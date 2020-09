Comparamos cuatro tonificadores musculares para fortalecer la zona abdominal y elegimos el mejor

Nuestra experta ha elegido el modelo Slendertone Connect Abs como el mejor tonificador muscular de los cuatro analizados. La app que incorpora (compatible con Android e iOS), su amplio abanico de opciones y un acabado de calidad lo hacen superior al resto.



No todo el mundo posee la misma fuerza de voluntad a la hora de practicar deporte y llevar una dieta sana. Como a algunos les cuesta más que a otros, toda la ayuda que tengan a su disposición siempre es bienvenida; sobre todo porque gracias a los diferentes dispositivos, en este caso tecnológicos, que se encuentran en el mercado resulta más fácil realizar cualquier actividad física y disfrutar de una alimentación equilibrada.

Una de estas alternativas son los tonificadores musculares, en concreto los que ayudan a trabajar los abdominales, una de las partes del cuerpo donde las personas tendemos a concentrar más grasa.

¿Qué modelos hemos elegido?

Para realizar este artículo, hemos seleccionado las siguientes propuestas: Abflex Estimulador Muscular (8,25), Beurer EM 37 (8), Slendertone Connect Abs (8,75) y Sport-Elec Ceramic Body Solution (7,75).

Estos tonificadores musculares se han evaluado a partir del análisis de algunos criterios como los que se indican:

- Materiales: Tienen forma de cinturón y hemos prestado atención a su acabado, transpirabilidad y construcción, porque la calidad no siempre es la misma.

- Ergonomía: ¿Cómo de cómodos son?

- Rendimiento: si el tonificador tiene un desempeño correcto, cómo trabaja los músculos de esta zona…

- Mantenimiento: al finalizar cada sesión de entrenamiento, hay que limpiar el cinturón. Algunos se limpian mejor que otros.

Así se han probado

Cada uno de estos cuatro tonificadores musculares se ha probado a lo largo de tres semanas para ver cómo funcionan y qué resultados ofrecen. Lógicamente, la utilización de este tipo de aparatos requiere de constancia y siempre hay que utilizarlos como un complemento a la dieta y la actividad física que solemos practicar.

El tonificador muscular que ha logrado la primera posición es el Slendertone Connect Abs. Incluye una aplicación para nuestros dispositivos móviles muy completa y con distintas opciones de personalización.

Slendertone Connect Abs: nuestra elección

Para trabajar y tonificar la zona abdominal hay que emparejarlo a una aplicación que se llama también Slendertone Connect Abs (compatible con Android e iOS). Pero antes, hay que completar una serie de pasos. Lo primero es configurar y sincronizar el controlador que viene en la caja: en concreto, este dispositivo se colocará en el cinturón y de manera inalámbrica (tecnología Bluetooth) se comunicará con dicha app. El proceso es sencillo y lleva pocos minutos.

En cuanto a la aplicación, hay que registrarse a través de una cuenta, responder a unas pocas preguntas (solicitan, por ejemplo, nuestro nivel de actividad actual) y elegir el programa de tonificación que prefiramos. Es posible elegir entre cinco opciones. En mi caso, opté por la tonificación esencial. A partir de aquí, seleccioné qué objetivos personales quería alcanzar y se crearon las sesiones.

FICHA TÉCNICA Tecnología: estimulación muscular eléctrica (EMS). Número de electrodos: Tres. Diámetro del cinturón: entre 61 y 107 cm. Aplicación para dispositivos móviles: programas de tonificación, alertas y consejos, seguimiento de la evolución, y nivel de intensidad personalizable.

El nivel de personalización es tan completo que hasta eliges qué grado de intensidad quieres aplicar a los entrenamientos (a través de la tecnología de electroestimulación muscular) con tan sólo hacer clic en la pantalla del móvil: aparece una especie de bolita que subes o bajas con el dedo. Conviene empezar por un nivel inferior y poco a poco ir subiendo hasta encontrar el que más cómodo te hace sentir. La app realiza, asimismo, un seguimiento de tu evolución, te motiva, ofrece pequeños trucos y te permite crear alertas.

Además de acoplar la unidad controladora que se recarga a través de USB y cuya batería se consulta a través de la aplicación señalada, al cinturón hay que añadir los tres electrodos de gel que vienen en la caja: el fabricante indica que estos electrodos tienen entre 20 y 30 usos, por lo que luego habrá que adquirir unos nuevos (cada pack de tres cuesta unos 15 euros aproximadamente). Es importante seguir las indicaciones del manual de instrucciones para colocarlos bien. El cinturón es cómodo, el ajuste es bueno y su diámetro (los extremos se pegan con velcro) oscila entre los 61 y los 107 cm.

