Rebajas de enero: descuentos extra para empezar bien el año

Hemos empezado el 2021 con medidas restrictivas por la pandemia y con una nevada que ha paralizado varias zonas del país. Por eso, este año puede parecer más complicado disfrutar de las rebajas de enero. Sin embargo, este puede ser el mejor año para aprovechar sus descuentos, o al menos, el más cómodo. Debido a estas razones, las rebajas se están enfocando más en la compra online. Podrás disfrutar de todas las ofertas sin moverte del sillón de tu casa.

Lo más normal es que las rebajas comiencen justo después de las navidades, es decir, el 7 de enero. Aunque algunas marcas retrasan un poco o incluso adelantan sus ofertas. Pero ahora mismo pocas son las tiendas que se hayan resistido a colocar ya el cartel rojo de promoción en su web. En EL PAÍS Escaparate hemos querido reunir los mejores descuentos para que no te pierdas nada en estas fechas.

CONOCE LO MEJOR DE LAS REBAJAS DE INVIERNO

Luce nueva ropa para empezar el año

Empezar el año renovando prendas del armario es ya casi una tradición. Muchas personas aprovechan para descambiar algunos regalos de Reyes que no terminaron de acertar y así sacarle más partido durante las rebajas. Está claro que la moda es una de las categorías más presentes en las rebajas de enero, las tiendas sacan todo el stock de la colección otoño-invierno para poder dar paso a la nueva de primavera-verano en unos meses. Aquí tienes una selección de las mejores ofertas en marcas de ropa.

ASOS

ASOS es una de las grandes tiendas de ropa online y nadie puede negarlo. Sus rebajas, al igual que sus prendas, no te dejarán indiferente. Ya que cuentan con descuentos de hasta el 80%. Lo mejor de todo es que podrás combinar las ofertas con un código promocional ASOS para recibir tu pedido de manera gratuita y así pagar solo por las prendas que llenarán tu armario este nuevo año.

H&M

En H&M puedes comprar moda para mujer, hombre, niños, niñas y de la colección Divided con descuentos de hasta 60%. Y aunque actualmente no hay un código de descuento para añadir a estar rebajas, si eres miembro tendrás un 10% adicional en un artículo ya rebajado. Si aún no te has hecho miembro, puedes unirte en pocos minutos.

SHEIN

El gigante chino de la moda también ha iniciado ya sus rebajas de invierno con hasta 85% menos en una amplia variedad de prendas y accesorios. Si lo que estás buscando es una lista de cupones para conseguir un ahorro adicional en tus compras, SHEIN siempre es una apuesta segura. Ahora mismo tienes códigos del 15% y 25% extra.

Bershka

Bershka este año ha decidido extender sus rebajas hasta principios de marzo. Seguro que en todo este tiempo encuentras alguna prenda con descuentos de hasta 50% que te enamore. Y para completar el look puedes comprar accesorios con rebajas de 40% o menos. También ese descuento está activo para calzado.

Ponte en forma en 2021

Otro de los favoritos para las rebajas de enero es el material de deporte. Muchas personas comienzan el año con un propósito claro: hacer más ejercicio. Para animarte a cumplirlo qué mejor que ropa deportiva con la que te sientas bien. Las mejores marcas deportivas ya han comenzado con ofertas para que no abandones tu objetivo.

Nike

En Nike ya han llegado las ofertas de fin de temporada, en ellas podrás encontrar leggings, tops, camisetas, pantalones, prendas para entrenar con frío y sobre todo, zapatillas deportivas con rebajas de hasta mitad de precio. Y hasta final de mes también podrás añadirle a esos descuentos un cupón del 15% adicional. No se puede pedir más.

adidas

Otra marca de deporte que no se queda atrás en las rebajas es adidas. Además de los descuentos de hasta mitad de precio en productos seleccionados, ahora en EL PAÍS contamos con dos cupones de descuento para que añadas un 20% o 25% extra a tu pedido. Y si las rebajas te parecieran insuficientes, siempre puedes revisar el outlet.

