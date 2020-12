Los seis mejores móviles de gama alta de 2020

Nuestra experta ha elegido el iPhone 12 Pro Max como el mejor móvil de gama alta de los seis modelos analizados. Su combinación de cámaras, sus resultados fotográficos en cualquier contexto y su calidad de grabación en vídeo lo hacen superior al resto.

Los smartphones de gama alta son los que marcan el camino de la innovación en telefonía y, como cada año, nos hemos propuesto encontrar el mejor entre todos ellos. Amplias pantallas con gran calidad para la visualización de contenidos multimedia, cámaras fotográficas que no tienen nada que envidiar a las tradicionales y un rendimiento a prueba de cualquier tarea son algunos de los elementos que tienen en común. Y aunque su precio haga que no sean adecuados para todos los públicos, sí son los más deseados, por eso los consideramos los mejores móviles de 2020.



¿Qué modelos de smartphones de gama alta hemos elegido?

Entre ellos, nos encontramos las últimas versiones de modelos clásicos en esta lista, como el iPhone 12 Pro Max (que ha conseguido una puntuación media de 9,25 puntos), Huawei P40 Pro+ (8) o Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8,5). A ellos se unen Xiaomi con su Mi 10 Pro (8), OnePlus 8 Pro (8) y Oppo Reno 4 Pro (7).

¿En qué características de los móviles de gama alta debemos fijarnos?

Durante las pruebas se han valorado exactamente los mismos criterios que en la comparativa del año anterior: están basados tanto en la estética y resistencia como en el rendimiento, la duración de la batería, el desempeño en fotografías y vídeo y la calidad de la pantalla. En concreto, se trata de:

- Construcción. Tanto en lo que se refiere al diseño (acabado, estética…) como a los materiales empleados y a su resistencia global. También a la comodidad de uso.

- Calidad de la pantalla. Caracterizados todos ellos por superficies de gran tamaño, muestran diferencias en cuanto al tipo de panel, el tratamiento del color… Todo ello influye en cómo se ven las imágenes tanto fijas como en movimiento.

- Rendimiento. Los teléfonos de gama alta cuentan con las mejores configuraciones del mercado, por lo que en general ofrecen un rendimiento que no está a altura de la competencia.

- Cámara fotográfica. La atención sobre todo recae en la cámara trasera, compuesta habitualmente por varios sensores. La diferencia está en para qué se emplean y cómo, gracias a distintos sistemas de procesamiento y tecnologías, se enfrentan a situaciones complicadas como la fotografía nocturna o los vídeos con mucho movimiento.

- Autonomía. Lo ideal es que la batería permita finalizar el día con algo de carga, siempre haciendo un uso normal del terminal.

Así los hemos probado: ¿Cuál es el mejor móvil del mercado en 2020?



Los hemos probado de manera intensiva durante un mínimo de tres semanas, empleándolos como móvil principal para trabajo/ocio. Además, y con el objetivo de comparar el desempeño de la pantalla y de las cámaras, siempre que ha sido posible los hemos utilizado a la vez, reproduciendo los mismos contenidos multimedia y haciendo fotografías y vídeos de los mismos escenarios.

Tras las pruebas, el mejor móvil de 2020 analizado ha sido el iPhone 12 Pro Max, ya que no hemos encontrado grandes inconvenientes ni puntos de mejora con respecto a la competencia. Vuela en el día a día, ofrece una autonomía adecuada, su pantalla se ve genial y hace muy buenas fotografías, tanto de día como de noche.

Móvil iPhone 12 Pro Max: nuestra elección

Es el más grande entre los nuevos teléfonos de Apple y tiene ciertas mejoras en pantalla y cámara con respecto a la versión normal. Eso sí, a cambio nos encontramos con un terminal de grandes dimensiones que no se adaptará a todas las manos ni los bolsillos (y por su precio, nunca mejor dicho).

FICHA TÉCNICA • Pantalla: 6,7 pulgadas, OLED Retina XDR, 2.778 x 1.284 píxeles (458 ppp). • Procesador: A14 Bionic Neural Engine. • Almacenamiento: 128, 256 o 512 GB. • Cámara: triple cámara trasera con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo de 12 megapíxeles, grabación de vídeo 4K, zoom digital hasta 12x. Frontal de 12 megapíxeles. Trasera dual de 12 Mpx con gran angular f/1,8 y teleobjetivo f/2,4. Zoom óptico y zoom digital hasta x10, flash True Tone, modo retrato y vídeo 4K. Cámara delantera de 7 MP con f/2.2, modo retrato y HDR. • Batería: Carga rápida hasta un 50% en 30 minutos, carga inalámbrica. Autonomía en streaming de vídeo hasta 12 horas. • Sistema operativo: iOS11. • Tamaño: 16,08 x 7,81 x 0,74 cm. Peso: 226 gramos. Sistema operativo: iOS 14. Otros: IP68, FaceID, Apple Pay. Web: www.apple.com/es

