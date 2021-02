Probamos las mejores almohadas de embarazo y cojines de lactancia para futuras mamás

Nuestra experta ha elegido la Koala Babycare Hugs Plus como la mejor almohada de los cuatro modelos analizados, debido a su estupenda calidad de construcción y lo cómoda que resulta usarla. Además, es muy versátil.

Durante el embarazo, es común sufrir dolores de espalda; sobre todo, según avanzan las semanas y aumenta el tamaño del vientre. Y es que las alteraciones hormonales propias de este estado conllevan, por ejemplo, que los ligamentos y articulaciones se vuelvan más móviles; algo adecuado para el momento del parto, pero que provoca que aumente la curvatura normal de la columna, el cambio de postura y la aparición del dolor. Y como las molestias surgen tanto durante el día como durante la noche, puede aparecer el insomnio. Por eso, una solución alternativa es comprar una almohada de embarazo.

¿Cómo usar una almohada de embarazo?

Además de realizar ejercicio para fortalecer la zona central del cuerpo y caminar, se pueden tomar algunas medidas adicionales para reducir estos problemas; como utilizar una almohada para embarazadas durante la noche. Todas son similares en cuanto a su forma de uso: con diseño en forma de U o de C, invitan a dormir de lado (la postura más adecuada, según los especialistas), apoyando la tripa sobre ellas y colocándolas entre las piernas, de tal manera que se favorece una postura más equilibrada de la pelvis y la columna vertebral.

¿Cuál es la mejor almohada para embarazadas?



Son las protagonistas de esta comparativa, en la que hemos buscado la mejor almohada para embarazadas en Amazon. En concreto, se han puesto a prueba cuatro modelos diferentes: Bamibi almohada embarazada y cojín interno multifuncional (con una puntuación media de 7,75 puntos), Koala Babycare Hugs Plus (9,5), Niimo XXL (8,75) y SAMAY almohada de maternidad (8). Todas ellas, además, recomendadas por sus fabricantes como cojín de lactancia una vez nazca el bebé.

De ellas se ha valorado:

- Diseño. Relacionado con su tamaño, el grosor del cojín y su flexibilidad, así como la calidad del acabado y los materiales empleados.

- Comodidad. Cómo se adapta al cuerpo durante la noche, la facilidad para adoptar distintas posturas o cambiar de lado durante la noche.

- Versatilidad. Tanto en lo que se refiere a los componentes que incluye (algunas cuentan con un pequeño cojín adicional para las lumbares y otros usos) como a la hora de emplearla una vez superado el embarazo.

- Otros. Desde la durabilidad del relleno del cojín (si se deforma con el tiempo, por ejemplo), hasta su facilidad de desmontaje y limpieza.

Comparativa de almohadas de embarazo: tipos y usos



Las pruebas se han realizado durante un periodo de tres meses, coincidentes con el final y el comienzo del segundo y tercer trimestre de embarazo, respectivamente. Durante este tiempo, cada una de las almohadas se ha empleado para dormir a diario durante un periodo mínimo de 20 días, dejando siempre unas cuantas noches entre uno y otro modelo (tiempo en el que volvieron a aparecer los dolores de espalda).

Tras las pruebas, podemos afirmar que con todos los modelos hemos experimentado una mejoría sustancial del dolor y también en la calidad del descanso. Aun así, hay diferencias de comodidad o versatilidad entre unos y otros cojines. De ahí que la vencedora sea la almohada de embarazo Koala Babycare Hugs Plus. Caracterizada por su versatilidad, se adapta muy bien a la forma del cuerpo, no se deforma con el uso y está muy bien acabada.

Almohada para embarazadas Koala Babycare Hugs Plus

A simple vista destaca por su acabado, en el que todo está cuidado al detalle: desde el uso de una tela de algodón (desmontable y lavable) con cremallera invisible que no se nota a simple vista, hasta el uso de cordones del mismo material para poder adaptarlo a distintos usos, como veremos a continuación. Su interior es un relleno de poliéster (el material usado más habitualmente en este tipo de cojines) bastante firme que soporta sin problema el peso de la cabeza, las piernas o la tripa. No hace nada de ruido al moverse y, tras las pruebas, hemos notado que no se deforma. En cualquier caso, si se diera la ocasión, bastaría con agitarlo para que volviera a su estado original.

FICHA TÉCNICA • Materiales: Funda exterior: 100% algodón; funda interior: 100% microfibra; relleno: poliéster siliconizado • Limpieza: funda extraíble de la almohada en la lavadora a 30°, relleno lavable en la lavadora a 60°. Se recomienda utilizar la secadora a temperatura moderada • Otros: 8 usos, disponible en 6 colores

Además, el cojín se completa con una almohadilla para las lumbares que se puede unir a la unidad principal o utilizar por separado. Durante el invierno, cuando más capas de mantas, edredones, etc. tenemos en la cama, mejor optar por el segundo modo. De otra manera, resulta complicado colocarlo bien o moverse por la noche.

