Estos accesorios para mascarillas mejoran la comodidad y la higiene

El hecho de tener que llevar la mascarilla durante muchas horas puede resultar incómodo, cansado e, incluso, doloroso si el ajuste no es el adecuado. Esto, sin mencionar otros problemas que se han vuelto comunes, como las gafas empañadas o encontrar un sitio adecuado para guardar estos objetos sanitarios. La buena noticia es que todos estos contratiempos tienen soluciones simples y prácticas. Es por ello que en EL PAÍS Escaparate hemos reunidos siete accesorios para mascarillas mejoran la comodidad y la higiene, desde ajustadores y soportes hasta un estuche y un paño antivaho.

Soportes 3D para mascarilla

¿Te cuesta respirar con la mascarilla puesta? Este soporte se coloca debajo de la misma, sobre la nariz y alrededor de la boca, para mantener la tela separada del rostro sin sacrificar la protección. De esta manera, crea un mayor espacio para respirar y también evita que se manche con el maquillaje. Está elaborada en silicona, por lo que es suave y cómoda para la piel. El paquete incluye 10 unidades reutilizables.

COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Extensores salvaorejas para mascarilla

El problema de que las mascarillas higiénicas tengan medidas estandarizadas es que pueden quedar quedar muy sueltas o muy ajustadas para algunas personas. Una solución muy práctica son estos extensores de silicona suave, que se colocan alrededor de la nuca para sujetar los cordones de la mascarilla. Ofrecen tres puntos de sujeción a cada lado, por lo que, además de permitir un ajuste óptimo, también evitan la presión y la fatiga sobre las orejas. Están disponibles en paquetes de 5, 10 o 20 piezas.

COMPRA DESDE 8,99€ EN AMAZON

Cierres de silicona para mascarilla

Si los cordones de las mascarillas suelen quedarte grandes, este juego de cierres terminará con el problema. Se trata de unas hebillas en las que se introducen los cordones para poder ajustar su longitud al tamaño de las orejas. Sin embargo, al estar elaboradas en silicona suave y flexible, son suficientemente cómodas para evitar lastimar las orejas y poder llevarlas por horas. El paquete incluye 500 unidades dentro de un práctico estuche de almacenamiento.

COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Cordón para mascarilla

Un error común en el uso de la mascarilla es bajarla a la barbilla en algún momento, ya que el interior puede recoger virus y bacterias que estén alojados en esta zona. Precisamente, la función de este cordón es sujetar la mascarilla cuando no está en uso para evitar que se contamine. Simplemente hay que colocar los ganchos en cada extremo de la mascarilla y ponerse el cordón alrededor del cuello para que ésta cuelgue sin contacto con la barbilla o el cuello. El paquete incluye cinco unidades.

COMPRA POR 6,99€ EN AMAZON

Filtros TNT para mascarillas

Las mascarillas de tela no son seguras por sí solas, pues hace falta una capa de protección que evite el paso de partículas microscópicas. En Amazon puedes encontrar este paquete de 50 filtros TNT (tejido no tejido), que tienen un grosor de 70 gramos y están certificados para filtrar un 92,7% de bacterias y un 96% de partículas de hasta 0,3 micras. Lo mejor es que pueden lavarse hasta nueve veces para reutilizarlos sin perder eficacia. Más de 2.400 usuarios de Amazon los han valorado con un promedio de 4,4 sobre 5.

COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Paño antivaho para gafas

No hay peor combinación que gafas y mascarilla, pues es común que las lentes se empañen con el vapor de la boca. Por suerte, este paño de microfibra promete ser la solución a este problema. Y es que con sólo limpiar las lentes por ambas caras con la gamuza, ésta genera un efecto antivaho que dura hasta 12 horas. Se puede utilizar hasta 300 veces y también funciona para gafas de sol.

COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Estuche portátil para mascarillas

Seguramente te has encontrado con el problema de guardar la mascarilla en un sitio donde no se contamine ni se ensucie. Desde luego, los bolsillos del pantalón o la chaqueta no siempre son la mejor opción. En cambio, este estuche está diseñado especialmente para guardar la mascarilla plegada de manera segura, lejos del polvo o el agua. Su tamaño compacto la hace ideal para llevarla a cualquier parte y sus materiales ofrecen una gran resistencia.

COMPRA POR 5,50€ EN AMAZON

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de febrero de 2021.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.