Ilustración para el artítuo 'Una resistencia planta cara a Trump', 'The New York Times Magazine' (2017).



Sus trabajos, recogidos en la antología Greetings from Javier Jaén Studio, pueden leerse como una crónica de los últimos años en la que conviven las noticias del momento —el impacto del presidente Trump, el miedo a las redes sociales, la pandemia— y muchas de nuestras obsesiones culturales y sociales.