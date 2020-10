Cuida la intimidad en casa con el vinilo autoadhesivo para ventanas más vendido en Amazon

La comodidad en casa también se mide por los pequeños detalles. Tan importante es renovar los electrodomésticos, adquirir dispositivos que nos hacen la vida más fácil o invertir en productos para teletrabajar y estudiar como el asegurarnos un mínimo de privacidad en cada una de las estancias del hogar. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos escogido una solución práctica y económica para asegurar dicha intimidad, sobre todo en aquellas viviendas con terraza exterior o en baja altura. Hablamos del vinilo translúcido para ventanas, ventanales y otras superficies lisas más vendido en Amazon.

Se trata de un producto con miles de valoraciones en la plataforma (más de 12.000 opiniones) y una nota media elevada: 4,3 sobre 5 estrellas. Disponible en varios tamaños según nuestras necesidades: 44,5x200 cm, 44,5x300 cm, 60x200 cm y 90x200 cm.

Muchos de los usuarios que lo han probado resaltan una serie de características que lo convierten en un buen artículo: comodidad, poder de adhesión en superficies y facilidad a la hora de instalarlo. Y también, cómo no, potenciando nuestra intimidad para no ser vistos desde fuera; sin necesidad de bajar la persiana, el estor o cerrar las cortinas. “Fenomenal. He comprado otros que no se fijaban, quedaban burbujas o se despegaban. Con este todo lo contrario: adherencia perfecta y resulta muy fácil de colocar”, asegura una compradora. Te contamos todos los detalles a continuación:

Sin pegamento, reutilizable y bloquea los rayos del sol

Gracias a la electricidad estática que le confiere su estructura, su instalación no nos robará tiempo y podremos ponerlo de forma correcta sin necesidad de repeticiones. Y también de guardarlo cuando ya no queramos usarlo o cambiarlo de lugar en cualquier momento. “Una pasada, es muy fácil de instalar y además sólo con retirarlo lo puedes reutilizar en otro sitio. Como no lleva pegamento, no deja residuos ni estropea el cristal”, indica un usuario.

Otra de sus ventajas es su capacidad de bloquear los rayos directos del sol gracias a su efecto borroso — hasta en un 96%—, dejando pasar una parte de luz natural en la estancia elegida pero protegiéndonos de los mismos, si elegimos el color blanco mate. Un punto a tener en cuenta en momentos del año donde la incidencia solar es más prolongada. “Lo compré para la ventana de mi cocina ya que tenía un estor y no me entraba nada de luz, así que ahora está bien iluminada con luz natural y además no me ven los vecinos. Se instala muy fácilmente”, dice una usuaria.

A la venta en varios colores, pero ¿cómo se instala?

Este vinilo autoadhesivo se encuentra a la venta hasta en cinco colores diferentes: blanco, azul, negro, púrpura y verde. Según donde lo necesitemos y la decoración de cada habitación: ya sea el despacho, el salón, la sala de estar, la cocina o el baño. Sin embargo, en todas ellas, deberemos seguir pasos sencillos como los siguientes:

1. Asegurarse que el cristal no guarde suciedad.

2. Medir la ventana en cuestión y proceder a cortar el vinilo (un cúter nos puede facilitar dicha tarea), siempre dejando un margen adicional en cada extremo.

3. Rociar el producto con agua y jabón mediante un difusor. Además de despegar la membrana transparente.

4. Colocar el vinilo en la ventana.

6. Usar un rascador (también podemos adquirir una espátula) para eliminar el exceso de agua y burbujas una vez puesto. Limpiar el agua con resultante con un paño o toalla.

También hay que recordar que este protector solo funciona de forma adecuada en superficies planas y que, en caso de instalarlo en un día frío o gélido, habría que templarlo mediante un secador de pelo o mojándolo en agua tibia. “Se pone muy bien porque se puede pegar y despegar sin problema. Este no trae pegamento y, aunque te equivoques, lo puedes levantar y volver a poner. Cumple con su función y deja pasar la luz”, concluye otro usuario.