Sigue sobresaliendo entre el resto por su desempeño fotográfico: integra tres cámaras traseras acompañadas con un escáner LiDAR. En concreto, un sensor principal de 12 megapíxeles con apertura f1.6 y estabilización óptica de imagen desde el propio sensor; un gran angular de la misma resolución con apertura f2.4 y un teleobjetivo que de nuevo tiene en común resolución, pero con una apertura de f2.0, estabilización óptica de imagen y la posibilidad de realizar un zoom óptico de 2,5x.

¿Qué hemos notado en las pruebas? Las fotos del móvil iPhone 12 Pro Max son bastante más luminosas (algo que se agradece sobre todo en entornos oscuros), y percibimos un color realista, muchos detalles y nitidez, y un buen balance en las zonas de luces y sombras. No podemos dejar tampoco de mencionar la estabilización de imagen que consigue cuando se graban vídeos en 4K; la mejor que hemos probado en un móvil.

Por lo demás, su pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas con resolución de 2.778 x 1.284 píxeles es espectacular para consumir contenidos, aunque nos hubiera gustado ver su desempeño con algo más de los 60 Hz durante los videojuegos. Recordemos que muchos fabricantes ya han apostado por 90 o incluso 120 Hz en terminales de gama más baja.

Lo mejor: su combinación de cámaras, que resuelven bien cualquier fotografía independientemente de la situación. Lo peor: es bastante voluminoso, no viene con cargador y hubiera sido interesante ver su pantalla con una frecuencia de refresco superior a los 60 Hz. Conclusión: es una alternativa ideal para aquellos que, lo que más valoran, son las cámaras y van a hacer muchos vídeos.

Móvil Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Otro teléfono con pantalla grande: en este caso, de 7 pulgadas. Es uno de sus aspectos más destacados, ya que en ella podemos disfrutar de imágenes con niveles óptimos de contraste, nitidez, color, brillo… Y destaca durante los juegos gracias a la incorporación de una frecuencia de refresco de 120 Hz. El otro elemento por el que recomendaríamos su compra es el S Pen, el sello de identidad de la gama Note.

Cuando lo extraemos de la base del terminal Samsung Galaxy Note 20 Ultra, se abre automáticamente un menú que nos informa de las distintas opciones que tenemos. Gracias a él podremos tomar notas que se digitalizarán automáticamente, realizar bocetos y dibujos incluso con la pantalla bloqueada… y también hacer lo que llaman gestos aéreos, es decir, movimientos con el stylus que se transforman en órdenes para el móvil: apertura de apps o controlar la reproducción de música, por ejemplo. Una vez que se coge el truco es muy sencillo de utilizar, muy suave sobre la pantalla y se consiguen unos trazos muy naturales.

La combinación de sus cámaras, siendo una de las mejores del mercado, queda un poco por debajo de los terminales más destacados: tiende bastante a saturar los colores. Su rendimiento también es muy bueno, puede con todo, aunque hemos notado ciertos tirones durante las pruebas que achacamos a la capa de personalización del sistema operativo.

Móvil Huawei P40 Pro+

Sus cámaras son probablemente las más versátiles del mercado. El mejor Huawei calidad-precio en este 2020 cuenta con cuatro sensores: uno principal de 50 megapíxeles con f/1.9; un ultra gran angular de 40 megapíxeles con apertura f/1.8; y dos telefotos de 8 megapíxeles y estabilización óptica, uno con zoom óptico de 3 aumentos y otro de 10 aumentos. Es precisamente esta última combinación la que hace que podamos hacer fotografías con hasta 100x (digitales, eso sí). Simplemente no hay ningún otro que le iguale en este aspecto. Es cierto que en el máximo y en situaciones de baja luz los resultados no son óptimos, pero los detalles son en cualquier caso abundantes.

La pena es que su uso se ve un poco lastrado por la ausencia de los servicios de Google: lo habitual en un teléfono Android sería, por ejemplo, que al introducir los datos del correo electrónico se importaran los contactos o la agenda. El el móvil Huawei P40 Pro+ no ocurre así. Emplea el sistema operativo propio HarmonyOS y eso implica que no tiene ninguna app de Google ni tampoco Facebook, YouTube, Instagram o Whatsapp. Hay formas de conseguirlas, pero eso implica ciertos pasos que muchos usuarios no estarán dispuestos (o no tendrán confianza) para realizar. Y siempre quedan dudas sobre la fiabilidad y seguridad de esta opción.

