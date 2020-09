Las prendas que todo hombre necesita para empezar bien la temporada están en Lefties

Es hora de acabar con los clichés: los hombres también compramos ropa. Y nos gusta, sobre todo, si podemos hacerlo por Internet. Incluso hay datos que lo demuestran. Estudios sobre hábitos de consumo, como el realizado por FashionISDIgital, adelantaban que los hombres compran más ropa online, con un gasto un 40,2% superior al de las mujeres. ¿Rapidez? ¿Comodidad? Al margen de los motivos de cada uno, recibir un pedido en casa, doblado con cuidado y perfectamente envuelto, es un verdadero lujo.

Las tiendas online también son un espacio lleno de ideas e inspiración, en el que ya podemos encontrar las propuestas de Lefties. La firma de Inditex estrena por fin página web, Lefties.com, con servicio de venta online, disponible por el momento en España y Portugal. Su diseño es intuitivo y funcional, perfecto para acceder desde cualquier dispositivo. Además, el lanzamiento va acompañado de nueva app, para que no se nos escape ninguna de las novedades de la marca.

Porque Lefties destaca por su constante renovación, con colecciones accesibles para todo tipo de públicos y necesidades: woman, man, kids, baby, sportswear, denim, homewear, accesorios... Quizá por eso otro de los puntos fuertes de la web es su estructura. Para encontrar rápido una prenda en concreto, han perfeccionado los menús y ampliado la categorización. El filtrado de productos además nos permite simplificar el catálogo según color, talla, precio y tipología. Otro de sus puntos fuertes es su detallada información: cada pieza incluye una amplia descripción sobre los tejidos, las formas, los colores... para que antes de que nos llegue a casa, sepamos con certeza que esa prenda está hecha para nosotros. Nunca comprar ha sido tan sencillo y claro.

Lefties ha lanzado además su web en septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los preparativos para afrontar el curso que viene. En otras palabras, de actualizar vestuario. Y de nuevo, lo respaldan los datos: el 40 % de los compradores suelen comprar online cuando toca renovar el armario. En Lefties.com están las prendas que todo hombre necesita esta temporada. Estas son tan solo algunas ideas.

Un polo clásico. Hay dos estilos que marcarán la moda de este otoño: la estética preppy y el regreso de aquellos maravillosos setenta. Y si hay una prenda capaz de unir ambos mundos esa es el polo de punto. De corte clásico, con cremallera, de rayas, con estampados retro... el polo es la prenda estrella de la temporada y de la colección Autumn Tones de Lefties. Un auténtico alegato a esa elegancia sin artificios ni esfuerzos. ¿Un consejo? Un polo de punto, con sus característicos botones, siempre es un acierto.

El jersey de cuello vuelto. Es posiblemente la prenda más elegante del armario (invernal) masculino, y con certeza la prenda que menos hombres se atreven a poner. Son muchos los diseñadores que lo han reivindicado desde la pasarela por su increíble versatilidad: solo, con traje, superpuesto... Basta con ojear alguna foto de Steve McQueen para convencernos. La opción de Lefties, de punto fino y tonos discretos, es la mejor como paso de iniciación.

Una sudadera básica. Ha conseguido despojarse de todos los prejuicios –el pijama de los domingos, la prenda fetiche de los adolescentes–, para reivindicar su versatilidad. Gracias al auge del streetwear su uso ya no se limita al ámbito deportivo. Una sudadera de corte oversize, con capucha o cremallera, siempre es una buena opción para un plan improvisado. En tiempos de teletrabajo, incluso sería lícito introducir la sudadera clásica en el código de vestuario de la oficina. ¿Acaso no somos más productivos cuando estamos a gusto? La colección homewear de Lefties reivindica la comodidad de este tipo de prendas y por supuesto, recoge sus múltiples reinterpretaciones.

Una buena camisa. Hay básicos que no deben faltar en el fonde de armario, y una camisa blanca o una camisa Oxford están en la lista. El número no importa. La dificultad ya no está en cómo vestirla, sino en encontrar la perfecta. ¿El truco? Presta siempre atención al corte. La silueta regular fit suele ser la más común y la que nunca falla.

Un chándal todoterreno. Está siendo un año tan extraño que no solo te has anotado al gimnasio, esta vez incluso te has propuesto ir. Ponerse en forma siempre ha encabezado la lista de buenos propósitos de septiembre. La colección sportwear de Lefties está diseñada para que encontremos la motivación: chándales de silueta fit, en clave blanco y negro, shorts con discretos motivos deportivos, y sudaderas o cortavientos de corte recto y colores neutros. Son prendas que tanto valen para ir al gimnasio como para tomar la calle.

Ropa interior de estreno. Septiembre es también el mes de las buenas intenciones, y por lo tanto, de renovar el cajón de la ropa interior. A pesar de ser la eterna olvidada, las opciones que plantea Lefties para esta temporada abarcan todos los modelos –boxer, clásicos, slips, largos– y todos los gustos. Porque la elección es muy subjetiva y cuantas más opciones, mejor.

