo convierten en uno de los modelos de despertador con altavoz más completos.

Nuestra elección y mejor relación calidad-precio Dispone de función de repetición cada cino minutos y te despierta con sonidos predeterminados o con una canción almacenada en una llave o tarjeta de memoria. Compra por 41,29€ en Amazon

Despertador con altavoz JBL Horizon

Este radio despertador Bluetooth destaca por su calidad de sonido, la mejor entre todos los modelos participantes en esta comparativa. Su volumen se puede ajustar hasta en 15 niveles diferentes, reproduce a través de Bluetooth y tiene radio FM con 5 emisoras programables. Con un diseño compacto, de líneas redondeadas y muy elegante, cuenta con una pantalla LCD que se ve muy nítida y que se adapta automáticamente a la luminosidad de la estancia, de tal manera que no molesta durante la noche. Además, cuenta con un botón en su parte trasera que enciende algo parecido a una luz nocturna indispensable si se quiere hacer algún ajuste en el dispositivo. Y es que controlarlo solo con el tacto se antoja prácticamente imposible: los botones no tienen un relieve que permita identificarlos.

Pasando a sus funciones como despertador, dispone de distintas alarmas independientes y opciones para despertarse: un pitido, tonos, canciones desde dispositivos, radio FM… La alarma tiene volumen ascendente, por lo que empieza bajita y en unos segundos aumenta su intensidad. El sentido es conseguir un despertar más suave, aunque el proceso es demasiado rápido y, si no apagas (o atrasas) la alarma rápidamente, puede molestar. El mismo objetivo tiene su sistema de iluminación progresivo que, en este caso, empieza un minuto antes de la hora programada y es más sutil.

La alternativa Cuenta con un sistema de batería de respaldo para que funcione incluso cuando se haya ido la luz de la casa, y posee dos puertos USB que permiten cargar dos dispositivos a la vez.

Despertador con altavoz Vieta Pro Wake

Con un diseño muy clásico, la mayor parte de sus elementos están en la parte frontal. En primer lugar, un altavoz de forma redondeada que ofrece una calidad de sonido limitada. Junto a él, una pequeña pantalla en la que se muestra la hora e información básica, y un conjunto de botones para configurar las alarmas, gestionar la reproducción y buscar emisoras FM. Se reserva la parte trasera, eso sí, para las conexiones (entre ellas destacan dos puertos USB que sirven tanto para reproducir desde llaves de memoria como para cargar dispositivos móviles; para reproducir desde ellos hay que conectarlos a la entrada auxiliar) y la superior para colocar una base de carga inalámbrica.

Como dispositivo de reproducción, su configuración es muy sencilla y ofrece suficientes posibilidades en cuanto a las fuentes para adaptarse a la mayoría de usuarios. También tiene micrófono integrado, por lo que puede usarse como dispositivo manos libres (la voz suena algo enlatada). Pero a la hora de escuchar de la radio, por ejemplo, hay que buscar las emisoras cada vez que se desee cambiar, porque no las memoriza.

Una propuesta clásica Se puede programar que despierte con la radio o con sonidos preconfigurados, atenuar o apagar la pantalla y establecer un temporizador para la radio de 30, 60 o 120 minutos.

Despertador con altavoz Hertzmann 40-2D-014

Tiene la estética más llamativa entre todos los modelos: posee la forma de un tocadiscos y, además, está acabado en un intenso color amarillo anaranjado. Todo su exterior, con unas dimensiones muy compactas (14 x 14 x 10 centímetros) tiene un acabado de plástico engomado. Estéticamente es curioso, aunque se percibe que la calidad de la construcción no es la mejor. Además, ‘el disco’ de su parte superior es en realidad un cargador compatible con la tecnología Qi que rellena la batería de los dispositivos móviles compatibles con solo situarlos sobre él a una velocidad de 5W. El exterior se complementa con una amplia pantalla de números blancos bastante luminosa (regulable en intensidad y temperatura de color) y distintos puertos para complementar la reproducción de música a través de Bluetooth. Así, dispone de ranura para tarjetas de memoria SD, puerto USB y entrada de audio auxiliar. Su altavoz, con 5 W de potencia, tiene una calidad limitada en todas las frecuencias. Por lo demás, es un modelo bastante básico.

Con forma de tocadiscos A la hora de despertarte, se puede elegir una canción de cualquier fuente y gestionar la reproducción desde sus botones.

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores…

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de febrero de 2021.

