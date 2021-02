Las mejores tabletas económicas: Huawei, Lenovo o Samsung

Nuestra experta ha elegido la Lenovo Smart Tab M8 como la mejor tableta económica de las cinco analizadas porque es rápida y destaca por la calidad de la pantalla y el apartado sonoro.

Al igual que ocurre con los teléfonos móviles, los fabricantes de tecnología han desarrollado una oferta de tabletas amplia y diversificada que se adapta a las necesidades y los presupuestos de todos los usuarios. A este respecto, los modelos de gama de entrada son una interesante opción para quienes no pueden (o quieren) afrontar un desembolso económico importante o buscan una alternativa sencilla que no requiera ni de la potencia ni del rendimiento de las tablets más avanzadas.

¿Por qué comprar una tablet?

Las razones por las cuáles podemos comprar una tableta económica son similares a las que pueden darse en el caso de los modelos caros, solo que en esta ocasión lo que buscamos son alternativas que sin renunciar a una mínima calidad permitan desempeñar tareas básicas y cotidianas del día a día: navegar por Internet, conectarse a las redes sociales, consumir contenidos multimedia, poner al día su correo electrónico, jugar a títulos sencillos…

¿Qué hay que saber antes de comprar una? A la hora de adquirir un modelo u otro, hay que valorar una serie de criterios y características como los que a continuación se señalan y que se han tenido en cuenta en sus respectivos análisis.

¿Qué tablet comprar?

Las tabletas seleccionadas son las siguientes: Huawei MatePad T10s (8,75), Lenovo Tab M8 (9), Samsung Galaxy Tab A8 (2019) (8), SPC Gravity Octacore (8) y Woxter X-200 Pro (7,5).

- Diseño: materiales seleccionados en su fabricación, agarre, ergonomía...

- Multimedia (pantalla + sonido): como uno de los usos principales de las tabletas es la visualización de contenidos multimedia, este criterio adquiere especial relevancia: cómo se ve la pantalla, su calidad, brillo, nitidez, la representación de los colores… El sonido es importante también para ofrecer la mejor experiencia de uso.

- Rendimiento: hay que partir de la idea de que este rendimiento, al igual que otras características como el apartado fotográfico, no puede compararse con tabletas que tienen un precio superior. Aun así, ha de garantizarse un mínimo rendimiento, que la tableta ‘fluya’ cuando nos desplazamos entre aplicaciones, que no ‘se quede colgada’ y que responda bien a lo que le pedimos.

- Autonomía: cómo suele ser habitual en los dispositivos que incorporan una batería, lo idóneo es que proporcione la mejor autonomía para no estar pendiente todo el tiempo de su recarga. Si además se recarga en el menor tiempo posible mucho mejor.

Comparativa de las mejores tablets

Como ya hicimos en comparativas anteriores de tabletas, para elegir al mejor modelo de este artículo hemos probado a lo largo de varios días cada una de ellos para comprobar su funcionamiento, qué rendimiento ofrecen, su autonomía… Nos hemos conectado a Internet para navegar por diferentes páginas web y desplazarnos a través de diferentes aplicaciones. También hemos visto alguna película y series de televisión, y visitado alguna que otra plataforma de streaming.

La tableta ganadora ha sido la Lenovo Smart Tab M8, que incluye una base de carga inteligente que alimenta su batería rápidamente. Proporciona una buena autonomía que se traduce en muchas horas de uso, es rápida, fluye bien y la pantalla te sorprende por su brillo y nitidez. Además, el apartado sonoro hace un buen trabajo gracias a la tecnología Dolby Atmos.

Lenovo Smart Tab M8: nuestra elección

Incluye un accesorio que llama la atención nada más sacarlo de su caja. Se trata de una estación de carga rápida que, por otro lado, nos permite dejar el dispositivo acoplado a ella para que al utilizarlo luzca mucho mejor. Con Google Assistant instalado de serie, sus acabados denotan calidad de construcción (el chasis es metálico) y el aprovechamiento que realiza de los márgenes superiores e inferior está muy bien conseguido.

