Equipa tu coche para la nieve y el hielo con este ‘kit’ básico

La nieve y el hielo son dos elementos que complican seriamente la conducción. Es por ello por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja, cuando no queda más remedio que ponerse en carretera en estas condiciones, extremar las precauciones. Entre las pautas a seguir se encuentra la recomendación de aumentar la distancia de seguridad respecto a otros vehículos y realizar una conducción muy suave, especialmente, al frenar o efectuar cualquier maniobra con el volante. También sería conveniente ensayar cómo se colocan las cadenas de nieve antes de iniciar el viaje, pues en medio de una nevada resultará aún más complicado instalarlas.

De acuerdo con esas recomendaciones en EL PAÍS Escaparate hemos realizado una selección con todo los necesarios para equipar el coche y poder hacer frente a una posible emergencia climatológica. Se trata de artículos que se pueden adquirir online y que permiten señalizar debidamente el coche, descongelar los cristales o asegurar las ruedas cuando se transita por carreteras nevadas o con placas de hielo.

Protector antihielo para el parabrisas

Una buena forma de evitar encontrarnos el parabrisas cubierto de hielo cada mañana es utilizar un protector de este tipo. Este modelo en concreto para colocar sobre la luna del coche está compuesto de cuatro capas para evitar la acumulación de escarcha y resistir incluso las temperaturas más bajas. Está disponible en una medida estándar (140 x 90 centímetros) o en otra XL (145 x 100 centímetros) y se ajusta a la mayoría de vehículos. Para colocarlo solo hay que asegurar las dos aletas laterales antes de cerrar las puertas. Además de en invierno, también se puede utilizar en verano para proteger el coche del calor y los rayos de sol.

Rasqueta de hielo para el coche

Un artículo imprescindible para llevar siempre en el coche, ya que será de gran ayuda cuando sea imposible evitar que el hielo se acumule en los cristales. En estos casos, la DGT recomienda no utilizar materiales metálicos o que puedan dañar los cristales. Lo aconsejable sería utilizar un raspador como este de plástico que cuenta con una nota media de 4,6 estrellas en Amazon y que han reseñado más de 3.000 personas. “Muy bueno y cómodo”, indica, por ejemplo, Javier. “He estado en la nieve estos días con muy mal tiempo y me ha resuelto la papeleta. Perfecto para los cristales, librar un poco de nieve las ruedas... Y no se ha deteriorado nada. Estoy encantado”.

Líquido descongelante parabrisas

Un producto indicado para quienes prefieren evitar los rascadores o utilizarlos tras rociar el cristal previamente con un líquido descongelante. Este de la firma Sonax, que se comercializa en una botella tipo espray de 0,75 litros, ayuda a eliminar rápidamente el hielo y la escarcha del parabrisas. “Pulverizas el parabrisas para cubrir toda su zona (...) y, en cuestión de tres o cuatro segundos, el hielo está deshecho. Solo has de pasar el limpiaparabrisas y estará limpio, listo para salir”, indica este usuario de Amazon que recomienda su uso.

Luz de emergencia autónoma

Con más de 2.500 valoraciones y una nota media de 4,7 estrellas sobre 5 esta luz es, además, el producto de su categoría más vendido en Amazon. Se trata de un artículo muy fácil de usar que se puede activar de forma automática o manualmente. Lleva una pila incorporada que asegura una autonomía de 2,5 horas en modo emergencia y de 5 horas si se utiliza como linterna. Resulta muy útil para señalizar el vehículo en caso de avería (la luz se puede apreciar a 1 kilómetro de distancia) o para mejorar la visibilidad en una parte concreta del coche. Ocupa poco espacio y se puede guardar cómodamente en la guantera.

Pack de dos paños de microfibra antivaho

Limpia todos los cristales sin dejar marcas con este juego de dos gamuzas especiales para eliminar la suciedad o el vaho de forma rápida y eficaz de las ventanas de los coches, la luna o espejos. Están confeccionados en poliéster al 70 % de poliéster y poliamida al 30 %. En Amazon los usuarios le han otorgado una nota de 4,6 estrellas sobre 5 y describen así su experiencia: “La llevo en el coche solo para el parabrisas, ya que por muchos trucos que use para evitar que se empañe no hay nada que realmente funcione cuando entras mojado o metes el paraguas dentro. Seca y limpia en una pasada, supersuave y absorbente, con un tamaño perfecto para llevarlo en la guantera”.

Juego de dos cadenas para nieve

Goodyear está detrás de este juego de cadenas para colocar en las ruedas cuando hay nieve en la carretera y se necesita una sujección extra. Se trata de unas cadenas de tipo textil que se acoplan a la rueda como una funda. Se puede elegir entre cinco tamaños diferentes para adaptarse a los distintos tipos de neumáticos y ahora presentan un 10 % de descuento.

Pinzas para cargar la batería

Si el coche está aparcado a la intemperie, uno de los elementos que más acusan las bajas temperaturas es la batería. Para evitar sustos y poder arrancar el motor no está de más contar en el coche con unas pinzas de carga rápida. Este modelo, el más vendido de su categoría en Amazon, aúna potencia y diseño, ya que presenta un tamaño compacto perfecto para guardarlo en el automóvil sin que ocupe mucho espacio. Tiene capacidad para arrancar coches o motos con un motor de gasolina de hasta 7,000 cc o diésel de hasta 5,500 cc.

