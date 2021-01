11

¿Y lograremos hacer todo eso, mamá? Es complicado hija, porque somos familias muy grandes, vivimos en casas pequeñas que no tienen agua corriente. Y además no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que trabajar cada día para alimentar a nuestras familias. Y la verdad, no sé cómo vais a estudiar en casa si no tenemos internet. Mamá, ¿entonces nos vamos a contagiar? ¿Tendremos que ir al hospital? ¿Y cómo vamos a estudiar sin internet? ¿Cuánto falta para que podamos coger agua? ¡Mamá!, Estás cansada?...