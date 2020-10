‘Skaters’, la reconquista de las calles

— Cuando José Antonio Muñoz se subió por primera vez a un patín, pocos en España lo habían probado. Era el año 1968. Desde aquel día, este madrileño no concibe su vida sin una tabla bajo los pies. Conocido en el mundo del patín como Doc (por el personaje de Regreso al futuro), utiliza el longboard (una tabla más larga con la que no se hacen trucos). Fue él quien tras una estancia en la Universidad de Berkeley montó en 1975 la considerada primera tienda de skate de España y trajo los avanzados modelos estadounidenses, menos ruidosos y con mayor rotación.

— Estaba ahí cuando se construyó el primer skatepark privado de España, en Arenys (Barcelona). “Tratamos de montar una competición a la altura de las americanas”, recuerda en su tienda, Caribbean. También organizó una exhibición de skate patrocinada por Pepsi en el Palacio de los Deportes de la capital. “En 1979, creo recordar. Asistieron miles de personas”. Y ayudó a construir, en los ochenta, el Parque Sindical de Madrid. Posiblemente el primer skatepark público del país. “Un proyecto promovido por Tomás Moreno (padre de un niño que patinaba). Pusimos en marcha un club para recaudar fondos y lo construimos con los chavales y nuestras propias manos. Fue muy bonito”.

— Con 67 años, sigue compitiendo en los campeonatos europeos de slalom (carreras esquivando conos). Cuenta que antes quedaba entre los cinco primeros; hoy, entre los cinco últimos. “Claro que el segundo participante de más edad no pasa de los 55”, ríe. “Pero no voy para ganar. Me gusta ir porque me reencuentro con viejos amigos de todo el continente. Me lo paso bomba”.