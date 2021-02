1

1. Full Force Plumping Lipstick, de Buxom, en tono Triple Threat. Barra cremosa de cobertura total, con aceites acondicionadores y ácido hialurónico que hidrata y rellena. 18 euros. 2. L’Absolu Rouge Drama Matte, de Lancôme, en tono 274 Sensualité. Color puro de larga duración y acabado mate y textura cremosa. 37 euros.3. Lost In Amalfi Glide & Bright Lip Stylo, de Kiko Milano, en tono Heady Nude. Labial en formato bolígrafo de textura cremosa ultradeslizante y acabado luminoso. 10,99 euros. 4. Le Rouge Deep Velvet, de Givenchy, en tono 35 Rouge Initié. Su textura empolvada se desliza fácilmente y otorga un color ultramate que dura 12 horas. 35,50 euros.5. K.i.s.s.i.n.g., de Charlotte Tilbury, en tono Pillow Talk Intense. Con pigmentos difusores de la luz, aporta un acabado multidimensional. 32 euros. 6. Unreal High Shine Volumizing Lip Gloss, de Hourglass, en tono Provoke. Sus activos hidratan y dan volumen y larga duración. 32,99 euros (en Sephora). 7. Rouge Allure Ink Fusion, de Chanel, en tono Ambigüite. Con pigmentos intensos, acabado ultramate y resistente al agua. 37 euros. 8. Powder Kiss Liquid Lipcolour, de MAC , en tono 997 Over the Taupe. Con efecto difuminado de alto impacto y 10 horas de hidratación. 25,50 euros. 9. Shimmer Gel Gloss, tono 03 Kurumi Beige, de Shiseido. Brillo con un toque de color que hidrata durante 12 horas. 28 euros. 10. Lip Maestro, de la colección Venezia de Giorgio Armani, en tono 209 Palazzo. Fusiona pigmentos intensos y luminosos en una base en gel traslúcida para lograr un acabado mate aterciopelado. 27 euros.