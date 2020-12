Los mejores discos duros externos y baratos de 1 TB con conexiones 3.0

Nuestra experta ha elegido el modelo Western Digital My Passport como el mejor disco duro externo de 1 TB de capacidad de los cuatro analizados. Destaca por su rendimiento, sus tasas de transferencia y la posibilidad de programar copias de seguridad de forma rápida y sencilla.

Dependiendo de las necesidades de cada persona, necesitará adquirir un modelo u otro de disco duro externo. Este tipo de dispositivos se han hecho muy populares gracias a las ventajas que proporcionan: son fáciles de poner en marcha y basta un simple clic para trasladar archivos desde el equipo de sobremesa o portátil a la unidad. Así, por ejemplo, los hay que prescinden de las partes móviles que suelen emplear estos dispositivos informáticos (son los discos SSD) o que se caracterizan por su gran capacidad al ofrecer hasta 4 TB y 5 TB.

¿Cuáles son las clases de discos duros que existen?

Los usuarios que no necesiten una capacidad de almacenamiento tan grande, tienen la opción de los discos duros externos de 1 TB. Además de ser lógicamente más baratos, tienen la ventaja de incorporar unas dimensiones extremadamente reducidas y un peso muy ligero que invitan trasladarlo de un lugar a otro cómodamente, por ejemplo del trabajo a la oficina o viceversa.

¿Qué es y cómo funciona un disco duro externo?

Asimismo, los discos duros externos son una excelente alternativa para guardar copias de seguridad de los ficheros de manera periódica, almacenar fotografías favoritas, películas que luego se pueden ver en la televisión… Incluso si la capacidad de almacenamiento del ordenador o la consola se ha quedado pequeña, bastaría con conectar uno de estos discos para ampliarla.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un disco duro externo?¿Qué modelos hemos probado?

Se han seleccionado cuatro propuestas de firmas reconocidas en Amazon. Son: Seagate Basic Portátil STJL1000400 (7,5), Transcend StoreJet 25H3B (8,5), Toshiba Canvio Basics (7,5) y Western Digital My Passport (8,75).

- Diseño: tanto por dimensiones como por peso, todos ellos entran dentro de la categoría de portátiles. Eso sí, se aprecian diferencias en cuanto a que unos tienden a calentarse más que otros, por ejemplo.

- Construcción: la calidad, los acabados y los materiales son fundamentales para garantizar la mejor resistencia y durabilidad en los desplazamientos.

- Velocidad de copia y lectura: cada uno de estos discos duros externos, además de contar con sus propias especificaciones técnicas, se muestran más o menos rápidos a la hora de funcionar. Lógicamente, estas velocidades nunca pueden equipararse a la de otras propuestas más avanzadas.

- Extras: se ha valorado también si incluyen o no algún programa o software que ayude a preservar la seguridad de la información guardada porque así la experiencia de uso resulta más completa.

Así hemos probado: Western Digital, Transcend, Toshiba y Seagate

FICHA TÉCNICA Capacidad: 1 TB. Tipo de conexión: USB 3.2 Gen 1. Compatibilidad: Sistemas operativos Windows 10 o Windows 8.1. Requiere volver a formatear para otros sistemas operativos. Dimensiones: 107,2 x 75 x 11,15 mm. Peso: 120 gramos. Otros: Protección por contraseña, cifrado por hardware AES de 256 bits, y programa WD Backup y Discovery Software. Cable USB 3.0.

A lo largo de varias semanas, se han probado cada uno de estos discos duros externos portátiles para comprobar su rendimiento, cómo funcionan, si son rápidos o no a la hora de copiar archivos de distintos tamaños y eliminarlos… Hemos querido centrarnos también en la resistencia que ofrecen en el día a día al llevarlos de un sitio a otro, y en el caso de los modelos con algún programa incorporado comprobar para qué sirven.

¿Cuál es el mejor disco duro externo de 1 Terabyte?

El modelo ganador ha sido el dispositivo Western Digital. Además de ser el más rápido, incorpora un software que ayuda a que programemos las copias de seguridad. Proporciona, asimismo, protección por contraseña y hardware AES de 256 bits como medida de seguridad.

Lo mejor: su rendimiento, tasas de transferencia que alcanza y las herramientas que integra para proteger la información almacenada. Lo peor: el acabado es correcto pero mejorable. Conclusiones: se trata de un disco duro externo rápido y fiable que garantiza la seguridad de la información contenida y permite programar copias de seguridad de forma rápida y sencilla.

Disco duro externo Western Digital My Passport: nuestra elección

De las cuatro propuestas, es la que ha proporcionado un mejor rendimiento, tasas de transferencia y velocidades, tanto de escritura (hasta 114 Mbps) como de lectura (hasta 130 Mbps) en las diferentes pruebas realizadas a la hora de copiar archivos desde el ordenador al disco duro.

Sin llegar a apostar por un diseño todoterreno como ocurre con la unidad Transcend StoreJet 25H3B, el disco duro externo Western Digital My Passport muestra unos acabados y calidades de construcción que dejan buenas impresiones aunque hay detalles mejorables. Mientras, sus dimensiones (107,2 x 75 x 11,15 mm) y sus 120 gramos hacen que sea cómodo de trasladar. Acompañado de un cable USB 3.0 que viene en la caja, incorpora una conexión USB 3.2 y varios extras que ayudan al usuario a proteger el contenido que almacena y así preservar su seguridad de la mejor manera posible.

