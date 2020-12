12 productos de belleza (por menos de 25 euros) que le regalaría a mi amiga invisible

Desde que comencé a dedicarme a la belleza, todas mis amigas me piden consejo siempre que llega un período de promociones, descuentos o es momento de hacer regalos. Y yo encantada, la verdad. Cuando se trata de problemas en la piel, siempre les recomiendo que acudan a su dermatólogo, pero cuando se trata de darse un capricho, tengo sugerencias a montones.

Por eso, este año, también las comparto contigo y me guardo la lista para tenerla bien a mano cuando hagamos el sorteo del amigo invisible o me falte alguna idea para regalar a mi hermana el día de Reyes. De maquillaje a tratamientos para la piel o productos icónicos que se convierten en tesoros. Hay para todos los gustos y para todos los presupuestos: eso sí, siempre con límite de amigo invisible, 25 euros. ¿Podrás elegir? ¿Cuántos te comprarás también para ti?

Para la que adora el maquillaje

Paleta de sombras de NYX

Este año los ojos merecen más dedicación que nunca y, quien esté acostumbrada a pintárselos, sabrá sacarles partido siendo la única parte visible del rostro con el uso de la mascarilla. ¿Qué mejor para lograrlo, sobre todo en Navidad, que una paleta de sombras con colores metalizados? Esta es de NYX, súper pigmentante y contiene 16 tonos a un precio imbatible. Acumula más de 12.100 reviews en Amazon.

Compra por 14,95€ en Amazon

Eyeliner de HAUS Laboratoties

Seguro que si no lo usaba ya, este año se ha sumado a la súper tendencia del eye-liner. El mejor que he probado hasta ahora es el de la marca de Lady Gaga, HAUS Laboratories. En formato rotulador y con un color negro potente y muy duradero.

Compra por 20€ en Amazon

Labial Rouge de Guerlain

Si, pr el contrario, los labios son su fuerte (incluso a pesar de la mascarilla), no dudes en regalarle una barra de labios especial como las de Guerlain. En su formato personalizable, para el que puedes elegir una carcasa decorada de forma única y que parece casi una joya, será el detalle ideal. Un buen rojo es perfecto para estas fechas.

Compra por 22,68€ en Druni

Para la obsesionada con el skin care

Sérum con retinol de YEOUTH

Uno de mis descubrimientos del año es la firma cosmética YEOUTH, que vende toda su gama de sérums y productos de cuidado de la piel a través de Amazon con un éxito rotundo. Su sérum de retinol -para alisar la textura de la piel y reducir manchas y poros visibles- es súper concentrado y un paso esencial para esa amiga que quiere cuidarse la piel. Recuérdale que comience a usarlo poco a poco y aumente su aplicación de forma progresiva.

Compra por 19,95€ en Amazon

Parches para ojos de Village 11 Factory

Quizá no lo sabe aún, pero vas a hacerla muy feliz regalándole unos parches de hidrogel. Y no para ese domingo de mascarilla o el momento de relax del fin de semana (que también), sino para usarlos como los profesionales o las celebrities (es el mejor truco de Hailey Baldwin). Se colocan bajo los ojos unos minutos antes de maquillarte e iluminan el contorno de ojos de una manera sinigual. Estos son ideales porque se trata de una monodosis que podrá llevar a cualquier parte.

Compra por 2,95€ en Miin Cosmetics

Mascarilla para glúteos

Si es una verdadera adicta al skin care, no hay duda de que se habrá pasado el año poniéndose mascarillas. Pero a lo mejor no una tan especial como esta de la marca LovBod que revolucionó el mercado cuando llegó a Miin Cosmetics. Porque el cuidado de la piel no solo hay que llevarlo a cabo en el rostro, sino en todo el cuerpo, y porque ¿puede haber algo más divertido que una mascarilla para los glúteos que se llame Bumbum Mask? Pues eso. Además, ahora tiene un 50% de descuento.

Compra por 6,98€ en Miin Cosmetics

Para la que tiene granitos por la mascarilla

Loción secante de Mario Badescu

Sí, lo de los granitos causados por el uso continuado de la mascarilla es una realidad. Especialmente la zona de las mejillas y el mentón se están llenando de imperfecciones de las que necesitamos deshacernos nada más verlas. Por eso no es de extrañar que la loción secante de Mario Badescu se haya convertido en best-seller en 2020: se trata de una fórmula antiimperfecciones a base de ácido salicílico que actúa sobre el grano durante la noche y repara la zona mientras duermes. Ha cosechado más de 15.000 valoraciones en Amazon y ya se ha agotado en la plataforma, pero puedes conseguirla en Sephora con descuento.

