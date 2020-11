Black Friday en AliExpress Plaza: cupones de hasta 110 euros de descuento en el Iphone 12, AirPods, Nintendo Switch o Sony PS4

Como no podía ser de otra forma AliExpress, una de las grandes plataformas de comercio electrónico, se suma a las ofertas de Black Friday. En concreto, su línea de AliExpress Plaza, que realiza los envíos desde España, presenta descuentos de hasta el 60%, así que en EL PAÍS Escaparate hemos buceado en su catálogo para encontrar las rebajas más destacadas de categorías como tecnología, electrónica, imagen, sonido, hogar o juguetes.

Una gran ventaja es que, al tratarse de envíos desde España, se puede recibir en un plazo de tan solo 72 horas. Además del descuento original muchos de ellos incluyen un cupón extra que rebaja aún más el precio. Se ha de tener en cuenta, eso sí, que la cantidad de los cupones es limitada y que, aunque estarán activos hasta el día 28 de noviembre a las 09:00, es recomendable utilizarlos cuanto antes para que no se agoten.

SMARTPHONES

Xiaomi Poco M3

El último lanzamiento de Xiaomi también se puede conseguir con descuento por Black Friday en AliExpress. Se trata de un teléfono móvil de gama media que destaca por su cámara triple de 48 MP o su pantalla FHD+ de 6.53 pulgadas que ofrece un amplio campo de visión para ver vídeos o navegar por las redes sociales. Para poder usarlo durante horas está equipado con una batería de gran capacidad y rendimiento de 6000mAh.

25% de descuento + 7% de descuento, ahorra 74 euros.

Compra por 169,50€ con el cupón BF2020ES12

Iphone 12

Como ya ocurrió en las ofertas del 11:11 AliExpress vuelve a apostar por lo último de Apple en su línea de smartphones. Está equipado con una pantalla de súper retina OLED de 6,1 pulgadas, permite grabar vídeos en 4K HDR con Dolby Vision y es resistente al agua. Dispone de conexión 5G para descargas ultrarrápidas y asegurar una alta calidad durante los streamings. Se puede elegir entre el modelo de 64, 128 o 256 GB y está disponible en varios colores.

12% de descuento, ahorra 110 euros.

Compra desde 814€ con el cupón IPHONE110

OnePlus Nord

Este terminal es una de las apuestas firmes de OnePlus para 2020 gracias a sus grandes prestaciones y diseño. Se puede adquirir rebajado en la versión de 8 GB o 12 GB de RAM, pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas, y cámara doble en su parte delantera. La batería tiene más de 4.000 mAh y también incorpora un sensor de huellas bajo la pantalla. Dispone de conexión 5G.

48% de descuento + 6% de descuento, ahorra 332,81 euros.

Compra desde 319,42€ con el cupón blackfriday30

IMAGEN Y SONIDO

Apple Airpods PRO

Los auriculares inalámbricos de Apple suelen ser uno de los productos más buscados durante el período de rebajas. Este último modelo, en concreto, dispone de un sistema de cancelación de ruido y son resistentes al agua. Para adaptarse a todo tipo de oídos emplean un sistema de almohadillas cónicas intercambiables.

14% de descuento + 10% de descuento, ahorra 53 euros.

Compra por 186€ con el cupón blackfriday20

Altavoz Bluetooth JBL Flip 5

La firma JBL es una de las más demandadas por los clientes de altavoces inalámbricos portátiles por su gran efectividad. Se trata de un modelo muy potente, que ofrece una alta calidad de sonido. Su tamaño lo hace perfecto para llevarlo a cualquier lugar y disfrutar de la reproducción de música o podcasts al aire libre. Otra ventaja es que es un producto resistente al agua. Se puede adquirir en varios colores.

38% de descuento + 10% de descuento, ahorra 54,25 euros.

Compra por 70€ con el cupón BF2020ES7

Smart TV Samsung

Quienes hayan esperado al Black Friday para renovar su televisión tienen en el modelo TU7172 de Samsung una gran candidata. Su sistema Crystal Display con calidad 4K garantiza una expresión del color optimizada y mejora la nitidez. Aplicando el cupón se puede elegir entre cinco tamaños: 43, 50, 55 y 65 pulgadas.

25% de descuento + ahorra 80 euros.

Compra desde 249 € con el cupón SAMSUNG80

Smart TV Xiaomi 4S

Esta televisión LED de 65 pulgadas dispone de resolución 4K Ultra HDR. Además de una imagen de calidad cuenta con sonido Dolby + DTS para lograr una experiencia envolvente de alta potencia. Está equipada con el sistema operativo Android TV y también se puede controlar por voz y conectar al asistente de Google.