- Pantalla: Panel IPS de 8 pulgadas y 1.280 x 800 píxeles de resolución - Procesador: Mediatek Helio A22 - Memoria RAM: 2 GB - Almacenamiento: 32 GB. Micro SD hasta 128 GB (FAT32) y hasta 2 TB (exFAT) - Sonido: dos altavoces laterales, sonido Dolby Atmos - Batería: 5.100 mAh - Sistema operativo: Android 9 - Sistema de cámaras: posterior de 2 megapíxeles y enfoque fijo. Frontal de 5 megapíxeles y enfoque automático - Conectividad: 802.11A/B/G/N/AC, Bluetooth 5.0 - Puertos: toma de audio de 3,5 mm y micro USB 2.0, patilla pogo de carga - Dimensiones: 199,1 x 121,8 x 8,15 mm - Peso: 305 gr Otros: micrófonos duales, Google Assistant, estación de carga inteligente

Es la más ligera de todas (pesa 305 gr) y sus dimensiones son de 199,1 x 121,8 x 8,15 mm, ofreciendo un óptimo agarre. La pantalla de 8 pulgadas y 1.280 x 800 píxeles de resolución, junto a la tableta de Huawei, ha sido una de las que más nos ha gustado por su brillo, claridad e interpretación de los colores. También dos altavoces situados a ambos lados de este panel: llevan el sello de la tecnología de sonido envolvente Dolby Atmos y esto permite disfrutar de una experiencia de calidad con un audio bastante equilibrado a un volumen medio.

En el día a día, la tableta se comporta bien, es fluida y su respuesta táctil es satisfactoria. Para tareas sencillas, su configuración técnica ha demostrado estar a la altura gracias a la inclusión de un procesador Mediatek Helio A22, una memoria RAM de 2 GB y almacenamiento interno de 32 GB ampliable mediante una tarjeta microSD. Como sistema operativo utiliza Android 9. Cuenta, por otro lado, con un modo específico para niños que hará las delicias de los peques de la casa.

Lo mejor: su estación de carga inteligente, la calidad de su imagen y sonido, y la autonomía. Lo peor: es la opción menos económica de todas. Conclusiones: la incorporación de una estación de carga inteligente le permite marcar la diferencia dentro de la franja de precios en la que se sitúa. Además, es una tableta idónea para el día a día que rinde y fluye bien, pudiendo presumir de una buena pantalla.

Huawei MatePad T10s: la alternativa

A diferencia de sus adversarias, no incluye los servicios de Google como consecuencia del veto que la anterior administración americana impuso a Huawei. Esta decisión afecta a la experiencia de usuario y a la manera de ‘relacionarnos’ con la tableta porque las aplicaciones a las que estamos habituados no vienen instaladas de serie. Esta problemática se soluciona utilizando, por ejemplo, las versiones web de las apps que más nos interesan o dirigiéndonos a la propia tienda de la tecnológica china: la AppGallery se perfila como alternativa a la Google Play y cada día aumenta su oferta, aunque puede que no siempre encontraremos las que queremos. Este espacio virtual posee una interfaz intuitiva e incluye, además de un sistema clasificatorio, distintos apartados con sugerencias divididas en ‘las mejores apps’, ‘imprescindibles’, ‘las más populares’, ‘puede gustarte’...

Estéticamente es muy bonita (pesa 450 gr y su grosor es de 7,85 mm), aunque el tratamiento de las huellas sobre su pantalla táctil IPS de 10,1 pulgadas y 1.920 x 1.200 píxeles de resolución puede mejorarse. Su calidad de visión te sorprende positivamente: los colores, los contrastes, el brillo, su luminosidad… La ‘guinda’ la pone un sistema de sonido que lleva la firma de Harman Kardon. Disponible en dos versiones (2 GB o 3 GB de memoria RAM combinados con 32 GB o 64 GB de almacenamiento respectivamente, ampliables con una microSD de hasta 512 GB), su procesador Kirin 710A promete un buen rendimiento. Su batería también. Mientras, la calidad de su apartado fotográfico es limitada, como en el resto de modelo, algo habitual en tabletas que se mueven dentro de este margen de precios.