Compra por 14,99€ en Sephora

Bálsamo Take the day off de Clinique

Aunque los tratamientos a posteriori ayuden, lo ideal para evitar la aparición de esos granitos es llevar a cabo una limpieza del rostro más exigente que nunca. Mi gran descubrimiento en este ámbito son los bálsamos limpiadores. Con una textura casi mágica y un resultado impecable, este de Clinique hace exactamente lo que promete su nombre: "quitarte el día de encima". Fúndelo en las manos y aplica sobre el rostro para ver cómo desaparece toda la suciedad y el maquillaje de una sola pasada.

Compra por 17,35€ en Amazon

Glow Tonic de Pixi

Es probable que tu amiga no utilice a diario un tónico en su rutina facial, pero es necesario: se encarga de equilibrar el pH y dejarla preparada después de una limpieza y antes de un tratamiento. Si tiene imperfecciones, este de Pixi es genial porque está formulado con ácido glicólico, que exfolia suavemente e ilumina la piel de forma instantánea.

Compra por 20,99€ en Amazon

Para un neceser de productos icónicos

Lip Glow de Dior

En su color 001, este labial de Dior es siempre el pintalabios más vendido. Por su efecto reavivador y por su 'no color': es el más utilizado en alfombras rojas y backstages y también el más vendido, metiéndose en el bolso de una mujer cada 3 segundos. ¿Su secreto? Realzar el color natural de los labios y aunar los beneficios de una tinta de color y el confort de un bálsamo hidratante.

Compra por 25,63€ en Druni

Touche Éclat de Yves Saint Laurent

Cada 10 segundos se vende un lápiz corrector-iluminador de YSL en el mundo. Es tan icónico que incluso las celebrities lo recomiendan como parte de su rutina básica. Un must del maquillaje para llevar siempre encima y aportar luz al rostro desde que se creó en 1992. Es el preferido de todas las que lo prueban porque corrige a la vez que ilumina con un acabado natural.

Compra por 19,95€ en Druni

Eight Hour Cream de Elizabeth Arden

Todo un clásico entre los tratamientos para la piel. Lleva triunfando en todo el mundo desde 1930 y continúa siendo un producto de culto. Cuenta la leyenda que su nombre (ocho horas) surgió cuando una de sus clientas contó a la propia Elizabeth Arden que, tras aplicarla en la rodilla herida de su hijo, se había curado después de ocho horas. Se trata no solo de un cosmético con una función concreta, sino de un bálsamo multiusos casi mágico que alivia, restaura y calma la piel: ayuda a mitigar los síntomas cuando está agrietada, cuarteada o seca, áspera, irritada o enrojecida. Funciona incluso con las quemaduras (también las producidas por el sol) y aporta beneficios antiinflamatorios.

Compra por 19,95€ en Amazon

Tratamiento capilar de Moroccanoil

El tratamiento original de Moroccanoil no falta en ningún backstage de pasarela o alfombra roja. Quizá por eso se haya convertido en un imprescindible para casi todas las celebrities. Con unas poquitas gotas de este aceite a base de argán y vitaminas, acondicionas el cabello, agregas brillo, desenredas, proteges y aceleras el tiempo de secado. Se puede aplicar tanto en seco como en mojado y hace que el pelo sea más manejable y bonito.

Compra por 11,95€ en Druni



Para la que quiere ser sostenible

Discos desmaquillantes reutilizables

Uno de mis mejores descubrimientos de los últimos años en materia de belleza son estos discos fabricados en fibra de bambú. Gracias a ellos he eliminado de mi rutina los algodones desechables y, además, ha afectado positivamente a mi piel: son más suaves y respetuosos con ella. Con uno solo puedes llevar a cabo toda tu rutina de limpieza. Después, lo guardas en su bolsita de red y los lavas con toallas o sábanas a 60 grados para eliminar bien la suciedad. Salen como nuevos para vovler a utilizarlos.

Compra por 13,98€ en Amazon

Esponja Konjac con polvo de carbón

Para utilizar como segundo paso de una limpieza en profundidad, las esponjas konjac son un imprescindible de la belleza asiática. Son 100% naturales y tienen un montón de propiedades cutáneas. Esta, de Miin Cosmetics, especial par alas pieles más grasas, mixtas y acneicas, contiene fibras vegetales y polvo de carbón para retirar todas las impurezas con suavidad y evitar la producción excesiva de sebo. Es totalmente biodegradable y se utiliza sin ningún producto.

Compra por 9,95€ en Miin Cosmetics