60% de descuento + 4% de descuento, ahorra 55,68 euros.

Compra por 539 € con el cupón blackfriday30

VIDEOCONSOLAS Y JUGUETES

Videoconsola Nintendo Switch pack aventura

Se trata de una consola doméstica que, gracias a su tamaño, se puede transportar fácilmente. Junto con la consola se incluye tres juegos (Syberia, Yesterday y Super Chariot), dos mandos Joy-Con (izquierdo y derecho más correas para ambos), el soporte para mandos Joy-Con, la base de Nintendo Switch, un adaptador de corriente y un cable HDM.

22% de descuento + ahorra 75 euros.

Compra por 274 € con el cupón NINTENDO75

Sony PS4 Pro 1TB Pack Especial

La PlayStation más potente hasta el momento permite jugar en calidad 4K para disfrutar con todo tipo de detalles y ha mejorado la velocidad de los fotogramas para lograr una mayor inmersión en la partida. Este lote especial de rebaja incluye los juegos Last Of Us, Uncharted Collection, Gravel, Zombie Army Trilogy y Kingdom Hearts 3.

24% de descuento, ahorra 100 euros.

Compra por 328€ con el cupón PS4100

Dron SG906 Pro 2

Equipado con cámara 4K y GPS este dron puede convertirse en un gran regalo para sorprender en la Navidad. Dispone de conexión wifi y una autonomía de 26 minutos. Se trata de un dron ligero y dinámico con un ángulo de inclinación de 110 grados. Permite tomar fotos y vídeo además de añadir música antes de compartirlos. Dispone también de una función de recuperación.

60% de descuento + 20% de descuento, ahorra 142,62 euros.

Compra desde 67,69€ con el cupón 2020FRIDAY8

Casa de muñecas Barbie con muebles y accesorios

Barbie es una de esas muñecas que ha llegado hasta nuestros días tras entretener a generación tras generación. Esta casa portátil está indicada para niños de más de tres años y dispone de espacios tanto en el interior como en el exterior, como la piscina. Incluye el mobiliario y más de diez accesorios, como cubiertos o cacerolas, para que no falte ningún detalle de juego.

25% de descuento + 31% de descuento, ahorra 30,60 euros.

Compra desde 34,39€ con el cupón BFBBIE15

HOGAR y BELLEZA

Colchón de espuma viscoelástico Pikolin

Renovar el colchón es una inversión segura para la salud y el descanso. Este modelo de la línea Siego de Pikolin es reversible y ofrece la máxima calidad y confort. Con una altura de 22 centímetros y firmeza media, está disponible en 15 tamaños de cama. Su capa de Viscofoam reduce los puntos de presión al dormir y su capa de fibra atérmica permite que el aire circule de manera continua para aportar frescura y transpirabilidad.

50% de descuento + 10% de descuento, ahorra 54,25 euros.

Compra por 179 € con el cupón blackfriday20

Frigorífico Hisense

Con capacidad para 242 litros esta nevera frigorífica asegura un bajo nivel seguro para evitar ruidos indeseados. Dispone de cajones de distintos tamaños y estantes de vidrio templado para almacenar correctamente la comida y bebida. Su diseño es ergonómico y permite cambiar el sentido de la puerta para adaptarse a distintas cocinas. Dispone de función auto defrost y se incluye en la categoría de eficiencia energética A+.

45% de descuento + 10% de descuento, ahorra 187,77 euros.

Compra por 185€ con el cupón blackfriday20

Pack secador de pelo y rizador

El secador Special Curl System promete resaltar la belleza de los rizos naturales o definidos, al mismo tiempo que reduce el efecto encrespado. Tiene un mango especial Easy Handle para que resulte muy fácil de utilizar en el día a día y también dispone de un función Dry-Care que, a través de una combinación de flujo de aire y la temperatura, ofrece un secado delicado para no dañar al cabello. Junto con el secador se incluye un rizador de pelo cónico con el que crear ondas y rizos de aspecto natural de forma muy sencilla.

21% de descuento + 31% de descuento, ahorra 33,73 euros.

Compra por 41,17€ con el cupón BFBLSM18

Dispositivo ultrasónico de limpieza fácil

Si estamos buscando un artículo que ayude a conseguir resultados más intensos en la rutina diaria de higiene fácil este puede ser un buen candidato. Se trata de un exfoliador que, a través de una tecnología de vibración ultrasónica, permite limpiar en profundidad y exfoliar con suavidad. Dispone de cuatro modos de limpieza y permite mejorar los puntos negros o el estado general de la piel.

60% de descuento, ahorra 26,37 euros.

Compra desde 17,59 € en AliExpress

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de noviembre de 2020.