Decathlon

Los productos estrella de Decathlon estos días están siendo equipación para la nieve. ¿Y si te decimos que podrás comprar algunos de estos artículos con descuentos superiores al 60%? Hasta el 21 de enero están disponibles rebajas en cientos de artículos. Si encuentras algo que te guste no tardes en comprarlo, ya que son las últimas unidades de stock. No te preocupes por los gastos de envío, ya que si lo mandas a tienda no tendrás que pagar nada y podrás recogerlo en tan solo 1 hora.

Empieza a cuidarte con las ofertas de belleza

Comenzar el año con una nueva rutina de belleza es uno de los propósitos que suele colarse en la lista de muchas personas. Las rebajas de enero son un momento perfecto para abastecerse de nuevos productos de cuidado facial o corporal. ¿Quizás estás buscando algún dispositivo de cuidado personal o maquillaje? Busques lo que busques este invierno tendrán descuento asegurado. No te pierdas nuestra selección de las mejores ofertas.

LookFantastic

En LookFantastic vas a poder utilizar los mejores códigos de descuento, entre ellos nuestro exclusivo del 25% adicional para artículos seleccionados. Este cupón y muchos más podrá ser combinado con descuentos de hasta 50% en firmas premium de cuidado de la piel, capilar y cosmética o de un 30% en una gama de productos seleccionados en las rebajas de invierno. Además, los sets típicos navideños tendrán ofertas especiales para terminar con el stock.

Yves Rocher

Las rebajas han llegado con fuerza en esta tienda de belleza. Más de 500 productos tienen descuentos que llegan hasta el 50%. A estas promociones puedes sumarle un 20% adicional con nuestro código promocional de Yves Rocher exclusivo o utilizar algunos de los códigos que han habilitado en su web para las rebajas. Sea como sea tendrás un ahorro redondo.

NYX

Durante todo el mes de enero vas a poder comprar el mejor maquillaje de NYX rebajado hasta a mitad de precio. Disfruta este descuento en una amplia gama de pintalabios, paletas, maquillaje para los ojos… Y aunque el descuento sea un poco más bajo, podrás comprar la selección de novedades rebajadas en NYX con hasta 30% menos. Y por si esto fuera poco, contamos con dos códigos promocionales exclusivos con los que podrás aumentar tu ahorro en un 10% o 15%.

Siempre es buen momento para tecnología

Todos sabemos que comprar tecnología nunca pasa de moda. Si crees que las rebajas de enero no tienen nada que ofrecer en esta categoría, estás muy equivocado. Además, los artículos tecnológicos son perfectos para comprarlos por internet, ya que no necesitas probarlos y si algo no va bien podrás hacer uso de la garantía para devolverlo. Todo sin salir de casa ni hacer colas.

HP

Las rebajas de enero han dejado oportunidades de ahorro de hasta 500€ en ordenadores de sobremesa o hasta 374€ en portátiles All in One. Y para poner tu equipo a punto podrás utilizar un cupón del 20% en accesorios como ratones y teclados inalámbricos. También podrás completar tu compra con el paquete MS Office y disfrutar de una rebaja del 25% aplicando un código de descuento HP.

Lenovo

Estamos seguros de que en nuestra selección de ofertas de Lenovo encontrarás algún código perfecto para tu compra. La mayoría son para artículos específicos, por lo que deberás leer bien las condiciones antes de aplicarlo y así obtener un 15% adicional.

FNAC

No solo tecnología vas a encontrar con descuentos de hasta 50% en Fnac. Con ese rango de descuentos también encontrarás artículos de hogar, ocio y cultura. Y si buscas libros podrás disfrutar de hasta 70%. Y ya sabes que si eres socio tendrás un precio aún más exclusivo.

PcComponentes

¿Eres un entendido de la informática? Quizás te interese comprar tu ordenador a piezas y montarlo tú mismo. Para esta opción, lo mejor es aprovechar las rebajas de hasta 60% en PcComponentes. También podrás comprar ordenadores completos, no te asustes. Además, ahora en la web te ofrecen financiar tu compra hasta en 12 meses sin intereses.

