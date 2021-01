Ventanas desde el confinamiento

Paulo Freire

Me gusta ser humano porque vivo oscilando entre la posibilidad de cambiar y la dificultad de cambiar (...) Creo que el gran valor de la educación radica en que, si bien no lo puede todo, puede muchas cosas. Y nuestra tarea como educadores no es otra que reflexionar sobre lo posible. Porque lo posible también está condicionado histórica, social e ideológicamente.

Freire. P (2016). El maestro sin recetas. El desafio de cambiar en un mundo cambiante.Siglo Veintiuno Editores Argentina SA.