11

La promotora de salud Grace Felix, de 32 años, usa una banda de circunferencia de la parte media superior del brazo (MUAC) para examinar a Mojes Morris, de tres años, mientras se sienta en el regazo de su madre, Josephine Morris, de 35, en la aldea de Janawuri, a unos 50 kilómetros de Yola, en el estado de Adamawa, al noreste de Nigeria. El MUAC es un dispositivo que se utiliza para identificar la desnutrición aguda en los niños. “Me gusta mi trabajo porque me permite ayudar a mi comunidad al brindar atención médica”, explica Felix mientras habla de los desafíos de su trabajo. "Somos voluntarios y esto a veces puede ser difícil, ya que no podemos ganarnos la vida. Un día me alegraría ver una clínica en esta comunidad".