Conga, Bra, Bosch... las mejores ofertas para el hogar en el Amazon Prime Day 2020

De entre las categorías estrella en este Amazon Prime Day, los productos y accesorios para el hogar son un básico que no podemos pasar por alto. La inversión en este tipo de menaje siempre es necesaria dada la importancia de este tipo de aparatos en nuestra vida cotidiana, ya sea ahorrando tiempo, mejorando nuestra salud o ayudando en las tareas más tediosas: como el limpiado o fregado de suelos. Es por eso que en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado entre miles de productos para ofrecerte 15 artículos con los descuentos más atractivos de la campaña lanzada por Amazon durante 48 horas, el 13 y 14 de octubre incluidos. Dividido en apartados de electrodomésticos, utensilios de cocina, bricolaje, muebles y textiles y organización con rebajas de hasta un 70%.

No olvides que puedes encontrar los descuentos más destacados de todas las categorías en nuestro artículo principal del Amazon Prime Day y no te pierdas las ofertas flash al minuto, así como otras promociones destacadas, en nuestra cobertura en directo. Recuerda que puedes hacer cualquier devolución hasta el 31 de enero, pasadas las Navidades. [Si aún no estás suscrito al programa de Amazon Prime con el que disfrutarás de estas ventajas exclusivas y muchas más, hazlo aquí]

ELECTRODOMÉSTICOS

Olla de cocción lenta digital Crock-Pot SCCPBPP605-050

¿Has decidido darle un cambio a tus gustos culinarios? No te lo pienses más. Con una olla de cocción lenta como la de la imagen conseguirás texturas intensas y ricos sabores en muchas recetas de guisos, legumbres o carnes. De entre todas sus características, la Crock-Pot tiene capacidad para seis raciones, temporizador digital programable de hasta 20 horas y dos potencias de calor. Su olla cerámica desmontable es apta para el horno y con ella ahorrarás en la factura de la luz gracias a su rendimiento en bajo consumo.

Precio mínimo histórico. 22% de descuento, ahorra 14 euros.

Compra por 48,99€

Horno multifunción Zanussi de clase eficiente A+

Sin duda, uno de los electrodomésticos más importantes de la cocina. Con él lograrás una distribución homogénea del calor por todo su interior gracias a su anillo térmico y tendrás a tu disposición hasta nueve funciones distintas: entre las que destacan Calentamiento rápido, Turbo o Descongelar, entre otros. Tiene 72 litros de capacidad e incorpora una bandeja XXL. En cuanto a su limpieza, equipa la función AquaClean: que elimina cualquier rastro de suciedad o grasa adheridos. La superficie metálica es antihuellas y sus dimensiones son: 59,4x59,4x56,8 cm.

Precio mínimo histórico. 51% de descuento, ahorra 250 euros.

Compra por 239€

Aspiradora vertical y de mano sin cable Philips Serie 7000

Te sorprenderá su potente batería en unos aparatos que suelen mostrar ciertas carencias en este apartado. Este modelo funciona de forma ininterrumpida hasta 65 minutos de tiempo en modo estándar y 21 minutos en modo turbo. En cuanto a la limpieza, equipa un cepillo de succión 360 grados capturando la suciedad en todas las direcciones. Apto para cualquier superficie, es muy eficiente en suelos duros y alfombras. Incluye cepillo mini turbo incluido, boquilla para rincones y base de montaje en pared.

Precio mínimo histórico. 33% de descuento, ahorra 130 euros.

Compra por 276,03€

Robot Aspirador Cecotec Conga 1090 Connected

Un clásico dentro de muchas casas y el aliado idóneo para mantener el suelo impoluto sin esfuerzo. Con él, la limpieza de la casa pasará a otro nivel. Este robot puede barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar. Dispone de tres niveles de fregado para todas las superficies y seis modos de limpieza (incluyendo vuelta a casa). Su tecnología le permite dejar impolutas las zonas debajo de los muebles, detectar obstáculos y evitar caerse por escaleras o rampas pronunciadas. Su batería rinde hasta los 160 minutos, cuenta con una capacidad de succión de 1.400 Pa e incluye filtro de alta eficiencia.

Precio mínimo histórico. 29% de descuento, ahorra 60 euros.

Compra por 149€

Robot friegasuelos iRobot Braava 390 T compatible con Alexa

Otra opción muy a tener en cuenta es este modelo de la marca iRobot, que ya ha vendido más de 25 millones de robots domésticos en el mundo. Es capaz de limpiar a fondo múltiples habitaciones de gran tamaño mediante su tecnología de triple pasada. Podrás escoger dos modos de uso: en seco (hasta 90 metros cuadrados) y modo fregado (hasta 30 metros cuadrados). Diseñado para todo tipo de suelos —incluidos los duros—, incluye cuatro paños de microfibra reutilizables. Puede controlarse vía app de forma remota.

Precio mínimo histórico. 57% de descuento, ahorra 200 euros.

Compra por 149€

Cafetera express Cecotec Cafelizzia 790 Steel Pro

Prepara todo tipo de cafés e infusiones sin salir de casa con esta cafetera de acero inoxidable de la marca Cecotec. Equipa un sistema de calentamiento rápido que garantiza una temperatura óptima durante todo el proceso. Gracias a su tecnología ForceAroma de 20 bares conseguirás el máximo aroma en cada café. Además, incorpora dos brazos portafiltros con doble salida y dos filtros para llevar a cabo uno o dos cafés a la vez. Tiene depósito de agua extraíble de 1,2 litros, bandeja calientatazas, sistema de ahorro con apagado automático y es apta para tazas espresso y de desayuno.

