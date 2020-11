‘The Passenger’, la revista-libro de viajes que va a contracorriente

Los dos primeros números en español de The Passenger: Japón y Brasil.

En los tiempos digitales que corren, donde los medios impresos languidecen porque todo es online, audiovisual, efímero y de consumo rápido, que alguien se decida a lanzar un producto que va en contra de todos esos mantras de la comunicación y el entretenimiento del siglo XXI es extraordinariamente raro. Por no decir, suicida. Más aún en el narcisista mundo de los viajes, donde parece que lo que no cabe en un selfi de Instagram no interesa a nadie por largo y tedioso.