SPC Gravity Octacore: la mejor relación calidad-precio

Con unas dimensiones de 251 x 166 x 9 mm y un peso de 550 gr, el chasis está bañado en aluminio y ofrece un buen agarre. En el lateral derecho se encuentran las conexiones físicas disponibles: un conector microUSB para cargar su batería de 5.800 mAh, una toma de 3,5 mm para unos auriculares y una doble ranura protegida por una tapa donde se aloja un slot para tarjetas microSD de hasta 512 Mb y otro para tarjetas SIM. Este es uno de sus puntos más atractivos porque permite disfrutar de una conectividad 4G LTE sin depender de un punto Wi-Fi para conectarse a Internet y realizar también llamadas telefónicas.

Aunque el aprovechamiento de los márgenes que rodean la pantalla es mejorable, hay que destacar la calidad de su panel IPS de 10,1 pulgadas y 1.280 x 800 píxeles de resolución que proporciona, por otro lado, una excelente respuesta táctil. Así, en términos de brillo, color, o definición realiza un buen desempeño. A nivel de audio, la calidad de su sistema de altavoces estéreo mejora con unos auriculares.

Para navegar por Internet y redes sociales, actualizar el correo o consumir contenidos multimedia, se comporta con fluidez. Ahora bien, su potencia se ve limitada en aquellos juegos con una carga gráfica exigente. La configuración analizada incluye un procesador de ocho núcleos, una memoria RAM de 4 GB y almacenamiento interno de 64 GB (existe otra versión de 3 GB y 32 GB respectivamente). La batería garantiza una óptima autonomía y el sistema operativo que ofrece es Android 9.

Samsung Galaxy Tab A8 (2019)

Aunque se trata de un producto que lleva bastante tiempo en el mercado, es una alternativa a valorar por parte de aquellos usuarios que buscan un modelo económico, sencillo y con una interesante relación calidad-precio. Además, tiene un modo específico para los pequeños de la casa que resulta muy completo: Samsung Kids Home.

Posee acabados en metálico y sus 347 gr de peso se sienten especialmente cómodos. Junto a la propuesta de Lenovo, ofrece el tamaño más compacto. En concreto, sus medidas son de 210 x 124,4 x 8 milimetros e integra una pantalla de 8 pulgadas y 1.280 x 800 píxeles de resolución que para consumir contenidos multimedia o navegar por Internet responde bien dado su precio. Mientras, el sonido ‘se apoya’ en unos altavoces duales que se sitúan en la parte posterior.

Con una batería de 5.100 mAh, suficiente para un modelo de estas características, la configuración técnica está encabezada por un procesador de cuatro núcleos, una memoria RAM de 2 GB y una capacidad de almacenamiento interno de 32 GB ampliables con una tarjeta microSD de hasta 512 GB. Aunque algo justa en ciertos momentos, esta configuración es suficiente para los usuarios que hacen un uso básico de estos dispositivos electrónicos y no precisan de rendimiento o potencia para tareas más complejas. Cuenta, por otro lado, con Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 4.2, conexión para unos auriculares de 3,5 mm y cámara principal de 8 megapíxeles.

Woxter X-200 Pro

Dos de las características que más nos han gustado de esta tablet es que incorpora una conexión microHDMI para, por ejemplo, conectarla a un televisor y, por otro lado, que su batería de 5.000 mAh de capacidad se carga con bastante rapidez. Sobre la báscula pesa 540 gr y posee unas dimensiones de 264 x 164 x 10,5 mm: se sostiene cómodamente tanto con una mano como con las dos y el acabado de su parte trasera produce una agradable sensación al tacto.

Provista de Android 9, su configuración técnica incluye un procesador Mediatek de cuatro núcleos, una memoria RAM de 3 GB y almacenamiento interno de 64 GB ampliable con una tarjeta microSD de hasta 32 GB. Hemos echado en falta una mayor rapidez a la hora de abrir y cerrar aplicaciones. También al desplazarnos de una opción a otra. Aun así, si buscamos una tableta a la que no vamos a ‘exigirle’ un gran rendimiento, porque lo que buscamos es un modelo sencillo, la propuesta de Woxter es una opción a tener en cuenta. Su pantalla IPS tiene un tamaño de 10,1 pulgadas y 1.280 x 800 píxeles de resolución. La calidad es correcta dado su precio, pero un brillo mayor y colores más naturales hubieran mejorado la experiencia. Otras características que ofrece son: altavoces estéreo, micrófono, conexión OTG, Bluetooth 4.0, cámara para selfies y principal de 5 megapíxeles de resolución.

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