Precio mínimo histórico. 40% de descuento, ahorra 40 euros.

Compra por 59,99€

Centro de planchado Bosch TDS8060 Serie 8

Con 2.400 W y 7,2 bares de presión, este centro de planchado cuenta con sistema VarioComfort para planchar cualquier tipo de tejido sin miedo a quemaduras ni prendas estropeadas. Además, cuenta con función i-Temp, que adapta la temperatura a cada uno de ellos manteniendo excelentes resultados. Incluye sistema propio de limpieza y depósito extrapole de 1,8 litros.

21% de descuento, ahorra 64 euros.

COMPRA POR 235,07€

UTENSILIOS DE COCINA

Freidora sin aceite Philips Airfryer HD9216/80



Fríe, tuesta, hornea y asa tus platos favoritos sin apenas esfuerzo gracias a las freidoras sin aceite. Un aparato de cocina que ha llegado para quedarse y ayudarnos a cuidar la línea y comer más sano sin renunciar a las clásicas frituras, como es el caso de las patatas fritas. Cocina con poca grasa, controla el tiempo y la temperatura de forma manual (hasta 200 grados) y deja los alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro gracias a la tecnología Rapid Air, de aire caliente. Dispone de temporizador hasta 30 minutos y sus piezas son aptas para lavarse en el lavavajillas.

Precio mínimo histórico. 38% de descuento, ahorra 50 euros.

Compra por 79,99€

Set de tres sartenes Bra Prior

Tampoco queremos olvidarnos de las reinas de los fogones: las sartenes. Estas de la marca Bra se encuentran fabricadas en aluminio fundido para conseguir un reparto uniforme del calor y para ser usadas en todas las cocinas. Cuentan con protección antiadherente, mango ergonómico y son apilables. Las medidas son las más utilizadas dentro de una cocina: 18, 22 y 26 centímetros. El lote incluye dos salvamanteles.

Precio mínimo histórico. 52% de descuento, ahorra 41 euros.

Compra por 37,99€

BRICOLAJE

Taladro inalámbrico percutor Black & Decker BDCHD18KB-QW

Compacto, liviano y muy resolutivo. Además, con maletín, cargador y dos baterías incluidas. Este modelo de taladro cuenta con dos velocidades: una para taladrar en madera y acero a gran velocidad y otra más baja, para perforaciones controladas. Materiales como la madera, el metal, el plástico o trabajos en mampostería los llevarás a cabo de forma brillante. Además, sus diez posiciones de fuerza ofrecen una perforación y atornillado precisos. En cuanto a la empuñadura, está revestida en goma y es antideslizante.

Precio mínimo histórico. 48% de descuento, ahorra 57 euros.

Compra por 61,81€

Atornillador a batería Bosch IXO

Si, en cambio, necesitamos una herramienta muy versátil para pequeños arreglos domésticos, esta es una opción a tener en cuenta. Sobre todo en montajes de muebles con tornillería en lugares estrechos o más inaccesibles gracias a su agarre ergonómico mejorado. Viene con un adaptador para trabajos cercanos a los bordes e incluye un set de 10 puntas para atornillar, un práctico estuche y un cargador Micro-USB.

43% de descuento, ahorra 35 euros.

Compra por 46,59€

ORGANIZACIÓN

Perchero ajustable con ruedas Songmics

Práctico, minimalista y válido para cualquier habitación. Organiza la ropa y los complementos que más utilices de un solo vistazo. Este perchero es muy versátil gracias a su barra ajustable en altura (hasta 165 cm) y también en longitud (hasta 150 cm). Coloca las prendas ordenadas y sin arrugas en apenas tiempo en un producto que soporta hasta 25 kg pero no alcanza los tres kilogramos de peso.

Precio mínimo histórico. 46% de descuento, ahorra 20 euros.

Compra por 24,99€

MUEBLES Y TEXTILES

Silla ergonómica Songmics Racing de respaldo alto



Cuantas más horas delante del ordenador, más debemos cuidar nuestra higiene corporal; sobre todo para evitar posibles contracturas y molestias en partes tan delicadas como la espalda o el cuello. Esta silla de escritorio equipa un relleno de alta densidad resistente a deformaciones. Cuenta con un respaldo en forma de S, reposacabezas acolchado y sendos apoyabrazos abatibles. La silla y el asiento son regulables en altura, y el respaldo puede moverse de 90 a 110 grados. Puede soportar una carga de 150 kilogramos.

12% de descuento, ahorra 10 euros.

Compra por 71,86€

Relleno nórdico natural de plumón de oca Pikolin Home

Un aislante térmico a la altura de las noches más frías del otoño que absorbe la humedad relativa del ambiente evitando que el calor se disperse. Además, cuenta con el tratamiento DownProof impidiendo la fuga de plumas y plumones, mejorando la capacidad de transpiración. Se puede lavar y secar a máquina a temperatura baja. Incorpora una funda de algodón 100%.

40% de descuento, ahorra 53 euros.

Compra por 81,99€

Protector de colchón acolchado Pikolin Home

Impermeable, transpirable y resistente. Tres características que este protector de colchón reúne en su acabado. Además, gracias a la combinación de su tejido de microfibra y del relleno de fibra hueca siliconada también le hacen ser hipoalergénico. Válido para colchones de hasta 32 cm de altura, disfrutarás de un tacto de plumón y un extra de confort añadido: impidiendo la sudoración, los escapes de líquidos y manteniendo a raya bacterias, alérgenos y piel muerta.

32% de descuento, ahorra 10 euros.

Compra por 19,99€

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de octubre de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.