Los productos superventas de Black Friday que siguen en oferta en Cyber Monday por menos de 70 euros

El Black Friday 2020 terminó, pero las ofertas continúan con el Cyber Monday, la campaña de rebajas exclusiva de tiendas y comercios por internet. Así que si, por cualquier motivo, te has dejado alguna compra pendiente, tenemos buenas noticias: los productos favoritos de los lectores de EL PAÍS Escaparate durante el viernes negro siguen en oferta hasta este 30 de noviembre. Destacan el estimulador de clítoris Satisfyer y un juego de sartenes Tefal, todos por menos de 70 euros y con hasta un 61% de descuento.

Satisfyer Pro 2 Next Generation

El Satisfyer no deja de sorprender. Y no sólo por haber vuelto a ser el producto estrella de un nuevo Black Friday, sino porque las excelentes opiniones sobre su funcionamiento no dejan de aparecer. Tan sólo en Amazon ya suma 29.000 valoraciones positivas, debido a que estimula el clítoris sin contacto, gracias a sus ondas vibratorias, y ayuda a conseguir orgasmos múltiples. Además se puede sumergir en el agua y es recargable. 61% de descuento, ahorra 30 euros.

Juego de sartenes Tefal Ingenio Expertise

Tal parece que el frío y las restricciones han despertado en muchos al cocinillas que llevamos dentro. Prueba de ello es la demanda de este set Tefal, con dos sartenes de aluminio con extra titanio de 22 y 26 cm, acompañados con un mango intercambiable que facilita su almacenamiento. Cuentan con siete capas que aseguran una transmisión homogénea del calor y son compatibles con todo tipo de cocinas. 42% de descuento, ahorra 29 euros.

Tarjeta microSD de 256 GB Samsung EVO Select

Entre tantas aplicaciones, fotos y vídeos que guardamos en el móvil, llenar el almacenamiento interno es inevitable. La mejor solución es ampliar la memoria con esta tarjeta microSD de Samsung, que gracias a su tecnología U3 alcanza velocidades de transferencia de hasta 100 MB/s, ideal para grabar vídeo en 4K UHD sin cortes ni retardos. Incluye un adaptador SD que la hace compatible también con cámaras, drones y más. 52% de descuento, ahorra 35 euros.

Lector de eBooks Amazon Kindle

Leer no pasa de moda; lo único que ha cambiado es la forma de hacerlo. Si quieres llevar una biblioteca encima, aprovecha la oferta en el lector de libros electrónicos Amazon Kindle. Esta nueva versión de su línea más económica incorpora luz en la pantalla y una tinta electrónica de 167 píxeles por pulgada que se lee como en el papel. También puedes leer bajo el sol sin reflejos y subrayar palabras o buscar definiciones. Una sola carga de la batería dura semanas. 28% de descuento, ahorra 25 euros.

