¿Eres un amante del deporte en casa? Estas son las tiendas ‘online’ donde encontrar todo lo necesario

Uno de los propósitos de año nuevo más extendido es el de hacer deporte. Ya estamos lo suficientemente avanzados en enero como para que muchas de esas intenciones de ir al gimnasio hayan quedado en el pasado. Normalmente el 1 de enero nos planteamos objetivos con mucha ilusión, pero poco a poco los vamos abandonando. En EL PAÍS Escaparate queremos ayudarte a cumplir tu objetivo. Por eso hemos querido reunir las mejores promociones para hacer deporte en casa. Ya que con este frío y la situación de pandemia que estamos viviendo ir al gimnasio no es lo que más apetece. Quédate calentito y seguro en casa pero haciendo ejercicio.

Con un poco de fuerza de voluntad verás que hacer deporte en casa es muy sencillo y cómodo. Si decides hacer 30 minutos diarios no gastarás más que eso: 30 minutos. Al no perder tiempo saliendo de casa. Es muy importante que te marques objetivos realistas, ya que si eres demasiado ambicioso y no logras cumplir tu objetivo será más sencillo que acabes abandonando. Para empezar márcate una rutina sencilla y un calendario acorde a tu tiempo. Si solo puedes hacer deporte dos días a la semana, asegúrate de cumplir esos dos días.

Desde la pandemia muchas personas se han iniciado en este mundillo y cada vez hay más clases online disponibles. Esta opción es perfecta si necesitas que alguien tire de ti para empezar. O quizás prefieras montar tus propios circuitos aprovechando las puertas, sillas y demás material de tu hogar. Tu hogar ofrece posibilidades infinitas para que te sumes al estilo de vida saludable del deporte. No te pierdas nuestras ofertas favoritas.

El Corte Inglés

En El Corte Inglés ya han comenzado las segundas rebajas. Y eso quiere decir que podrás ahorrar hasta un 50% en la mejor ropa para hacer deporte, porque está claro que aunque vayas a hacer ejercicio en casa, verse bien siempre ayuda a motivarse. Además, hasta el 27 de enero podrás conseguir un 20% adicional en artículos seleccionados.

Pero eso no es todo, para que midas bien los resultados de tu entrenamiento podrás comprar un reloj deportivo y comprarlo con un descuento de hasta el 30%. Y si necesitas algo de ayuda para estimular tus músculos también tienes descuentos de hasta el 30% en electroestimuladores.

TODAS LAS OFERTAS DE DEPORTE EN EL CORTE INGLÉS

Nike

Este año en Nike se han vuelto locos con sus rebajas de invierno. Ahora podrás comprarte dos outfits de entrenamiento por el precio de uno, ya que las ofertas llegan hasta el 50%. Los descuentos en Nike son para toda la familia: mujer, hombre, niño y niña. Así que, ya que el deporte lo harás en casa podrás hacerlo acompañado.

Y si eres estudiante lo tienes aún mejor, ya que los estudiantes pueden utilizar un código de descuento Nike del 10%. Y permanece atento porque en otras ocasiones especiales Nike ha activado más cupones promocionales.

DISFRUTA DE LOS MEJORES DESCUENTOS EN NIKE

Decathlon

Decathlon está en los últimos días de sus rebajas. Si te das prisa podrás disfrutar de descuentos de hasta el 50%. Y además, en la marca Domyos hay una oferta del 25% en moda y los mejores accesorios de fitness, porque no todo es la ropa.

Decathlon no es la tienda más conocida de deportes por nada. Aquí además de ropa y accesorios podrás comprar artículos de musculación como bancos, sillas romanas y mucho más. Escoge el deporte que más te guste y disfruta de todo el equipamiento al mejor precio.

ENCUENTRA TU OPCIÓN FAVORITA DE AHORRO EN DECATHLON

adidas

En la web de adidas vas a poder disfrutar de descuentos irresistibles en sus rebajas, pero lo mejor es que podrás combinarlo con varios códigos de descuento y así ahorrar un 20% o hasta un 25% adicional. Además tienen ahora una sección perfecta para hacer deporte en casa con todos los productos que puedes necesitar. No solo ropa, también encontrarás coderas, tobilleras y otros accesorios.

NO TE QUEDES SIN UN CÓDIGO PARA ADIDAS

Bulevip

Las rebajas de Bulevip te aportarán descuentos irresistibles en primeras marcas. Además, contarás con un código adicional del 5% (y otros cupones para categorías determinadas). Aquí podrás comprar ropa deportiva, pero también accesorios de fitness como pesas, mancuernas, bancos… Y si quieres completar tu rutina con nutrición deportiva este también es tu lugar.

ESCOGE EL MEJOR CUPÓN BULEVIP PARA TI

Reebok

En el outlet de Reebok encontrarás todas sus ofertas de fin de temporada para hombre, mujer y niños. Aquí los descuentos llegarán hasta el 50%, pero además, podrás aplicar un cupón promocional del 20% adicional. Y si prefieres mirar en la nueva colección también conseguirás una oferta. Actualmente, tenemos activo un cupón del 25% para que disfrutes las novedades de Reebok.

APROVECHA LOS CÓDIGOS PARA LA WEB DE REEBOK

Prozis

Prozis es una tienda muy completa para llevar a cabo tu rutina deportiva completa. Aquí podrás comprar ropa deportiva, nutrición y dispositivos de fitness y adelgazamiento y todo lo necesario para convertir tu casa en un gimnasio. Actualmente, podrás disfrutar de rebajas de hasta el 60%. Además, los propios artículos de la web te ofrecerán códigos de descuento de hasta el 20%. Por si fuera poco, nosotros te ofrecemos un 10% adicional aplicable en toda la web con nuestro cupón exclusivo.

CONSIGUE AQUÍ NUESTRO CÓDIGO EXCLUSIVO PROZIS

JD Sports

También te recomendamos mirar equipación deportiva en JD Sports, ya que hasta el 14 de febrero cuentan con sus rebajas de invierno a la que han añadido aún más productos de las primeras marcas. En estas rebajas podrás ahorrar hasta un 50% en marcas como Nike, adidas, Fila, Puma y muchas otras más.

NO DEJES PASAR ESTOS DESCUENTOS DE JD SPORTS

Private Sport Shop

Por último, no podía faltar en nuestras recomendaciones esta tienda online de ventas privadas. Sus rebajas de hasta el 50% duran hasta el 16 de febrero y pueden ser combinadas con un código de descuento del 10% adicional. Lo mejor de esta opción es que podrás recibir tu pedido en tan solo 48 horas, para que comiences con tu planning antes de que te invada la pereza. Y si después de iniciar el ejercicio en casa quieres ir a por más, en Private Sport Shop encontrarás artículos para un montón de deportes al aire libre como esquí, equitación, surf…

HAZ YA TU COMPRA CON ESTOS DESCUENTOS EN PRIVATE SPORT SHOP

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.