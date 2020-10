3

Lorena Lanza, 29 años, especialista en educación musical y profesora de chelo. Impartir clases de música online no permite disfrutar y desarrollar tanto la parte emocional, que es clave a la hora de conectar con la interpretación. Albert Rius, 32 años, gestor personal remoto en banca. La experiencia ha sido enriquecedora porque me ha permitido tomar conciencia de la cantidad de tiempo improductivo a lo largo del día. La falta de costumbre y el hecho de tener las herramientas de trabajo en mis espacios personales provocaron que en muchas ocasiones me resultara difícil terminar mi jornada laboral a la hora habitual.