Lo mejor: la aplicación que incorpora. Lo peor: su precio es el más elevado. Los electrodos hay que cambiarlos cuando tienen un número determinado de usos. Conclusiones: Con un acabado de calidad, ha sido el modelo con el que más a gusto nos hemos sentido. Asimismo, su aplicación web proporciona un amplio abanico de opciones para mejorar sesión tras sesión.

Abflex Estimulador Muscular: la alternativa



Viene en un práctico estuche de viaje para guardarlo al final de cada sesión. Además, incluye un bote de gel que hay que aplicar sobre los cuatro electrodos que encontramos en el interior del cinturón; son los encargados de emitir los pulsos eléctricos a la zona abdominal.

De fino grosor, este estimulador presenta un acabado bastante bueno y cuando lo tocas su material te recuerda al neopreno. Mientras, el mecanismo de su correa garantiza un perfecto agarre para que cuando te lo pongas te sientas lo más cómodo posible. La transpiración es correcta pero mejorable. Para empezar los entrenamientos, basta con encender el mando a distancia (se alimenta de dos pilas) que incorpora junto al estuche y el bote de gel. Este mando ofrece un buen diseño, de ahí que se pueda sostener con total comodidad.

Junto a la función de temporizador para programar los minutos que dura cada entrenamiento, es posible seleccionar entre diez programas (cada uno enfocado a un objetivo) y escoger entre más de 99 niveles de intensidad, adaptándose así a las necesidades de los diferentes usuarios. Si en mitad de un programa cambias a otro, el tiempo empieza a contar no desde el minuto que lo has dejado sino que el marcador parte de cero.

Beurer EM 37: mejor relación calidad-precio

Su tecnología de electroestimulación muscular actúa a través de impulsos eléctricos que se aplican a toda la zona abdominal. Incluye una unidad de control que funciona a través de tres pilas pequeñas.

Antes de utilizarlo, nos cercioramos de que se ha colocado correctamente, no sin antes coger un poco de agua para humedecer tanto la zona abdominal como los cuatro electrodos del interior. En este caso, no es necesario utilizar ningún gel. Tampoco se necesitará adquirir electrodos de repuesto como, por ejemplo, sucede con el modelo Slendertone Connect Abs. Con cierre autoadherente, el acabado que muestra el cinturón es correcto (está pensado para contornos de entre 70 y 140 cm y su diseño se adapta bien) mientras que los botones del control de la unidad son de plástico duro. Como solo incorpora cuatro, su control es super sencillo.

A pesar de que incorpora cinco programas de entrenamiento abdominal entre los que elegir, no lo hemos probado saltando de uno a otro. Por defecto, cuando el cinturón se empieza a utilizar, nos sugiere el programa más sencillo y según completamos entrenamientos, avanzamos. Asimismo, el nivel de intensidad es personalizable y existe la opción de bloquearlo para evitar que, por accidente, se cambie. Esta propuesta de Beurer dispone también de temporizador cuenta atrás e indicador de nivel de batería. Según pasan las sesiones, te sientes cada vez más cómodo y compruebas cómo adquieres una firmeza mayor.

Sport-Elec Ceramic Body Solution

Difiere del resto en lo que a estética se refiere. ¿El motivo? El diseño del cinturón permite que el usuario lo pueda dividir en dos para trabajar otras partes del cuerpo que no sean los abdominales como, por ejemplo, los muslos o los brazos. Por otro lado, el cinturón entero ayuda a trabajar también la zona de las lumbares y los glúteos.

La unidad de control es, asimismo, distinta: de la parte trasera salen un par de cables que hay que acoplar a los otros dos cables que se encuentran en el cinturón. Como incluye una pinza, se puede acoplar al cinturón para no tener que sostenerla con la mano. Funciona con pilas y para que los electrodos fijados en el interior cumplan con su labor hay utilizar el gel incluido en la caja. Otro detalle a tener en cuenta es que este modelo ha sido provisto de dos canales, lo que significa que es posible trabajar dos zonas a la vez.

El usuario puede elegir entre cuatro tipos de programa de entrenamiento, cada uno de los cuales posee una duración concreta. En nuestro caso, sobre todo utilizamos las modalidades firmeza y músculo mantenimiento (las otras opciones son músculo fuerza y masaje), y quedamos satisfechos con los resultados obtenidos. El nivel de intensidad se sitúa en una escala que va del 0 al 64.

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

