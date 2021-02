Las mejores fuentes de agua con filtro del mercado para perros y gatos

Nuestra experta ha elegido el HoneyGuaridan W25 como la mejor fuente de agua para perros y gatos de las cuatro analizadas. Elementos como el sistema de infrarrojos que integra o su diseño la hacen superior al resto.

Si tienes un perro o un gato (o más de una de estas mascotas en casa), sabrás lo importante que resultan sus cuidados. Esto incluye que siempre tengan agua fresca a su disposición. Para ello, tienes dos posibilidades: los bebederos tradicionales o las fuentes de agua para mascotas, que garantizan agua limpia, fresca y libre de impurezas porque incorporan un filtro que suprime posibles olores, partículas de suciedad, sedimentos...

¿Cuánto dura el filtro de una fuente para gatos y perros?

Los filtros de las fuentes de agua para mascotas, que normalmente son de carbón, desempeñan un papel importantísimo y deben cambiarse periódicamente. A este respecto, necesitas saber que algunos modelos incluyen más de uno cuando compras tu bebedero, pero otros no. Por lo tanto, cada cierto tiempo, debes hacer un desembolso económico extra para adquirir más filtros (suelen venir en packs). Otro elemento a tener en cuenta es el tipo de bomba de agua que incorporan, pues en función de sus características es posible proporcionar varios modos de uso.

¿Cómo se limpia una fuente eléctrica para mascotas?

Las labores de limpieza de un bebedero automático no son complicadas, pero conviene dedicar unos pocos minutos y repetir esta tarea cada cierto tiempo. Con aplicar agua, un poco de jabón y una esponja es suficiente; recuerda que tienes que secar muy bien todos los componentes que previamente has desmontado para luego volverlos a montar y que todo funcione como debe. El consumo energético no suele ser alto, algo que se agradece. Hidratar a nuestras mascotas es fundamental y, aunque cada una tiene un peso y estatura diferentes, en el caso de los perros, por ejemplo, lo recomendable es que beban entre 55 y 110 ml por kilogramo.

¿Qué modelos de bebedores automáticos hemos elegido?

Las fuentes de agua automáticas seleccionadas son las siguientes: Bonve Pet MW-88711234 (8,5), Catit Flower Fountain LED (8,25), HoneyGuaridan W25 (9) y Petkit Eversweet Solo (8,5).

Estos han sido los criterios seleccionados para sus respectivos análisis:

- Diseño: cómo es el diseño de cada una y los materiales para su fabricación… Por ejemplo, que estén libres de BPA es importante ya que este producto químico se suele usar con algunas resinas y plásticos.

- Capacidad del tanque: a mayor capacidad, más cantidad de agua. Por lo tanto, si tienes más de una mascota, lo recomendable es un modelo con un tanque de agua grande.

- Extras: si se ofrecen varios modos de uso, incluye apagado automático, incorpora una luz LED que te avisa en el caso de que el tanque necesita llenarse…

- Experiencia de uso: ¿cumple la fuente de agua para mascotas con su propósito dadas sus características? ¿Es ruidosa? ¿Se limpia bien? ¿Cuántos filtros incluye?

¿Cuáles son las mejores fuentes para gatos y perros?: así las hemos probado



Los bebederos para mascotas de esta comparativa se han probado durante varios días y, para ello, los hemos montado para ver qué tal se completa este proceso, si se limpian sin dificultad, si producen ruido o no durante su funcionamiento, sus modos de uso… En casa tengo un gato y la verdad es que aunque al principio se mostró un poco reticente al final acabó bebiendo agua de todas las fuentes.

Ha resultado una comparativa muy reñida y esto se aprecia en las valoraciones recibidas. Sin embargo, damos como ganadora al bebedero automático HoneyGuaridan W25, principalmente porque integra un sistema infrarrojo que hace que ésta se active cuando la mascota se aproxima.

Fuente de agua para mascotas HoneyGuaridan W25

Fabricado con materiales libres de BPA, el bebedero de agua HoneyGuaridan W25 para perros y gatos tiene un diseño que ocupa poco espacio (260 x 200 x 160 mm) y un peso de poco más de un kilo. El montaje de sus piezas es bastante sencillo y en unos pocos minutos está listo para que lo utilice tu mascota. Además, viene con varios filtros de carbón —detalle que se agradece— para mantener el agua limpia de impurezas y malos olores. Recuerda, eso sí, que cada vez que emplees uno necesitas ponerlo en remojo unos 10 minutos aproximadamente antes de utilizarlo y que periódicamente debes cambiarlo.

FICHA TÉCNICA Materiales: con calidad alimentaria y libres de BPA. Consumo mensual: 2.6 kWh. Modos de uso: modo continuo, intermitente y detección por infrarrojos. Capacidad: 2,5 litros. Dimensiones: 260 x 200 x 160 mm. Otros: si falta agua, te avisa a través de una luz LED y la bomba se detiene. Incluye tres filtros de carbón.

La capacidad del tanque de agua es de dos litros y medio, y lo primero que llama la atención es que su bomba de agua es muy silenciosa. Su funcionamiento es sencillo, pues solo tienes que pulsar su botón de encendido y elegir cómo quieres que funcione. En concreto, cada uno de sus tres modos de uso están asociados a una pequeña luz LED ubicada en la parte superior. La azul, por ejemplo, activa su sensor de infrarrojos: lo que hace es que si tu perro o gato se aproxima a una distancia en torno al metro y medio, el agua empieza a circular durante un par de minutos; este sensor llama la atención por su efectividad.