Móvil Xiaomi Mi 10 Pro

Nos puede asaltar la pregunta de cuál es el mejor móvil Xiaomi en 2020. Aunque no es lo habitual, Xiaomi tiene en su catálogo un móvil que salió a la venta por mil euros. Con la configuración propia de un gama alta, su diseño y acabado también están a la altura, con una estética muy cuidada (la carcasa trasera mate es preciosa). Su mayor atractivo son los 108 megapíxeles de su cámara principal, aunque es una resolución más bien pensada para momentos puntuales en los que se necesitan fotografías con más detalle o en las que se vaya a hacer mucho zoom. Xiaomi lo sabe y emplea una tecnología llamada Pixel Binning que combina los píxeles de cuatro en cuatro para conseguir fotografías de 27 megapíxeles con ese sensor.

Le acompañan un teleobjetivo de 8 megapíxeles con un zoom híbrido de hasta 10 aumentos; un objetivo para retratos de 12 megapíxeles con 2 aumentos; y un ultra gran angular de 20 megapíxeles con un ángulo de visión de 117 grados. Su combinación permite, por ejemplo, alcanzar un zoom (digital, eso sí) de hasta 50x, tomar fotografías con efecto bokeh, grabar vídeos 8K… Así, es muy versátil, ofreciendo hasta cuatro enfoques diferentes de un mismo escenario.

Las fotografías resultantes son buenas con iluminación adecuada, con buen nivel de nitidez y detalle, rango dinámico amplio y colores naturales. De noche, las imágenes del terminal Xiaomi Mi 10 Pro tienden a amarillear y a mostrar algo de ruido, sobre todo si hay algo de movimiento. Para solucionarlo dispone de un modo noche que ofrece unos resultados que no están nada mal, aunque lo que más nos ha gustado es que desde la propia cámara se pueden editar todas las capturas, eliminando imperfecciones, gestionando luz, contraste o enfoque… y también añadiendo filtros o mosaicos, entre otros.

Móvil OnePlus 8 Pro

Aunque OnePlus ha lanzado otro terminal después (el 8T), este sigue siendo el mejor de su catálogo. Con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas y resolución QHD+ (3.168 x 1.440 píxeles), incorpora una tasa de refresco de hasta 120 Hz que hace que veamos los contenidos de manera muy fluida. Recordemos que el fabricante ha sido uno de los primeros en apostar por mejorar esta característica no solo en sus terminales flagship, sino también en los que se enmarcan dentro de la gama media.

En general ofrece un gran rendimiento, aunque se calienta un poco. Destacamos la presencia de un modo de juego que optimiza el sistema para este uso: vuelca todos los recursos e, incluso, se puede configurar para que no interrumpa las partidas con avisos más allá de las notificaciones de la batería o el temporizador.

En el apartado de mejoras hay que citar las cámaras del móvil One Plus 8 Pro, algo por debajo de las mejores en lo que a nitidez y gestión de la luz se refiere: combina una principal de 48 megapíxeles con sensor Sony, un objetivo ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo con un híbrido de 3x y zoom digital de 30x, a los que se suma una cámara que solo sirve para editar con filtros de color las capturas (y que deja de usarse una vez pasada la novedad).

Móvil Oppo Reno 4 Pro

Con un diseño muy cuidado, sorprende de este terminal que en precio y algunas de sus características compite directamente con lo mejor del mercado, aunque en otras se queda un poco por detrás, tanto sobre el papel como en el día a día.

Entre los primeros ejemplos, además del exquisito exterior, podemos hablar de una pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas y resolución Full HD+ con tasa de refresco de 90 Hz, soporte para HDR10 o protección Corning Gorilla Glass 5. El móvil Oppo Reno 4 Pro también tiene buen sonido (incluso es compatible con Dolby Atmos) y ofrece una amplísima autonomía que alcanza los dos días y se complementa con un veloz sistema de carga rápida que consigue pasar de 0 a 100% de carga en apenas media hora. Tiene truco: monta en realidad dos baterías que ayudan a conseguir estas cifras.

Sin embargo, su configuración lo deja al final de esta lista. Y es que Oppo ha elegido un procesador Snapdragon 765G que, pese a su buen rendimiento general y a que consigue que el terminal no se caliente nada, se nota que no está a la altura del resto. Su cámara también tiene algunas limitaciones.

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido El País—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores…

