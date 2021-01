10 plantas y flores artificiales para decorar la casa que parecen de verdad

Cuidar de las plantas es una actividad que proporciona sosiego y paz mental. Rodearse de plantas naturales, además, es recomendable para generar oxígeno o aportar un toque cálido a una estancia. Sin embargo, no todo el mundo tiene maña para cuidarlas o un lugar idóneo para que las plantas crezcan en condiciones óptimas.

Pensando en quienes desean decorar distintos espacios con plantas, pero no quieren correr el riesgo de que se marchiten o mueran por el camino, hemos realizado una selección de diez modelos que se adaptan a distintas necesidades. Además de no necesitar agua, abono o podas estas plantas artificiales se pueden colocar en lugares en los que no se podrían utilizar plantas naturales y consiguen un efecto casi idéntico a las originales. Algunos de los modelos se pueden utilizar también en exteriores y todos, están disponibles para adquirirlos online.

PEQUEÑAS

Seis mini plantas tipo aloe vera

“Me sorprendió su calidad”, explica Nuria, una usuaria de Amazon. “Los tiestos son de tipo piedra y los cactus están hechos de un material que, por los colores que tienen, imitan muy bien a los reales y te hacen dudar si son de verdad o no”. Y es que este lote de seis pequeñas plantas está fabricado con materiales de calidad y tiene un acabado muy realista. Son una propuesta perfecta para alegrar una habitación en la que no se dispone de mucho espacio: oficinas, mesas de centro, estanterías, etc.

Juego de cuatro plantas en macetas

Presentadas junto a una macetas blancas, estas cuatro plantas recrean una planta de higo de hoja de violín, una planta de serpiente, una Calathea Orbifolia y una planta de raya verde. Sus dimensiones son 40 x 11,5 centímetros y se comercializan en un pack de cuatro ejemplares. Se adaptan a distintos ambientes y quienes ya las han adquirido para sus hogares destacan lo siguiente: “Exactamente igual que en las fotos, bastante realista y un tamaño perfecto de unos 40 centímetros. Ideal para decorar cualquier rincón de la casa”.

Pack de tres plantas tipo arbusto

En formato mini también se pueden encontrar estas tres plantas, de formas redondeadas, colores brillantes y acabado natural. Son adecuadas para todo tipo de estilos decorativos y resultan muy fáciles de limpiar con un trapo. Están fabricadas en plástico de alta calidad y se pueden moldear durante mucho tiempo. Pesan 250 gramos y sus dimensiones son 9,5 x 13 centímetros (dos de ellas) y 9,5 x 12 centímetros.

Lavanda

Se trata de un paquete que incluye tres plantas artificiales inspiradas en la lavanda y que se acompaña de macetas hechas de plástico ecológico y pulpa de alta calidad. Su tamaño reducido las hace muy versátiles. Pueden ser una buena elección para aportar color y vida al lugar de trabajo o una estancia donde acudimos a relajarnos. En tonos verdes y morados, tienen un acabado de gran calidad que las hace muy realistas.

Narcisos amarillos

Un modelo de flores artificiales, presentadas en ramilletes, que se adapta a distintos recipientes: maceteros para exterior, interior o para colgar. Se trata de una recreación muy alegre de narcisos amarillos. Cada ramo tiene siete tallos flexibles, hojas tupidas, y sus dimensiones son 24 centímetros de ancho x 33 centímetros de largo. Es un modelo resistente a los rayos UV, así que se pueden utilizar también en exteriores. Para limpiarlas, basta con utilizar un paño o rociarlas con agua cuando estén polvorientas.

TAMAÑO MEDIO

Cheflera

“Me ha encantado, parece muy real y las ramas se pueden abrir para que quede más frondosa. Llega bien protegida y empacada”, indica en los comentarios de Amazon está usuaria que dice mostrarse “satisfecha” con la compra. Y es que esta planta proporciona una distinción natural al hogar y es perfecta para aportar un toque diferente a cualquier estancia. También se puede utilizar en terrazas o jardines. Este modelo mide 65 centímetros, pero si se desea se puede adquirir otro mayor de 145 centímetros.

Árbol de bambú

Con más de 1.300 valoraciones, este árbol artificial es el más vendido de su categoría en Amazon, donde alcanza una valoración muy positiva: 4,3 estrellas sobre 5. Para lograr un aspecto realista, similar al del bambú natural, está confeccionado a mano por especialistas en diseño de plantas híper-realistas. En su fabricación se han utilizado materiales de primera categoría y las ramas están articuladas para poder darle la forma deseada. De la misma marca, se pueden adquirir otras cuatro variantes de árboles artificiales como el olivo o el eucalipto. Están disponibles en tres tamaños: 105 centímetros, 150 centímetros o 180 centímetros.

Aglaonema

Un clásico de las plantas de interior, recreado de manera artificial, es esta propuesta que mide 100 centímetros de alto. Ha sido diseñado con follaje botánico para lograr mayor realismo y los tallos están cableados, por lo que se puede arreglar y mover para adaptarse a distintos espacios y gustos. “Es una planta muy realista, con unas grandes y bonitas hojas. Se puede poner en cualquier parte porque es muy decorativa. Recomendable”, indica este usuario de Amazon que ya la ha adquirido.

ENREDADERAS

Hiedra colgante

Un producto adecuado para cuando se necesita una planta colgante. Este modelo, en concreto, es resistente a los rayos UV, por lo que se puede utilizar también en porches, patios, jardines o terrazas. La hiedra está fabricada en plástico de calidad y su longitud aproximada es de 79 centímetros. En cada paquete vienen dos unidades y se puede elegir entre tres modelos de hoja. La planta presenta un gran follaje y un color verde intenso.

Lavanda colgante

Estas plantas colgantes artificiales llevan hojas verdes que se alternan con espigas de flores de color violeta similares a la lavanda. Son ideales para adornar eventos, distintos espacios al aire libre, o colgar del balcón o la terraza de casa. Las hojas están hechas de plástico y las espigas de las flores de espuma. En cada paquete se incluyen tres ramos con una longitud de 75 centímetros y son muy fáciles de manipular para crear una decoración floral bonita y resultona. Además, la rama en la que se sustentan las hojas es desmontable y se puede quitar o insertar según las necesidades de cada espacio.

