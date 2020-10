Más allá de los succionadores: este es el vibrador más lujoso del mundo

"Quiero un juguete nuevo, pero que no sea un succionador, que ya tengo. Quiero uno para introducir en mi vagina”, me comentaba hace poco una amiga en busca de información sobre novedades en el mercado. Necesitaba algo más allá del célebre estimulador de clítoris pero, con esa única premisa, las opciones son numerosísimas. Así que le pedí que me dejara investigar para recomendarle bien… y lo encontré.

Se llama Soraya Wave y es el último lanzamiento de la marca de juguetes eróticos de lujo LELO. Si una cosa tenía clara en mi búsqueda, era que el elegido tenía que ser también algo más que un vibrador al uso: y es que ahora que hemos dado por fin al clítoris la importancia y el mimo que merece, más vale no olvidarlo. Y sí, el nuevo Soraya Wave (una versión renovada y más lujosa del Soraya que ya te presentamos aquí) cumplía todas mis expectativas. Y también las de mi amiga. Te cuento por qué.

¿Qué tiene de especial?

“Soraya Wave es el vibrador conejito de doble acción más lujoso del mundo”. Cuando el claim de la campaña que acompaña al lanzamiento de un producto es este, significa que viene pisando fuerte y que hay que conocerlo sí o sí. Pues bien: este dispositivo tan especial está pensado para alcanzar orgasmos dobles y muy intensos gracias a vibraciones súper potentes que ejerce tanto sobre el punto G como sobre el clítoris.

Su forma de vibrador conejito, con parte larga para introducir en la vagina y otra más cortita para estimular de forma externa, ofrece una experiencia orgásmica de lo más completa. Y es que no solo se trata de un masajeador ni de un vibrador, sino que además está equipado con la tecnología patentada por LELO WaveMotion, que lo convierte en único y tremendamente innovador, que hace que se balancee dentro de tu vagina ofreciendo un masaje interno tan especial como las caricias que tus propios dedos o los de otra persona podrían ejercer en una relación sexual.

A su funcionamiento -único hasta la fecha-, se une también un diseño extraordinario. Emulando al icónico diseño de su predecesor, que ha ganado varios premio mundiales y triunfado durante años entre los productos de la marca, está fabricado en silicona extra suave, que lo hace súper agradable y fácil de limpiar, y mantiene las partes metalizadas que le aportan el plus de estilo y lujo que merece un juguete así. Cómo no: es tan precioso que apetece enseñarlo.

Cómo se usa

Su utilización, perfecta tanto para un momento de autosatisfacción en solitario como para compartirlo en pareja, es muy sencilla.

- Asegúrate de que esté desbloqueado manteniendo presionados los botones + y - de forma simultánea hasta que se encienda la luz.

- Aplica un poco de lubricante sobre el dispositivo.

- Presiona el botón + para encenderlo y cuantas veces quieras para aumentar su intensidad de vibración.

- Presiona el botón central ( ) para cambiar entre sus 8 patrones de vibración e ir probando todos los que más te gustan.

- Presiona el botón - si quieres reducir la fuerza de la vibración.

- Mantén pulsado el botón ( ) para apagarlo cuando hayas terminado.

Su punto fuerte: lujo y diseño

En resumidas cuentas... acerté: Soraya Wave es el juguete que buscaba mi amiga y ya se ha convertido en su favorito. Pero también puede serlo de muchas otras mujeres que, como ella, se preocupan por su bienestar sexual y buscan nuevas formas de placer, y que, a la vez, no tienen prejuicios respecto al sexo y la masturbación.

Y es que es un auténtico capricho envuelto de lujo y diseñado para convivir con las relaciones sexuales femeninas como un verdadero objeto de deseo que, además, puedes elegir en uno de sus elegantísimos tres colores: negro, rosa intenso o azul noche.