Pasando a sus usos, la firma propone muchísimos: desde dormir en posición lateral con las piernas ligeramente dobladas y abrazando el cojín con ellas y los brazos, hasta utilizar el soporte lumbar para mantener la tripa elevada, sentada empleándolo como soporte cervical o para levantar las piernas, entre otros. Además, una vez que se ha dado a luz, la almohada para embarazadas Koala Babycare Hugs Plus es adecuada como cojín de lactancia, reductor de cuna o como sujeción del bebé.

Lo mejor: muy versátil, cómodo y con una estupenda calidad de construcción. Lo peor: con muchas capas de ropa en la cama puede ser complicado utilizarlo junto con el respaldo para la espalda. Conclusión: la calidad de los materiales y su versatilidad la convierten en la mejor almohada para dormir durante el embarazo.

Nuestra elección Se adapta de forma adecuada a la forma del cuerpo, no se deforma con el uso y está muy bien acabada. Además, puede usarse en numerosas posiciones y, tras el embarazo, sirve como cojín de lactancia, reductor de cuna o sujeción del bebé. Compra por 44,95 € en Amazon

Almohada para embarazadas Niimo XXL

Su fabricante detalla tres usos: como almohada para embarazadas, para conseguir una postura más cómoda y apoyar bien la espalda cuando se está sentado, y como cojín de lactancia. Se caracteriza por un buen acabado; algo que apreciamos en sus costuras o su cremallera invisible. Con un relleno de fibra de poliéster 100% silicona y una funda exterior de algodón muy suave, al principio puede resultar demasiado firme aunque, con el uso, va ablandándose poco a poco.

La forma de la almohada para embarazadas Niimo XXL es básica, en forma de U, y no incluye elementos adicionales más allá de un cierre de madera en los extremos, ideal cuando se vaya a utilizar como almohada de lactancia o para unir varias unidades. Eso sí, creemos que la elección no es la más adecuada, ya que al ser un material duro puede ser molesto si te apoyas o tumbas encima. De partida puede optarse por dos diseños diferentes, aunque es posible encontrar otras fundas compatibles para tener recambios.

Mejor relación calidad-precio Tiene buenos acabados y su relleno está compuesto de fibra de poliéster 100% silicona. Su funda exterior de algodón se caracteriza por su suavidad y la almohada está diseñada en forma de U. Compra por 29,90 € en Amazon

Almohada para embarazadas SAMAY

Su forma es diferente a todas las demás: más grande (tiene unas dimensiones de 145 x 70 x 17 cm), posee forma de U. De esta manera, los dos extremos quedan situados a cada uno de los lados del cuerpo y la unión de ambos (el lado estrecho de esta U), bajo la cabeza, manteniéndola un poquito levantada. Como almohada para dormir es muy cómoda, facilitando el cambio de lado y consiguiendo que las lumbares estén siempre bien apoyadas. Hay que acostumbrarse a la altura de la cabeza, eso sí, los brazos son bastante blandos y es una de las que más calor da.

Precisamente por su tamaño, la almohada para embarazadas SAMAY no resulta muy cómoda si la cama es pequeña (ideal a partir de 135, según nuestra experiencia); del mismo modo, tenemos dudas sobre cómo funcionará como cojín de lactancia, un uso para el que también la recomienda su fabricante. Por lo demás, comentar que su funda es desmontable y lavable a máquina.

La alternativa Se trata de una almohada muy cómoda para dormir debido a que facilita el cambio de lado y hace que la zona de las lumbares siempre se encuentra apoyada. Además, su funda es desmontable. Compra por 59,99 € en Amazon

Almohada para embarazadas Bamibi y cojín multifuncional

Destaca entre el resto por su tamaño, siendo la más voluminosa de todas. Tanto, que en ocasiones puede resultar demasiado grande. Por ejemplo, no es cómodo apoyar la tripa en ella. En este caso, es mucho más adecuado utilizar el cojín adicional que viene en el paquete y que, con un tamaño más pequeño, se adapta perfectamente tanto a esta zona como a las lumbares.

La forma y dimensiones de este complemento son perfectas para colocar como base a la almohada principal cuando se encuentra completamente doblada y atada de los extremos: queda algo así como una mini camita para los bebés. De nuevo, nos encontramos con que esa unión se hace con un botón de madera. Posteriormente al parto es también adecuado como cojín de lactancia.

La almohada para embarazadas Bamibi está disponible en múltiples diseños, con fundas hechas de algodón (algunas muy llamativas, con dibujos infantiles) lavables. Lo que no recomienda el fabricante es lavar el cojín en sí, ya que puede deformarse.

De gran tamaño Destaca por ser muy voluminosa. De hecho, lo más adecuado a la hora de utilizarla para apoyar la tripa en ella es usar el cojín adicional que viene en el paquete. Está disponible en múltiples tamaños. Compra por 36,99 € en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido El País—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… E, incluso, otros más relacionados con la salud y el cuidado personal.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de febrero de 2021.