Este es el caso de su cifrado por hardware AES de 256 bits y la protección por contraseña. Asimismo, comparte con otros modelos del fabricante el software WD Backup. Viene integrado y resulta útil para programar copias de seguridad, por lo que no es necesario estar pendiente de cuando hay que realizar. Por su parte, el programa WD Discovery Software sirve para conectarse a servicios en la nube como Google Drive y redes sociales como Facebook para que puedas importar, organizar y compartir el material que hayas subido y así tener una copia de seguridad de todo.

Compra por 54,80€ en Amazon

Disco duro externo Transcend StoreJet 25H3B: la alternativa

Con unas dimensiones un poco más grandes y un peso algo mayor (pero no por ello incómodo a la hora de trasladarse de un sitio a otro), la opción que más sube de precio en esta comparativa presenta una estética completamente distinta a sus competidores.

Tienes la sensación certera de que el dispositivo está hecho para durar y que si por accidente se cae o sufre un golpe no se romperá. Así, su estructura presenta un sistema de protección formado por tres capas que incluye los siguientes elementos: un sistema de amortiguación de suspensión interna, una carcasa reforzada y una funda de caucho fabricada en silicona.

El disco duro externo Transcend Store 25H3B está provisto de una interfaz de conexión USB 3.1, el indicador luminoso LED que encontramos en propuestas como la de Toshiba ha sido sustituido por un práctico botón que facilita la realización de las copias de seguridad. Además, es posible utilizar dos programas que vienen con el dispositivo como parte de sus características extras. Uno de estos es Elite Data Management que no sólo protege y actualiza ficheros. También ayuda en su organización. El otro es RecoveRx Data Recovery, que sirve para rescatar ficheros borrados.

En nuestras pruebas, nos centramos sobre todo en el primero y la experiencia de uso cumplió con nuestras expectativas, tanto por su facilidad de uso como por sus resultados. En cuanto a la transferencia de datos y rendimiento ofrecido, logra la segunda mejor valoración en este apartado.

Compra por 64,67€ en Amazon

Disco duro externo Toshiba Canvio Basics: mejor relación calidad-precio

Canvio Basics puede presumir al igual que sus competidores de un tamaño mini (109 x 78 x 14 mm) y un peso que parece casi de juguete, 149 gramos. También comparte con muchos de ellos el material en que ha sido fabricado: plástico. La calidad y durabilidad de este material es mejorable, pero si tenemos en cuenta el margen de precios en el que se sitúa resulta más que aceptable.

Luce una tonalidad mate que evita que las huellas empañen su apariencia respecto a otras superficies y, como sucede con el modelo de Transcend, incorpora un discreto indicador luminoso que informa acerca del estado del dispositivo. En este caso, el indicador de este disco duro externo Toshiba Canvio Basics puede ser de dos colores: blanco o azul.

La diferencia entre uno y otro se encuentra en el tipo de conexión. La primera de estas tonalidades te recuerda que estás utilizando la conexión USB 2.0 de tu ordenador (con la que el disco duro externo es compatible) y la segunda aparece si usamos la USB 3.0 (el cable viene en la caja). Esta última es ligeramente más rápida y estable, y eso se percibe en las velocidades de lectura (120 Mbps) y de escritura (75 Mbps) que llega a alcanzar en ciertos momentos. No es especialmente ruidoso, pero tiende a calentarse si haces un uso intensivo de la unidad.

Compra por 50,13€ en Amazon

Disco duro externo Seagate Basic Portátil STJL1000400

En la caja donde se comercializa viene junto a una sencilla guía de inicio rápido y un cable USB 3.0 ya que la unidad de almacenamiento ha sido provista de una interfaz compatible con este estándar de comunicación; no obstante, cabe apuntar que se puede utilizar también con USB 2.0.

Sus dimensiones y peso resultan idóneos para transportarlo cómodamente de un lugar a otro gracias a que su tamaño es de 117 x 80 x 14,8 mm. Mientras, sus 170 gramos se sienten muy cómodos sobre la mano. Eso sí, hay que tener cuidado de que no se caiga o reciba un golpe por accidente ya que el plástico que envuelve toda la estructura no es lo suficientemente resistente.

Nosotros lo hemos utilizado con un ordenador Windows, aunque es compatible también con Mac (en este caso, tal y como apunta su fabricante habría que formatearlo). Al tratarse de un modelo plug and play no es necesario instalar ningún programa de software adicional.

La máquina lo reconoce al instante y, por lo tanto, se puede usar de inmediato. El disco duro externo Seagate Basic Portátil proporciona un rendimiento aceptable y se maneja mejor con los archivos que pesan poco que con los de mayor tamaño. La velocidad de lectura arroja unos resultados bastante satisfactorios teniendo en cuenta su factor de forma (2,5 pulgadas) y el tipo de disco duro de que se trata. En cambio, la velocidad de escritura resulta algo más lenta de lo deseado.

Compra por 48,44€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