¿Qué prefieres que el agua circule de continuo? Desde el botón de encendido, cambias el LED al color verde. Por otra parte, el LED blanco activa la circulación del agua durante 60 minutos para luego detenerse 30 minutos. Si detecta que no hay cantidad de agua suficiente en el tanque, te avisa proyectando una luz LED roja y la bomba de agua se detiene. Cuando esto sucede, notas que emite también algo de ruido.

Lo mejor: lo bien que responde su sistema de infrarrojos y que te avisa si el tanque se está quedando sin agua. Lo peor: para igualar al modelo de mayor capacidad, que su tanque fuese de tres litros. Conclusiones: destaca no solo por su apariencia, sino por sus tres modos de uso, en especial el que activa su sensor de infrarrojos cada vez que la mascota se aproxima. Además, si el agua está a punto de acabarse te avisa.

Nuestra elección Tiene un montaje simple y rápido así como una bomba de agua que emite muy poco ruido. Con un único botón de funcionamiento podrás elegir entres sus tres modos de uso. Compra por 38,88 € en Amazon

Fuente para mascotas Petkit Eversweet Solo

Se trata de un bebedero indicado para mascotas de pequeño y mediano tamaño. Su diseño es muy llamativo gracias a su estética translúcida, mientras que el acabado y los materiales elegidos ofrecen sensación de calidad; por ejemplo, la superficie de donde bebe la mascota es de grado alimenticio. La adherencia de la fuente de agua Petkit Eversweet Solo al suelo es muy buena y el ruido que emite es casi imperceptible.

La capacidad de su tanque de agua es la más pequeña de todas: puedes verter hasta 1,85 litros. En este caso, desde el botón inferior que hay situado en la cara central puedes decidir cómo quieres utilizar el dispensador de agua gracias a sus dos modos de uso: uno normal y otro inteligente. En función de cual actives, se ilumina un indicador LED, naranja para el primero y verde para segundo. La diferencia está en que con el modo normal el agua fluye constantemente, mientras que con el inteligente la bomba trabaja durante tres minutos y se detiene otros tres como medida de ahorro. Como características complementarias, su sistema de luces LED te recuerda, por otra parte, cuando tienes que rellenar el tanque y cambiar su filtro, que está formado por cuatro capas.

La alternativa Es un bebedero de agua automático pensado para animales de pequeño y mediano tamaño. El material con el que está hecho la superficie donde la mascota bebe es de grado alimenticio y su tanque de agua alcanza los 1,85 litros de capacidad. Compra por 39,90 € en Amazon

Fuente para mascotas Bonve Pet MW-88711234

Incluye una alfombra de silicona, un accesorio práctico que al ser antideslizante evita que la fuente se desplace si tu mascota llega corriendo para beber agua y la mueve un poco. También se ha incluido el adaptador de corriente que tienes que utilizar con su cable USB y tres filtros de carbón de recambio que filtran partículas y sedimentos (entre otros elementos) para que el agua esté lo más limpia posible.

Con una capacidad de 2,5 litros, la fuente de agua para mascotas Bonve Pet MW-88711234 incorpora un indicador que permite consultar el agua que resta y es más ruidoso que el resto de bebederos, sobre todo si decides mantener la margarita para que el agua caiga a modo de cascada. Este es uno de sus tres modos de uso porque, por ejemplo, puedes quitar esta margarita y dejar que el agua salga con burbujitas. La tercera alternativa es la fuente apacible que es la que más cantidad de agua ofrece. El producto cumple con su función, el acabado de los materiales está libres de BPA y el consumo de energía es de tan solo dos vatios.

La más ecológica Esta fuente de agua incorpora un accesorio que agraderá nuestra mascota: se trata de una alfombra de silicona antideslizante cuya misión es evitar desplazamientos innecesarios mientras el animal la utiliza. Compra por 23,99 € en Amazon

Fuente para mascotas Catit Flower Fountain LED

Como ha sucedido con el resto, no tuvimos ninguna dificultad para ponerlo en marcha. Tampoco para limpiarla. Además, su diseño compacto y ligero facilita su movilidad mientras que la calidad de los materiales nos parece adecuada para un producto de estas características.

Con una capacidad de tres litros, esta fuente de agua para mascotas Catit Flower Fountain LED es una mejora de un modelo anterior de la firma que añade dos características importantes. La primera es que la parte superior que rodea la margarita ha sido rediseñada para añadir seis hendiduras a modo de reservas de agua, útiles si no quieres que esté funcionando todo el tiempo. Así, al haber siempre agua en esta zona el animal beberá siempre que quiera.

La otra mejora destacada se ha hecho pensando en la noche, pues se ha añadido una luz LED que la ilumina en la oscuridad dándole una apariencia llamativa. No sólo es útil para la mascota, sino también para ti porque si, por ejemplo, en mitad de la noche te levantas, puedes comprobar de un simple vistazo si el bebedero tiene agua o no. La flor de la parte central se puede elevar si tu perro o gato prefiere chorros más largos. Viene con un único filtro de triple acción. No salpica y el único pero es que hace algo más de ruido que sus adversarias pero sin llegar a ser molesto.

Mejor relación calidad-precio De diseño compacto y ligero, sus materiales están fabricados con un nivel de calidad acorde con un producto de su tipo. La capacidad de su tanque de agua es de tres litros e incluye una luz led. Compra por 33,56 € en Amazon

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de febrero de 2021.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.