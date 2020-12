Confi-unidos por las letras

Marina Garcés

Tener conciencia de lo que sabemos es inseparable de despertar la conciencia de lo que no sabemos. No hay saber que no tenga una sombra, un después. ¿Qué hay en ese no saber? Está lleno de todos los vacíos que necesitamos para aprender. Educar tiene más que ver con abrir vacíos que con llenar huecos. Hay que facilitar la aparición, la búsqueda. Pero nuestra cultura legitima la acumulación de conocimiento entendida como información, y esto no es saber.

Marina Garcés: «Se intenta reducir el aprendizaje a una flexibilidad adaptativa»