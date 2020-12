Siete jerséis navideños para toda la familia (baratos y divertidos)

Los ugly Christmas sweaters o jerséis feos de Navidad son una tradición ampliamente extendida en países como Estados Unidos o Reino Unido –donde tienen hasta un día propio– que ha ido calando poco a poco en España y en otros lugares. Aunque empezó siendo un motivo más para amenizar las cenas o comidas de trabajo, ahora es rara la cadena de ropa low cost que no los incluya entre sus colecciones especiales de Navidad.

En un año en el que las celebraciones van a ser más austeras de lo normal y quedará muy poco margen para vestirse de fiesta, los jerséis navideños pueden convertirse en una buena excusa para aportar un toque original y distendido a las veladas caseras. Son calentitos, cómodos y divertidos, así que no hay excusa para no animarse a lucirlos. En EL PAÍS Escaparate he seleccionado siete candidatos que se pueden encontrar en Amazon y que se adaptan a todos los gustos y edades.

Con renos y en variedad de colores

Un jersey de tejido grueso, para protegerse del frío, que está confeccionado en algodón al 70% y 30% acrílico. Con estampados de motivos clásicos navideños está disponible en distintas versiones que alterna los colores y los dibujos: renos, árboles de Navidad, nieve... Un jersey ideal para regalar o regalarse y aportar un toque divertido a las veladas navideñas.

Unisex Se puede elegir entre 40 modelos diferentes para adultos y niños y una amplia variedad de tallas. Es una prenda que se puede lavar en la lavadora en agua fría. Compra desde 19,99 € en Amazon

Con mensaje de Merry Christmas

Un muñeco de nieve, copos cayendo, y, en la parte superior, un mensaje de Feliz Navidad en inglés. El diseño de este modelo es sencillo, pero efectivo. El jersey tiene un corte holgado y resulta muy cálido. Está confeccionado en materiales como la viscosa, la poliamida y poliéster. El cuello redondo es amplio y el dobladillo de la cintura es ligeramente elástico. La parte trasera es lisa y las tallas disponibles van desde la S a la XXL.

Cálido Un modelo divertido y muy cómodo para combinar con pantalones vaqueros, faldas o vestidos. Está disponible en varios colores, entre ellos, rojo, verde, gris o azul marino. Compra desde 22,99 € en Amazon

Clásico para hombre

Se puede elegir entre nueve modelos diferentes que combinan el mismo estampado con colores como el rojo, azul marino, negro, gris o blanco. Es un jersey con motivos invernales clásicos y confeccionado en una mezcla de viscosa y nilón de calidad. Es un jersey con cuello redondo, agradable a la piel, transpirable y cómodo. Las recomendaciones para mantener la prenda más tiempo en buen estado son lavarla en agua fría y con colores similares.

Atemporal Además del modelo de hombre también se puede encontrar una versión para mujer en los mismos colores. En ambas versiones las tallas a la venta varían de la S a la XXL. Compra por 28,99 € en Amazon

Para amantes de Star Wars

¿Un jersey con motivos navideños que también incluya un guiño a una de las sagas de cine más famosas de la historia? Es lo que propone este diseño con las siluetas de Luke Skywalker y Darth Vader luchando con sus espadas láser. Está confeccionado con tejidos de calidad y tiene un acabado compacto perfecto para los meses de invierno.

Original Una buena forma de homenajear las películas de Star Wars y celebrar la llegada de la Navidad al mismo tiempo. Este suéter para fans de la famosa galaxia está fabricado en algodón y disponible en varias tallas unisex. Compra por 38,14 € en Amazon

Para toda la familia

Quienes busquen un jersey que puedan lucir todos los integrantes del hogar, pueden recurrir a este diseño, con un muñeco de nieve como protagonista, disponible para adultos y niños. También se puede elegir entre varios colores para el fondo como negro, rojo y azul marino. Con cuello redondo reforzado y tejido de punto suave, en su elaboración se ha utilizado algodón al 65% y 35% de poliéster. En la parte de la espalda también están decorados.

Divertido Una buena forma de involucrar a los niños en las celebraciones es creando un ambiente alegre y distendido luciendo todos los miembros de la familia el mismo jersey. Este modelo es perfecto para ello porque tiene un motivo colorido y apto para todas las edades. Compra desde 18,99 € en Amazon

Tipo sudadera

También para involucrar a toda la familia están pensadas estas sudaderas de algodón que llaman la atención por sus colores. Además de las tallas para niños y adultos se pueden adquirir peleles para bebés a partir de tres meses. Renos, Papá Noel o muñecos de nieve son los protagonistas de los motivos con los que están decorados en la parte del pecho.

Coloridos Se trata de un modelo sencillo, funcional y alegre para que todos los miembros de la familia puedan vestirse igual. Se puede elegir entre tres colores diferentes y otros tantos dibujos. Compra desde 10,33€ en Amazon

Con un toque vintage

Un modelo para nostálgicos que, por estas fechas, echan de menos los clásicos jerséis de lana que tejia a mano algún familiar y que solían llevar de niños. Es un diseño confeccionado en punto y con un ligero toque vintage. El ugly sweater más auténtico, que se puede adquirir para hombre y mujer, y en tallas que van de la S a la XXXL.

Económico Se puede elegir entre una treintena de diseños unisex que están decorados con motivos alegres y muy navideños. También disponen de una amplia variedad de colores.

Compra desde 7,99€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de diciembre de 2020.

